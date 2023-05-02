İnsan düşüncelerini okuyan devrimsel bir yapay zeka modeli geliştirildi

Tam Boyutta Gör OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotunda ve Dall-E görüntü oluşturucusunda kullanılanlar gibi üretken önceden eğitilmiş dönüştürücüler (GPT), yapay zeka araştırmalarındaki modern teknolojinin temeli konumunda. Herkes GPT modellerini hemen hemen her şeye uygulamak istiyor ancak bu uyarlamalar tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu tartışmalara ise insan zihnini okuyabilen yeni GPT-1 modeli eklendi.

Düşünceleri okuyan yapay zeka

Geliştirilen GPT modeli genel anlamda ChatGPT'den farklı değil. Temel fark, komutun insan beyin aktivitesi olması. Texas Üniversitesi'nden Jerry Tang önderliğindeki ekip yaptıkları çalışmayı Nature Neuroscience'da yayınladı. Yöntem, deneğin "ne duyduğunu, söylediğini veya hayal ettiğini" yorumlamak için bir fMRI makinesinden alınan görüntüleri kullanıyor. Dolayısıyla bu yöntem deneğin beynine bağlı elektrotlar gerektirmeyen tek başarılı yöntem. Başarılı diyorum zira tahminlerin doğruluğu yüzde 82 seviyesine kadar çıkabiliyor. GPT-1 olarak adlandırılan model, beyin aktivitesini sürekli bir dil formatında yorumlayan tek yöntem konumunda. Diğer teknikler bir kelime veya kısa bir cümle çıkarabilir, ancak GPT-1 deneğin ne düşündüğünü açıklayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Örneğin, bir katılımcı "Henüz ehliyetim yok" diyen birinin kaydını dinledi. Dil modeli, fMRI görüntülerini “Daha araba sürmeyi öğrenmeye bile başlamadı bile” şeklinde yorumladı. Bu yeni teknik ile beyne yerleştirilen invaziv elektrotları kullanan mevcut teknikler arasındaki önemli bir fark bulunuyor. Elektrot tabanlı platformlar tipik olarak kişinin beynindeki motor aktivitelerden metni tahmin ederken, Tang'ın ekibi fMRI makinelerinde yakalanan beyindeki kan akışına odaklanıyor. Dolayısıyla bu modelde düşünceler kelimesi kelimesine değil, fikrin özeti şeklinde yansıtılıyor.

Düşüncenin özünü yansıtıyor

Tam Boyutta Gör UT Austin Sinirbilim ve Bilgisayar Bilimleri Merkezi'nden Yardımcı Doçent Alexander Huth düzenlenen basın brifinginde "Sistemimiz çok farklı bir düzeyde işliyor. Sistemimiz bu düşük seviyeli motor olayına bakmak yerine; gerçekten fikirler, semantik ve anlam düzeyinde çalışıyor. Ulaşmaya çalıştığımız şey bu." Yapılan deneylerde GPT-1, işitsel ve görsel verilerin yanında hayal ettikleri verilerle beslenen insanların düşüncelerini yüksek oranda doğru şekilde tahmin etti.

Algılanan konuşma (denekler bir kayıt dinledi): Yüzde 72-82 kod çözme doğruluğu

(denekler bir kayıt dinledi): Yüzde 72-82 kod çözme doğruluğu Hayali konuşma (denekler zihinsel olarak bir dakikalık bir hikaye anlattılar): Yüzde 41-74 doğruluk oranı

(denekler zihinsel olarak bir dakikalık bir hikaye anlattılar): Yüzde 41-74 doğruluk oranı Sessiz filmler (denekler sessiz Pixar film klipleri izlemiştir): Deneklerin film hakkındaki yorumlarını çözmede yüzde 21-45 doğruluk

Bir örnekte denek, "Toprak bir yoldan buğday tarlasına, bir derenin üzerinden ve bazı kütük binaların yanından geçtim" diye hayal etti. Model bunu "Diğer tarafa geçmek için bir köprüden ve uzaktaki çok büyük bir binadan geçmesi gerekiyordu" şeklinde yorumladı. Dolayısıyla, tartışmaya açık bazı temel ayrıntıları ve kilit bağlamı kaçırdı ama yine de kişinin düşüncesinin genel unsurlarını kavramayı başardı.

Teknolojinin tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunuldu

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Düşünceleri okuyabilen makineler GPT teknolojisinin şimdiye kadarki en tartışmalı biçimi olabilir. Ekip, teknolojinin ALS veya afazi hastalarının konuşmasına yardımcı olmasını öngörürken, kötüye kullanım potansiyelini de kabul ediyor. Çalışmada beyin çözümleme teknolojisinin riskleri konusunda farkındalık yaratmanın ve her bireyin zihinsel mahremiyetini koruyan politikaları yürürlüğe koymanın kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

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İnsan düşüncelerini okuyan bir yapay zeka modeli geliştirildi