Geliştirilmesi 60 yıl süren RSV hastalığına karşı ilk aşı onaylandı!

FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi'nin başında bulunan Dr. Peter Marks, GlaxoSmithKline (GSK) tarafından RSV virüsüne karşı geliştirilen Arexvy aşısı hakkında yaptığı açıklamada "Bugün ilk RSV aşısının onaylanması, yaşamı tehdit edebilecek bir hastalığı önlemek için önemli bir halk sağlığı başarısıdır" dedi.
RSV öncelikle yetişkinlerde soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olur ancak bazı durumlarda ciddi hastalıklara ve hastaneye yatışa kadar ağır etkilere neden olabilir. Küçük çocuklar, yaşlılar ve astım gibi altta yatan sağlık sorunları olan kişiler için RSV ölümcül olabilir. Durum kötüleştiğinde bronşiolit veya akciğer iltihabına yol açabilir.
Her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor
RSC aşısının onayı için yarışan diğer ilaç şirketleri arasında Pfizer, Moderna ve Bavarian Nordic yer alıyor. Raporlara göre, RSV aşıların pazar büyüklüğünün 2030 yılına kadar 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah