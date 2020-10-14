ROKETSAN açıkladı: İkinci kez uzaya çıkıyoruz

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Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden olan Roketsan, uzay araştırmalarında önemli aşamalar kat etmeye devam ediyor. Bugün bazı açıklamalar yapan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, bu yıl sonuna doğru ikinci kez uzaya roket göndereceklerini duyurdu.

Türkiye'de yörünge roketi çalışmaları son yıllarda büyük ivme kazanmış durumda. Geçtiğimiz ay yapılan resmi bir açıklamada, Roketsan tarafından geliştirilen bir deneme roketinin 2018 yılında 130 kilometrelik irtifaya ulaşarak uzaya çıkmayı başardığı duyurulmuştu. Roketsan böylece Türkiye tarihinin uzaya ulaşan ilk roketini üretmiş oldu.

Askeri füzeler ve uzay roketleri aslında temel anlamda çok benzer teknolojilere sahip. Örneğin ABD, uzay roketlerini bir askeri teknoloji olarak değerlendiriyor ve ülkesindeki SpaceX, Blue Origin gibi roket firmalarının yabancı uyruklu eleman çalıştırmasına izin vermiyor. Türkiye de şu anda ROKETSAN gibi değerli bir şirkete sahip, ROKETSAN'ın bu bilgi birikimi ve uzmanlığıyla uzay teknolojilerine giriş yapmaması beklenemezdi.

Türkiye uzay ligine katılacak

Murat İkinci şimdi Roketsan'ın işi bir kademe daha ileriye götürmek istediğini söyledi. İkinci'nin ifadelerine göre bu yılın sonunda, yeni teknolojilerin deneneceği ikinci bir fırlatma gerçekleşecek. İkinci önümüzdeki bir-iki yıllık süreçte ise Türkiye'nin kendi uydusunu kendisi uzaya fırlatabilen ülke sınıfına gireceğini belirtti.

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Murat İkinci, şöyle konuştu:

"Yıl sonu itibarıyla yeni denememizi gerçekleştireceğiz. Önceki fırlatmada deneyemediğimiz ve bu süre içinde geliştirdiğimiz itki sistemlerinin, manevra kontrol sistemlerinin, itki yönetim sistemleri üzerindeki bazı aviyonik sistemlerin test ve denemeleri yapılmış olacak. Bundan sonraki aşamada ise ilk hedefimiz, kısa süre içinde 100 kilogramlık bir yükü 400 kilometredeki yörüngeye yerleştirebilecek ve ülkemizi 'kendi uydusunu kendi yörüngesine yerleştirebilecek ülke' statüsüne eriştirecek çalışmanın tamamlanması olacak. Bunun için de özellikle yakıt teknolojileri konusunda ROKETSAN kendi imkanlarıyla ve endüstrinin bütün imkanlarını kullanarak geliştirme yapıyor. Buradaki temel gaye, tamamen kendi mühendislerimizle, ekosistemimizle, partnerlerimizle böyle bir çalışmayı nihayetlendirebilecek aşamaya gelebilmek."

Türkiye uzayda yeni bir oyuncu

Gidişata bakıldığında Türkiye'nin bu çalışmalardan çok başarılı sonuçlar elde edebileceğini söylemenin mümkün olduğunu vurgulayan İkinci, "Türkiye uzayda yeni bir oyuncu. Aradaki mesafeyi kapatabilmesi için çok yoğun bir çaba içinde olması lazım. Çünkü çok temel teknolojileri milli ve yerli olarak gerçekleştirebilmek için çok fazla insan gücü ve çalışmaya ihtiyacımız var. Gelinen noktada ROKETSAN, SSB'nin ve Türkiye'nin uzay programına olan taahhütlerini yerine getirdi. Bundan sonraki aşamalarda da taahhütlerini zaman kısıtları da dahil olmak üzere, yerli ve milli imkanlarla geliştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Uzaya erişim noktasında hem Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamayı hem de uluslararası alanda çok saygın bir uzay şirketi olmayı hedeflediklerini dile getiren İkinci, teknoloji geliştirme çalışmalarının yanında uzaya erişimi sağlayacak mühendislik ve insan gücünü oluşturmak üzere de çalışmalar yürüttüklerini ve bu sayede Türkiye'nin uzay programının çok hızlı şekilde ilerleyeceğine inandıklarını kaydetti.

1-2 sene içerisinde ilk roket tamamlanacak

Şirketin uzay teknolojilerine yönelik yatırımlarına ilişkin de bilgi veren İkinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan sonraki aşamalarda üst seviye hedefleri yerine getirmek üzere çok ciddi yatırımlar altına girilecek. Bunların bir kısmı şu anda devletimiz tarafından destekleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve SSB bu işin ciddi destekçilerinden. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu talimatlarla yatırımlarımızı hızlandırdık. Bundan sonraki 1-2 sene içinde özellikle 400 ve 400 kilometre ötesindeki yörüngelere ulaşabilecek büyük motorları yerli ve milli imkanlarla geliştirmek üzere çok ciddi bir yatırım programı içindeyiz. ROKETSAN mevcut kabiliyetlerin çok daha üst düzeye çıkartılacağı, çok daha büyük ve güçlü motorların yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirileceği bir yatırım planlaması içerisinde. SSB ve Cumhurbaşkanlığımız koordinasyonunda yol haritasını oluşturuyor. Bu yol haritası işlemeye başladı. Önümüzdeki dönemde çok daha üst seviye motor, itki ve roket sistemlerinin geliştiğini ve bunların sahada operasyonel olarak çalıştığını göstereceğimiz bir süreç bizleri bekliyor."

Bunların ciddi yatırımlar olduğunu, uzay programlarının milyarlarca dolarlık kaynak gerektirdiğini belirten İkinci, son 5-6 yılda Türkiye'nin özellikle bu konuya kaynak ayırma ve kaynağı harekete geçirmede herhangi bir eksiklik hissettirmediğini söyledi. İkinci, "Bundan sonraki dönemde de sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Çalışmalar tüm hızıyla devam edecek." dedi.

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