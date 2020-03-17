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    RTX 2060 da 8 GB VRAM’le güncelleniyor

    Turing kartlarını Super’le güncelleyen Nvidia ilk nesil kartlarından RTX 2060’da da bir güncellemeye gidebilir.
    3 gün
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 2060 da 8 GB VRAM’le güncelleniyor
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    GPU devi Turing mimarili RTX 2000 ailesini Super’le güncelleyerek GPU tarafında ciddi oranda performans artışı sundu. Sızıntılara göre eski kartlarda da iyileştirme yolda.

    8 GB bellekli RTX 2060

    Daha önce RTX 2060’ı kırpılmış TU106 ile güncelleyen Nvidia bu esnada RTX 2060’taki 6 GB GDDR6 bellekleri de 8 GB’la değiştirerek kartın ömrünü bir tık uzatmıştı. EEC listesinde ortaya çıkan RTX 2060 modelleri de görünüşe göre 8 GB VRAM’le gelecekler.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 2060/2070 GPU’su içeren EVGA’nın bazı RTX 2060 KO modelleri daha performanslı

    Nvidia’nın bu hamlesinin arkasındaki sebep olarak TU106 envanterini temizlemenin yanı sıra EVGA’nın RTX 2060 KO örneğinde olduğu gibi TU104 için de aynı strateji yolda olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor"

    Bununla birlikte RTX 2060’ın fiyat segmenti itibariyle Nvidia’nın AMD karşısında zayıf kaldığı düşünülecek olursa yeşil takım elini RX 5600 XT karşısında güçlendirmek istiyor olabilir.

    Listelenen kartlarsa şu şekilde.

    • ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2060 EVO Gaming 8 GB
    • ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2060 EVO Gaming A 8 GB
    • ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2060 EVO Gaming Advanced 8 GB


    https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2060-8-gb-graphics-cards-in-the-works/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SakuraiTomoki (Gökhan ) 3 gün en beğenilen
    RTX 2060 6gb alanlara yazık günah değilmi? Bu Nvidia nasıl bir firma anlamadım gitti çıkartacaksan baştan çıkartacaktın bu modeli hayret bir olay....
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    DH Misafiri 2 gün
    1060 3gb, 2060 6gb alanlar yüzyılın kazığını yediler. Nvidia pişmanlıktır bu kartlar aynı Gtx 580 1.5 gb, Gt 690 2gb gibi yeni nesilde çöp olacaklar. 2080 Superde de en az 11gb olmalıydı
    1060 3gb, 2060 6gb alanlar yüzyılın kazığını yediler. Nvidia pişmanlıktır bu kartlar aynı Gtx 580 1.5 gb, Gt 690 2gb gibi yeni nesilde çöp olacaklar. 2080 Super...
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hearted025 (Faruk Öztaş) 11 sa.
    Yani 6 Gb Modelini aldım diye kendimi enayi gibi hissediyorum. Madem bu karta 8 yapacaktınız ne diye 6 çıkardınızda bizde aldık. Çıkarın onuda alırız peşinde 11gb çıkarırsın zaten sen üret biri alır düzeni. Lanet olsun sana NVIDIA bu son kartım olsun.!
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    DH Misafiri 1 gün
    GTX 3050 gelmeli enaz 50 watt tdb li olsa keşke
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    Abstergo Industries 2 gün
    3060 gelene kadar 2060 ile uzun bir süre devam. 3000 serisi virüs yüzünden geç gelecek.
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    cengiz4565 (cengiz sezgin) 2 gün
    ben msi rtx 2060 gameing 6g modelini 8 ay once 2580 den almıstim ....uygun fiyata alıp uzun zamandır kullandıgımı dusunursem kart hakkını verdi benim için
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    Question-X (Tarık ) 2 gün
    Nvidia şu vram olayındaki saçmalığından bir vazgeçemedi , zaten kartları yüksek marjla satıyorsun high-end kartlara direk 16 GB koy geç , adam gitmiş RTX 2080 bile 8 GB bellek koymuş , yani ney yaşıyor bu firma ilginç , illa Intel in başına gelenleri yaşaması gerekiyor.
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    DH Misafiri 2 gün
    1060 3gb, 2060 6gb alanlar yüzyılın kazığını yediler. Nvidia pişmanlıktır bu kartlar aynı Gtx 580 1.5 gb, Gt 690 2gb gibi yeni nesilde çöp olacaklar. 2080 Superde de en az 11gb olmalıydı
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 gün
    6gb zaten o karta hiç yeterli değildi. Alanlara yazık.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    Baştan niye yapmadın birader şunu ya?Kartın üretimi duracak yeni seri çıkacak neredeyse.
    Kullanıcı dostu envidya.
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    gmyo31 (ozan can gül) 3 gün
    1070 ti gucunde bir kart 6 gb cıkması cok sacmaydı zaten.bide rtx olayı var evlere senlik.
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 3 gün
    Her daim 2060'ı 1080 ile bir tutanlara söyledim 1080'in dengi 2060 Super'dir diye. 6Gb VRAM bu performansta bir kart için 1080p de bile gelecek vaat etmiyor. BFV, COD Warzone da 1080p de 4500mb larda vram kullanımı alıyorum kaldı ki bu kartlar 1080p'nin üzerinde de sıklıkla kullanılan kartlar.
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