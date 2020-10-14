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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ROKETSAN açıkladı: İkinci kez uzaya çıkıyoruz

    Türkiye'nin uzaya çıkan ilk roketini geliştiren Roketsan, bu yıl ikinci bir test denemesine hazırlanıyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, uzaydaki hedeflerinin büyük olduğunu belirtti.
    1 hf.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    ROKETSAN açıkladı: İkinci kez uzaya çıkıyoruz
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    Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden olan Roketsan, uzay araştırmalarında önemli aşamalar kat etmeye devam ediyor. Bugün bazı açıklamalar yapan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, bu yıl sonuna doğru ikinci kez uzaya roket göndereceklerini duyurdu.

    Türkiye'de yörünge roketi çalışmaları son yıllarda büyük ivme kazanmış durumda. Geçtiğimiz ay yapılan resmi bir açıklamada, Roketsan tarafından geliştirilen bir deneme roketinin 2018 yılında 130 kilometrelik irtifaya ulaşarak uzaya çıkmayı başardığı duyurulmuştu. Roketsan böylece Türkiye tarihinin uzaya ulaşan ilk roketini üretmiş oldu.

    Askeri füzeler ve uzay roketleri aslında temel anlamda çok benzer teknolojilere sahip. Örneğin ABD, uzay roketlerini bir askeri teknoloji olarak değerlendiriyor ve ülkesindeki SpaceX, Blue Origin gibi roket firmalarının yabancı uyruklu eleman çalıştırmasına izin vermiyor. Türkiye de şu anda ROKETSAN gibi değerli bir şirkete sahip, ROKETSAN'ın bu bilgi birikimi ve uzmanlığıyla uzay teknolojilerine giriş yapmaması beklenemezdi.

    Türkiye uzay ligine katılacak

    Murat İkinci şimdi Roketsan'ın işi bir kademe daha ileriye götürmek istediğini söyledi. İkinci'nin ifadelerine göre bu yılın sonunda, yeni teknolojilerin deneneceği ikinci bir fırlatma gerçekleşecek. İkinci önümüzdeki bir-iki yıllık süreçte ise Türkiye'nin kendi uydusunu kendisi uzaya fırlatabilen ülke sınıfına gireceğini belirtti.

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    Murat İkinci, şöyle konuştu:

    "Yıl sonu itibarıyla yeni denememizi gerçekleştireceğiz. Önceki fırlatmada deneyemediğimiz ve bu süre içinde geliştirdiğimiz itki sistemlerinin, manevra kontrol sistemlerinin, itki yönetim sistemleri üzerindeki bazı aviyonik sistemlerin test ve denemeleri yapılmış olacak. Bundan sonraki aşamada ise ilk hedefimiz, kısa süre içinde 100 kilogramlık bir yükü 400 kilometredeki yörüngeye yerleştirebilecek ve ülkemizi 'kendi uydusunu kendi yörüngesine yerleştirebilecek ülke' statüsüne eriştirecek çalışmanın tamamlanması olacak. Bunun için de özellikle yakıt teknolojileri konusunda ROKETSAN kendi imkanlarıyla ve endüstrinin bütün imkanlarını kullanarak geliştirme yapıyor. Buradaki temel gaye, tamamen kendi mühendislerimizle, ekosistemimizle, partnerlerimizle böyle bir çalışmayı nihayetlendirebilecek aşamaya gelebilmek."

    Türkiye uzayda yeni bir oyuncu

    Gidişata bakıldığında Türkiye'nin bu çalışmalardan çok başarılı sonuçlar elde edebileceğini söylemenin mümkün olduğunu vurgulayan İkinci, "Türkiye uzayda yeni bir oyuncu. Aradaki mesafeyi kapatabilmesi için çok yoğun bir çaba içinde olması lazım. Çünkü çok temel teknolojileri milli ve yerli olarak gerçekleştirebilmek için çok fazla insan gücü ve çalışmaya ihtiyacımız var. Gelinen noktada ROKETSAN, SSB'nin ve Türkiye'nin uzay programına olan taahhütlerini yerine getirdi. Bundan sonraki aşamalarda da taahhütlerini zaman kısıtları da dahil olmak üzere, yerli ve milli imkanlarla geliştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı. 

    Uzaya erişim noktasında hem Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamayı hem de uluslararası alanda çok saygın bir uzay şirketi olmayı hedeflediklerini dile getiren İkinci, teknoloji geliştirme çalışmalarının yanında uzaya erişimi sağlayacak mühendislik ve insan gücünü oluşturmak üzere de çalışmalar yürüttüklerini ve bu sayede Türkiye'nin uzay programının çok hızlı şekilde ilerleyeceğine inandıklarını kaydetti.

    1-2 sene içerisinde ilk roket tamamlanacak

    Şirketin uzay teknolojilerine yönelik yatırımlarına ilişkin de bilgi veren İkinci, şu değerlendirmede bulundu:

    "Bundan sonraki aşamalarda üst seviye hedefleri yerine getirmek üzere çok ciddi yatırımlar altına girilecek. Bunların bir kısmı şu anda devletimiz tarafından destekleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve SSB bu işin ciddi destekçilerinden. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu talimatlarla yatırımlarımızı hızlandırdık. Bundan sonraki 1-2 sene içinde özellikle 400 ve 400 kilometre ötesindeki yörüngelere ulaşabilecek büyük motorları yerli ve milli imkanlarla geliştirmek üzere çok ciddi bir yatırım programı içindeyiz. ROKETSAN mevcut kabiliyetlerin çok daha üst düzeye çıkartılacağı, çok daha büyük ve güçlü motorların yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirileceği bir yatırım planlaması içerisinde. SSB ve Cumhurbaşkanlığımız koordinasyonunda yol haritasını oluşturuyor. Bu yol haritası işlemeye başladı. Önümüzdeki dönemde çok daha üst seviye motor, itki ve roket sistemlerinin geliştiğini ve bunların sahada operasyonel olarak çalıştığını göstereceğimiz bir süreç bizleri bekliyor."

    Bunların ciddi yatırımlar olduğunu, uzay programlarının milyarlarca dolarlık kaynak gerektirdiğini belirten İkinci, son 5-6 yılda Türkiye'nin özellikle bu konuya kaynak ayırma ve kaynağı harekete geçirmede herhangi bir eksiklik hissettirmediğini söyledi. İkinci, "Bundan sonraki dönemde de sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Çalışmalar tüm hızıyla devam edecek." dedi.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    th9 1 hf. en beğenilen
    2023 de herşeyi yapıyoruz sözde,dolar 8 e dayandı ama
    2 Yanıt Yanıtla +34
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    th9 1 hf. torabi
    hahaha hala savunuyosunuz bide,bir daha seçilip ülke tamamen yok olunca sizde yerli arabanızın resmine sarılırsınız
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    torabi 1 hf. th9
    Dolar sana mı dayandı ?
    2 Yanıt Yanıtla +27
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    malifural (muhammed ali fural) 6 gün
    400 km mesafe de uzaya roket yollayabiliyorsan dünya üzerinde 10.000 km öteye de füze yollayabilirsin. Avuç içi kadar avrupa ülkelerinin iç siyaset malzemesi olmamak istiyorsan gerekli ama onlara yaltaklık edip tüm haklarını verip afrikalı muamelesine tabi tutulmak hoşuna giderse masraf etmeye gerek yok uğraşmazsın olur. Gözüne baka baka teröriste yardım edip kollayan ülkelerle anlayacağı dilden konuşmak istiyorsan gerekli ama teröriste terörist demeyip yaltaklık edersen sokaklarında bombaların patlaması seni germiyorsa boşuna masraf etmezsin olur hem dolarda düşer İMF kıyakta yapar günü kurtarırsın. Hangisi işine gelirse ister uzaya roket at istersen doların fiyatını düşüreceğiz diyenlerle yürü
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    Müştemilat Bey 6 gün
    Fakirligin,cehaletin,hırsızlıgın,duzensizligin bu kadar pik yaptıgı donemlerde uzaya cıksak ne olur cıkmasak ne olur. Once adam gibi devleti yonetecek bir hukumet bulalaım ac nefesimiz kokmasın ondan sonra teker teker Atatürk'ün cızdıgı yoldan ilerleriz.
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    sounderland 1 hf.
    Konu Roketsanın uzaya gitmesi.. Cevaplar dolar 8 lira oldu bilmem ne..



    Yapılan işi taktir et, doları eleştir ama kendi konusunda. Dolar 8 lira oldu diye bir şey üretmeyelimmi mk?
    Yanıtla +7
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    Alqu 1 hf.
    biz zaten uzayda değil miyiz ?

    Uzayda değiliz diyenlerin beyhude çabalarına tokat gibi cevaplar vereceğiz.
    Her evde başarılı damatlar olsaydı şuan uzayda koloni kurardık ve oraya TURAN birliğini götürürdük.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf.
    şuan dolar 20 TL bile olsa geçmişe göre dolar çok yavaş artış sağlıyor. dolardan 6 sıfır atıldığını unutmuş olmalısın, doların cumhuriyet tarihi boyunca 1 TL den sadece 8 TL ye çıktığını mı sanıyorsun.
    Yanıtla +4
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    venomboy_85 1 hf.
    Millet uzaya çıkıyor, biz hala ... ile uğraşıyoruz

    diyenler

    Savunma ve Uzay Sanayi'ndeki gelişmeleri çekemeyip, hazımsız yorumlarına doları eklemişler...


    BRAVO ROKETSAN
    Yanıtla +3
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    Artizt (Mert ) 1 hf.
    Kocaman ülkede patates soğan ithal ediyoruz, uzayda isim yapma peşindeyiz. Biz bu haberleri çok gördük.
    Yanıtla +3
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    İl teber (Tolga ) 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Valla helal olsun. Herkes dolara takılıyor. O sorun değil. Benim takıldığım tek nokta, onu bunu bıçaklayanların, 40 sabıkası olanların elini kolunu sallayarak dolaşması. Akp nin ilk harfi Adalet. Ülkede 20 senede adaletin a sı sağlanamadı. 2. durum da eğitim. Her taraf kıytırık üniversite oldu. Parayla sahte diploma basma yerlerinin resmi hali gibi. Üniversite mezunuyum diye gezenlerin 30 sene önceki ortaokul mezunu kadar bilgisi yok.

    Özetle Eğitim ve adalet 0 düzeyinde. Ha onun dışında askeri gelişmeler müthiş ötesi. Çavuşoğlunun etrafa kapak yapması harika. Pkk'ye fetöye oynanan oyunlar süper. Adalet ile eğitimi de düzeltseler hiç bir sorunum yok. 3 kişiyi bıçakladı, 8 kişiyi gasp etti, 7 kişiyi pandikledi, savcılık serbest bıraktı haberini görmek istemiyorum arkadaş. Kim o savcı kim. Rte o savcıyı tuttu içeri attı haberi çıksın o zaman. Yetti serbest bırakılanlar. Ülke dingonun ahırı oldu.

    Yani adalet ile eğitim düzelmeden ben oy veremem. Ha anca azerbaycan, nahcivanla birleşecek, sonra da bizle birleşecek öyle ilk oyumu kesin veririm :D O da 2023 e kadar zor.
    Yanıtla +4
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    Avenged Sevenfold. (Eren Tekin) 1 hf.
    bu kadar kısa sürede im kan sız. spacex 8 yılda ulaştı yörüngeye, blue origin daha ulaşmadı bile. bahsettiği kadar kolay olsaydı herkes yapardı
    1 Yanıt Yanıtla
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. Avenged Sevenfold.
    Atatürkün kurduğu bu Cumhuriyet 90 yıllık, 90 yılda uzaya çıkamayacakmıyız.
    Yanıtla +1
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    5862 kez okundu.
    22 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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