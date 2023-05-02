İnsan düşüncelerini okuyan devrimsel bir yapay zeka modeli geliştirildi

- Düşünceleri okuyan yapay zeka
- Düşüncenin özünü yansıtıyor
- Teknolojinin tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunuldu
- Yorumlar
Düşünceleri okuyan yapay zeka
Geliştirilen GPT modeli genel anlamda ChatGPT'den farklı değil. Temel fark, komutun insan beyin aktivitesi olması. Texas Üniversitesi'nden Jerry Tang önderliğindeki ekip yaptıkları çalışmayı Nature Neuroscience'da yayınladı. Yöntem, deneğin "ne duyduğunu, söylediğini veya hayal ettiğini" yorumlamak için bir fMRI makinesinden alınan görüntüleri kullanıyor. Dolayısıyla bu yöntem deneğin beynine bağlı elektrotlar gerektirmeyen tek başarılı yöntem. Başarılı diyorum zira tahminlerin doğruluğu yüzde 82 seviyesine kadar çıkabiliyor. GPT-1 olarak adlandırılan model, beyin aktivitesini sürekli bir dil formatında yorumlayan tek yöntem konumunda. Diğer teknikler bir kelime veya kısa bir cümle çıkarabilir, ancak GPT-1 deneğin ne düşündüğünü açıklayabiliyor.
Düşüncenin özünü yansıtıyor
- Algılanan konuşma (denekler bir kayıt dinledi): Yüzde 72-82 kod çözme doğruluğu
- Hayali konuşma (denekler zihinsel olarak bir dakikalık bir hikaye anlattılar): Yüzde 41-74 doğruluk oranı
- Sessiz filmler (denekler sessiz Pixar film klipleri izlemiştir): Deneklerin film hakkındaki yorumlarını çözmede yüzde 21-45 doğruluk
Bir örnekte denek, "Toprak bir yoldan buğday tarlasına, bir derenin üzerinden ve bazı kütük binaların yanından geçtim" diye hayal etti. Model bunu "Diğer tarafa geçmek için bir köprüden ve uzaktaki çok büyük bir binadan geçmesi gerekiyordu" şeklinde yorumladı. Dolayısıyla, tartışmaya açık bazı temel ayrıntıları ve kilit bağlamı kaçırdı ama yine de kişinin düşüncesinin genel unsurlarını kavramayı başardı.
Teknolojinin tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunuldu
Düşünceleri okuyabilen makineler GPT teknolojisinin şimdiye kadarki en tartışmalı biçimi olabilir. Ekip, teknolojinin ALS veya afazi hastalarının konuşmasına yardımcı olmasını öngörürken, kötüye kullanım potansiyelini de kabul ediyor. Çalışmada beyin çözümleme teknolojisinin riskleri konusunda farkındalık yaratmanın ve her bireyin zihinsel mahremiyetini koruyan politikaları yürürlüğe koymanın kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.Kaynakça https://www.vice.com/en/article/4a3w3g/scientists-use-gpt-ai-to-passively-read-peoples-thoughts-in-breakthrough https://www.nature.com/articles/s41593-023-01304-9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah