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    Çinli elektrikli otomobil markası Skywell, Türkiye'de batarya üretecek

    Türkiye'de 2021 yılında satışa sunulan Skywell ET-5 elektrikli otomobiliyle yüksek satış rakamlarına ulaşan Skywell, Türkiye'de batarya üretim fabrikası açacağını duyurdu.
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    Elektrikli otomobil markası Skywell, Türkiye'de batarya üretecek Tam Boyutta Gör
    2021 yılında ülkemize Ulu Motor distribütörlüğünde giriş yapan Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye’de batarya üretim fabrikası kuruyor. Skywell Türkiye’den yapılan açıklamaya göre 2024 yılının ilk çeyreğinekadar 800+4C mimariye sahip batarya fabrikası açılacak.

    Türkiye'de üretilen bataryalar ile 8 dakikada yüzde 0'dan 80'e ulaşılacak

    Üretilen bataryalar 480 kw yüksek hızlı şarj gücüne sahip olacak. Skywell ET5, mevcut 120 kw hızlı şarj teknolojisi le yüzde 30’dan yüzde 80’a kadar yaklaşık 40 dakikada şarj oluyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan 480 kw gücündeki 4C süper hızlı şarj teknolojisi sayesinde Skywell ET5 modeli 5 kat daha hızlı şarj olacak. 8 dakikada yüzde 0’dan 80’e dolum yapılacak.

    Skywell'in Türkiye'de gerçekleştireceği batarya ve enerji depolama sistemi yatırımı, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da geleceğin enerji ihtiyaçlarına çözüm sunma hedefine yönelik bir adım olarak dikkat çekiyor. Skywell Türkiye, enerji depolama teknolojisinin avantajlarına odaklanarak hem ülke içinde hem de uluslararası arenada öncü bir rol oynamayı hedefliyor.

    Elektrikli otomobil markası Skywell, Türkiye'de batarya üretecek Tam Boyutta Gör
    Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş, “Otomotiv pazarının dönüşümünde oldukça önemli bir unsur olan bataryayı Türkiye’de üretmek için oldukça heyecanlıyız. 2024 yılının ilk çeyreğine kadar açılacak batarya fabrikamız için artık geri sayıma başladık.  Günümüzde enerji depolama sistemleri de oldukça kritik bir öneme sahip oldu. Depolama sistemleri, yenilenebilir enerjiye destek olmanın ötesinde kullanıcı ve şebekeye hayati katkılar sunuyor.  Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak bu çalışmalarımızda yenilenebilir enerjinin artmasıyla sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamızın da hızlanacağını öngörüyoruz." dedi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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