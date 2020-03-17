RTX 2060 da 8 GB VRAM’le güncelleniyor

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GPU devi Turing mimarili RTX 2000 ailesini Super’le güncelleyerek GPU tarafında ciddi oranda performans artışı sundu. Sızıntılara göre eski kartlarda da iyileştirme yolda.

8 GB bellekli RTX 2060

Daha önce RTX 2060’ı kırpılmış TU106 ile güncelleyen Nvidia bu esnada RTX 2060’taki 6 GB GDDR6 bellekleri de 8 GB’la değiştirerek kartın ömrünü bir tık uzatmıştı. EEC listesinde ortaya çıkan RTX 2060 modelleri de görünüşe göre 8 GB VRAM’le gelecekler.

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Nvidia’nın bu hamlesinin arkasındaki sebep olarak TU106 envanterini temizlemenin yanı sıra EVGA’nın RTX 2060 KO örneğinde olduğu gibi TU104 için de aynı strateji yolda olabilir.

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Bununla birlikte RTX 2060’ın fiyat segmenti itibariyle Nvidia’nın AMD karşısında zayıf kaldığı düşünülecek olursa yeşil takım elini RX 5600 XT karşısında güçlendirmek istiyor olabilir.

Listelenen kartlarsa şu şekilde.

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2060 EVO Gaming 8 GB

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2060 EVO Gaming A 8 GB

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2060 EVO Gaming Advanced 8 GB

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2060-8-gb-graphics-cards-in-the-works/

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