Rolls-Royce'un yeni eseri: La Rose Noire Droptail

Tam Boyutta Gör Rolls-Royce Coachbuild bölümü, Monterey Otomobil Haftası'nda yeni şaheseri olan son derece özel Droptail tanıttı. Dünya çapında sadece dört adetle sınırlı olan Droptail otomobillerin "La Rose Noire" olarak adlandırılan ilk örneği şu an karşımızda duruyor.

Bu özel aracın en çarpıcı özelliği, iç mekanında bulunuyor. Lüks otomobil üreticisi tarihinde yaratılan en görkemli parke deseniyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda marka, yine çağdaş tarihinde ilk kez roadster gövde tipinin modern bir yorumunu sunuyor.

İç mekanda, detaylı bir şekilde uygulanan ahşap işçiliği toplamda 1,603 adet siyah ahşap üçgenin birleşimiyle şekilleniyor. El yapımı ahşap parça, neredeyse iki yıl süren mükemmelleştirme süreci sonucunda titizlikle otomobilin iç mekanına ve dışındaki metal ayrıntılara entegre edilmiş.

Karanlık Baccara gülünün cazibesinden esinlenilen otomobil, düşen gül yapraklarının soyut bir ifadesini yansıtıyor. Arka planda 1.070 mükemmel simetrik öğe yer alıyor. Asimetrik olarak yerleştirilen 533 kırmızı parça ise gül yapraklarını temsil ediyor. Aracın gövde kısmında Özel Audemars Piguet saati, çıkarılabilir bir sabit kemerle birleştirilmiş olarak yer alıyor. Müşteriler saatin hem otomobile monte edilmesini hem de çıkarılabilir olmasını, böylece bir kayışa takılıp giyilebilmesini istemişler.

Tam Boyutta Gör Bu özellik bir düğmeye dokunarak saati nazikçe gösteren elektrikli bir toka mekanizmasıyla gerçekleştiriliyor. Elle işlenmiş gül oyması detayıyla dikkat çeken beyaz altın madeni paranın vurgulandığı saat, Audemars Piguet zanaatkârlarının özgün becerilerini yansıtan eşsiz bir eser olarak öne çıkıyor. Saat çıkarıldığında ön panodaki açıklık, titanyum işlenmiş zarif bir başlık ile kapatılıyor.

Tasarımcıları tarafından araca uygun özel bir şampanya kutusu talep edilmiş. Kutu, aracın detaylarına uygun olarak tasarlanmış ve gül deseni ile süslenmiş.

Otomobil, çıkarılabilir bir sert tavan tasarımıyla iki ayrı karaktere sahip. Tavan olmadan, Droptail ince, açık üst roadster olarak görünüyor. Tavan takıldığında ise otomobil etkileyici bir coupe’ye dönüşüyor. Tavanın altında, Rolls-Royce için bir ilk olan otomobilin adını taşıyan metal levha yer alıyor.

Tam Boyutta Gör La Rose Noire Droptail’ in dış tasarımı özel bir parlaklık taşıyor. Otomobilin dış yüzeyini kaplayan ” Hydroshade ” adlı kaplama, duotone temasına uygun olarak tasarlanmış ve otomobil için özel olarak geliştirilmiş. Ayrıca, dış tasarım ”True Love ” adı verilen özel bir kırmızı ton ile tamamlanmış durumda.

Elektrikli otomobil markası Skywell, Türkiye'de batarya üretecek 1 gün önce eklendi

150’den fazla deneme ile geliştirilen bu benzersiz boya işlemi, tasarımı iç mekanda devam eden özel bileşenleriyle uyumlu hale getiriyor. Otomobilin Pantheon ızgarası vantilatörlerinde ise müşteri bağlılığı dikkat çekiyor. True Love boyası, vantilatörlerin ters yüzeyine el ile uygulanarak zarif bir süsleme sağlanıyor.

Cesur ve tarihi otomobil, özel bir ailenin tutkusu, zevki ve anlam dolu deneyim arayışının bir ifadesi olarak öne çıkıyor ve aynı zamanda Rolls-Royce Motor Cars efsaneleri arasina bir yenisini daha ekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Rolls-Royce'un yeni eseri: La Rose Noire Droptail