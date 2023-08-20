Çinli elektrikli otomobil markası Skywell, Türkiye'de batarya üretecek

Türkiye'de üretilen bataryalar ile 8 dakikada yüzde 0'dan 80'e ulaşılacak
Üretilen bataryalar 480 kw yüksek hızlı şarj gücüne sahip olacak. Skywell ET5, mevcut 120 kw hızlı şarj teknolojisi le yüzde 30’dan yüzde 80’a kadar yaklaşık 40 dakikada şarj oluyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan 480 kw gücündeki 4C süper hızlı şarj teknolojisi sayesinde Skywell ET5 modeli 5 kat daha hızlı şarj olacak. 8 dakikada yüzde 0’dan 80’e dolum yapılacak.
Skywell'in Türkiye'de gerçekleştireceği batarya ve enerji depolama sistemi yatırımı, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da geleceğin enerji ihtiyaçlarına çözüm sunma hedefine yönelik bir adım olarak dikkat çekiyor. Skywell Türkiye, enerji depolama teknolojisinin avantajlarına odaklanarak hem ülke içinde hem de uluslararası arenada öncü bir rol oynamayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.