Oyunların ve ekran kartlarının geleceği DLSS ve FSR üzerinde şekillenecek

DLSS ve ışın izleme teknolojisi üzerine yapılan uzun bir tartışmada Nvidia, endüstrinin eninde sonunda oyunları doğal çözünürlükte çalıştırmanın ötesine geçeceğini söylüyor. Şirket, çözünürlük yükseltmeyi daha çok çalışmak yerine daha akıllıca çalışmanın bir yolu olarak görüyor.
Gelecek, DLSS, FSR ve XeSS olacak
DLSS, FSR ve XeSS gibi çözümler görüntü kalitesi kaybını en aza indirirken kare hızlarını önemli ölçüde artırıyor ancak bazı kullanıcılar üreticilerin ve oyun geliştiricilerinin bu araçları bir kaçış yolu olarak kullandığını düşünüyor. Örneğin Remnant II, oyuncuların yükseltme kullandığını varsayan sistem gereksinimlerini listeleyerek tehlikeli bir emsale imza attı.
Bir süre önce Nvidia ve CDProjekt Red ile yakın zamanda tanıtılan DLSS 3.5 Yeniden Işın Yapılandırma (Ray Reconstruction) özelliği ve Cyberpunk 2077 için yeni yol izleme (path tracing) güncellemesi hakkında derin bir röportaj gerçekleştirildi. Söyleşide Nvidia'nın yol haritasına da değinildi.
Yükseltme teknolojileri ana odak olmaya devam edecek
Ek olarak Nvidia’nın yapay zekâ sektörüne yaptığı ağır yatırımları ve buradan elde ettiği yüksek kâr miktarını göz önüne alarak bu yorumlamaları okumak gerekiyor. Bununla birlikte yükseltme teknolojileri performans endişelerini törpüleyerek geliştiricilere normalde imkansız olan sahneleri oluşturmalarına da izin veriyor. Elbette bunu optimizasyondan kaçınmak için de kullananlar olacak. Ancak şimdiye değil de biraz geleceğe bakmak gerekiyor.
Birçok büyük PlayStation 5 ve Xbox Series X oyununun, genellikle FSR kullanarak 4K'nın altındaki çözünürlüklerden yükseltme yaptığı bir gerçek. Doğal 4K'ya ulaştıklarında ise bu genellikle 30 fps'de gerçekleşiyor. Bu davranış, 4K ekranların ve yapay zeka tabanlı yükseltmenin ortaya çıkmasından önceye dayanıyor. Önceki PlayStation 4 ve PlayStation 3 dönemlerindeki oyunlar genellikle 1080p'ye ulaşmakta zorlanıyordu. Yapay zeka tekniklerinin geliştiricilerin piksel sayılarındaki farklılıkları telafi etme becerisini geliştirdiği iddiası yersiz değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.