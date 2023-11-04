Nintendo Switch 2 nasıl bir performans sunacak? Yeni nesil Tegra işlemcisi test edildi

Tam Boyutta Gör Nintendo’nun 2017 yılında piyasaya sürdüğü Switch, hibrit formatı ve başarılı oyunları ile kısa zamanda dünyanın en popüler oyun konsollarından biri olmayı başardı. Ancak Xbox Series ve Playstation 5 sistemlerinin tanıtılması ile geliştiriciler, eski nesli geride bıraktı ve oyunlarında yeni teknolojileri daha sık kullanmaya başladı. Switch’in yeni oyunlar ile baş edememesi ve oyuncuların yüksek çözünürlüklere alışması, oyuncuların gözünü yeni nesil Nintendo konsoluna çevirdi. Son zamanlarda sızıntılara konu olan yeni nesil Switch konsolundan gelen yeni detaylar, potansiyel müşterileri oldukça heyecanlandıracak.

AMD, Samsung ve Qualcomm ile birlikte FSR’yi geliştirecek 1 gün önce eklendi

Nvidia Tegra T239’un detayları belli oldu

Yaklaşık iki yıl önce @kopite7kimi isimli Twitter/X kullanıcısı, platform üzerinde yeni nesil Switch’in işlemcisi hakkında bir gönderi paylaşmıştı. Bu kullanıcı, Tegra T234’ün kırpılmış bir versiyonunun yeni Nintendo konsoluna güç vereceğini belirtmişti. Tegra T239 olarak adlandırılması beklenen bu çip, Digital Foundry’nin yeni videosunda önemli bir konu başlığı oldu.

Tam Boyutta Gör Oyunculara sunduğu teknik videolar ile başarılı ve güvenilir bir kaynak haline gelen Digital Foundry, YouTube üzerinde yeni nesil Nintendo Switch hakkında bir video yayınladı. Video, Switch 2’de kullanılması beklenen işlemciyi detaylandırdı ve bu konsoldan bekleyebileceğimiz performansı gözler önüne serdi. Peki Nintendo Switch 2 neler sunacak?

Yeni Nintendo konsolu Nvidia’nın Ampere mimarisinden güç alacak

Yeni Nintendo konsoluna (muhtemelen Switch 2) güç vermesi beklenen Nvidia Tegra T239, otomotiv sektöründe kullanılan Tegra T234’ün kırpılmış bir versiyonu olacak. Birçok akıllı otomobile güç veren T234, 455mm2 boyutu ile Xbox Series X’te kullanılan çipten bile daha çok yer kaplıyor. Bu da demek oluyor ki Nvidia, T234 çipini ciddi anlamda değiştirecek. 12 adet ARM A78AE CPU çekirdeğine, 2048 CUDA çekirdekli Ampere GPU birimine ve 256-bit veri yoluna sahip T234, Samsung’un 8nm sürecinde üretiliyor. Peki T239 nasıl özellikler sunacak?

Digital Foundry’nin videosunda görüldüğü üzere Tegra T239 çipi, T234’ün özelleştirilmiş bir versiyonu olacak. T239, CPU tarafında 8 adet ARM A78C çekirdeğine, GPU tarafında ise 1536 CUDA çekirdekli Ampere birimine sahip olacak. 128-bit veri yoluna sahip çip, LPDDR5 teknolojisini destekleyecek ve maksimum 102GB/s bellek hızına izin verecek. Nintendo’nun enerji verimliliği için bellek hızında bazı değişiklikler yapması oldukça olası gözüküyor.

Linux projesine eklenen Nvidia kodlarına göre T239 çipinde, Ada Lovelace mimarisinden güç alan bir medya motoru olacak, böylece Nintendo’nun yeni konsolu AV1 gibi popüler medya kodeklerini de destekleyecek. Ayrıca Linux kodları, bu yonga setinde DLSS 3 Frame Generation’a güç veren optik akış hızlandırıcı olacağını da gözler önüne seriyor. Ancak bu hızlandırıcının, Ada Lovelace mimarisi yerine Ampere mimarisine sahip olacağı belirtiliyor. Bunun dışında T239’ün, DisplayPort veri yolu ile HDMI 2.1 teknolojisini destekleyebilecek.

Nvidia çiplerinin karşılaştırması - Tegra T234 Tegra T239 4GB RTX 2050 CPU 12x ARM A78AE 8x ARM A78C - GPU mimarisi Ampere Ampere Ampere CUDA çekirdek sayısı 2048 1536 2048 Bellek veri yolu 256-bit/LPDDR5 128-bit/LPDDR5 64-bit/GDDR6 Bellek bant genişliği 204GB/s 102GB/s 96GB/s

Nintendo Switch 2 nasıl bir performans sunacak?

Tam Boyutta Gör Digital Foundry, sızıntılarda ortaya çıkan teknik özellikleri örnek aldı ve Switch 2’ye benzer bir grafik performansı sunacak bir sistem hazırladı. Intel Core i7 1360p işlemcili ve 16GB 4800MHz LPDDR5 bellekli Dell Vostro 5630, videoda örnek sistem olarak kullanıldı. Nvidia RTX 2050'ten güç alan Vostro 5630, tıpkı Tegra T239 gibi Ampere mimarisinden güç alıyor. 2048 CUDA çekirdekli GPU, 64-bit veri yolunu destekliyor ve 4GB belleğe sahip. DF, RTX 2050’nin Switch 2’ye benzer bir performans sunması için GPU’nun frekansını 750MHz’e indirdi ve sistemi birçok teste soktu. Test sonuçları ise umut verici cinsten.

Switch 2 1080p çözünürlükte ışın izleme sunabilir

Tam Boyutta Gör DF’nin ilk testi, Unreal Engine 5 ile geliştirilen Matrix Awakens demosu oldu. Demo, sistemde çalışmadı ancak DF, bu durumun 4GB VRAM’De kaynaklandığını belirtti. Testler iç açıcı başlamasa da sonraki oyunlar, Tegra T239’e umut ışığı oldu. Death Stranding, Control, Cyberpunk 2077 ve A Plague Tale: Requiem, DLSS sayesinde 1080p çözünürlükte 30fps performansını yakalayabildi. 720p çözünürlükte ise oyunlar, daha yüksek performans gösterdi. Unreal Engine 5’in tüm özelliklerine yer veren Fortnite da aynı şekilde 720p ve 1080p çözünürlükte başarılı bir performans gösterdi. Ayrıca sistem, Death Stranding'i DLSS performans modunda 1440p çözünürlükte bile çalıştırmayı başardı.

Tam Boyutta Gör Oldukça detaylı bu testlerde DF, RTX 2050’nin ışın izleme performansını da test etti. Başarılı grafiklere sahip Control, sistemde 1080p (DLSS) çözünürlükte ışın izleme aktif şekilde 30fps metriğine ulaştı. Fortnite da aynı şekilde DLSS sayesinde ışın izleme aktif bir şekilde çalıştı. DF, yeni konsolda DLSS teknolojisinin önemli bir yer edineceğini iddia etti.

Yeni Switch için 4K çözünürlük bir hayal olabilir

Geçtiğimiz yıl içerisinde gelen iddialar, yeni Nintendo konsolunun 4K çözünürlüğünü destekleyeceğini belirtmişti ancak DF, bu iddianın pek gerçekçi olmadığını belirtiyor. Death Stranding gibi modern yapımların, DLSS performans seçeneği ile bile 4K çözünürlüğünde çalışamayacağı belirtiliyor. Ancak Tegra T239’da bulunan özel derin öğrenme modülünün, DLSS için kullanabileceği belirtiliyor, bu da Switch 2’nin 4K çözünürlüğe ulaşmasını mümkün kılabilir.

Dosya Sıkıştırma Motoru

Performans metriklerinin yanı sıra DF, Switch 2’de kullanılması beklenen önemli bir teknoloji hakkında konuştu. İddialara göre Tegra T239, Playstation 5 sistemine benzer bir dosya sıkıştırma motoruna sahip olacak, böylece oyunlar daha az yer kaplayacak ve oyunların yükleme hızı bir hayli artacak. Switch 2’de nasıl bir depolama çözümü kullanılacağı henüz belli değil ancak SSD kullanılması, dosya sıkıştırma motorunun performansını bir hayli arttıracaktır.



Nintendo Switch 2 performansı ile oyuncuları mutlu edecek

Digital Foundry, RTX 2050 üzerinde yapılan testlerin birçok açıdan Switch 2’yi temsil etmeyeceğini belirtti. Nintendo Switch 2’nin 8 veya 12GB sistem belleğine sahip olması bekleniyor, bu da Tegra T239’un RTX 2050 üstünde bir performans sergilemesini mümkün kılabilir. Ayrıca Doom Eternal, The Witcher 3, Crysis 3 ve Sniper Elite gibi yapımların birinci nesil Switch’te çalışması, geliştirici optimizasyonunun da önemli bir etken olduğunu doğruluyor.

Ampere grafik birimine ve Cortex A78 işlemcisi ile Nintendo Switch 2, hibrit konsollarda yeni bir çağ başlatabilir. Playstation 4'e benzer performansı ile yeni Switch, hem taşınabilir hem de ev konsolu olarak başarılı bir perfomans sergileyecek ve konsol, DLSS ve ışın izleme gibi modern teknolojilere de ev sahipliği yapacak. Nintendo Switch 2’nin 2024 yılında satışa sunulması bekleniyor. Digital Foundry'nin detaylı videosunu aşağıdan izxleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Switch 2 ile hibrit formatta DLSS ve ışın izlemeye hazır olun