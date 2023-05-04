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    Geliştirilmesi 60 yıl süren RSV hastalığına karşı ilk aşı onaylandı!

    ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), dünyanın ilk Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV ) aşısı kabul edilen Arexvy'nin kullanımına onay verdi. 60 yıldır geliştirilen aşı dev bir kilometre taşı konumunda.
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    RSV: Solunum yolu hastalıklarına yol açan virüs aşısı onaylandı! Tam Boyutta Gör
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), her yıl binlerce Amerikalının ölümüne neden olan solunum yolları hastalığı respiratual sinsityal virüsüne (RSV) karşı bir aşıya ilk defa onay verdi. Arexvy olarak adlandırılan yeni aşının ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından kamu kullanımı için son bir onaya daha ihtiyacı var.

    İlk RSV aşısı onaylandı

    FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi'nin başında bulunan Dr. Peter Marks, GlaxoSmithKline (GSK) tarafından RSV virüsüne karşı geliştirilen Arexvy aşısı hakkında yaptığı açıklamada "Bugün ilk RSV aşısının onaylanması, yaşamı tehdit edebilecek bir hastalığı önlemek için önemli bir halk sağlığı başarısıdır" dedi.

    RSV: Solunum yolu hastalıklarına yol açan virüs aşısı onaylandı! Tam Boyutta Gör
    Bu hastalığa yakalanma riski daha yüksek olan 60 yaş ve üzeri yetişkinler, CDC'nin nihai onayının ardından GSK'nin aşısını alabilecek. Aşının faz III klinik deney verilerine göre, 60 yaş ve üzeri yetişkinlerde semptomatik enfeksiyonu azaltmadaki etkinliğinin yüzde 82,6 olduğu, hastalığın ağırlaşmasına karşı da yüzde 94,1 etkili olduğu belirtiliyor. Ek olarak aşının yan etkilerinin çoğunlukla "hafif veya orta şiddette" olduğu ve sadece birkaç gün sürdüğü aktarılıyor.

    RSV öncelikle yetişkinlerde soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olur ancak bazı durumlarda ciddi hastalıklara ve hastaneye yatışa kadar ağır etkilere neden olabilir. Küçük çocuklar, yaşlılar ve astım gibi altta yatan sağlık sorunları olan kişiler için RSV ölümcül olabilir. Durum kötüleştiğinde bronşiolit veya akciğer iltihabına yol açabilir.

    Her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor

    RSV: Solunum yolu hastalıklarına yol açan virüs aşısı onaylandı! Tam Boyutta Gör
    CDC'ye göre, RSV her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde beş yaşın altındaki 100-300 çocuğu ve 65 yaşın üzerindeki 6.000-10.000 yetişkini öldürmekte. Öte yandan RSV'ye bağlı hastaneye yatışların Amerika Birleşik Devletleri'nde 60.000 ila 120.000 arasında olduğu tahmin edilmekte. Yayınlanan rapora göre RSV aşı teknolojisinin geliştirilmesi yaklaşık 60 yıl sürdü ve 1960’lardaki ilk denemeler istenmeyen sonuçlara neden oldu.

    RSC aşısının onayı için yarışan diğer ilaç şirketleri arasında Pfizer, Moderna ve Bavarian Nordic yer alıyor. Raporlara göre, RSV aşıların pazar büyüklüğünün 2030 yılına kadar 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/d41586-023-01529-5 https://interestingengineering.com/health/fda-respiratory-syncytial-virus-vaccine
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    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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