Nintendo Switch 2 nasıl bir performans sunacak? Yeni nesil Tegra işlemcisi test edildi

- Nvidia Tegra T239’un detayları belli oldu
- Yeni Nintendo konsolu Nvidia’nın Ampere mimarisinden güç alacak
- Nvidia çiplerinin karşılaştırması
- Nintendo Switch 2 nasıl bir performans sunacak?
- Switch 2 1080p çözünürlükte ışın izleme sunabilir
- Yeni Switch için 4K çözünürlük bir hayal olabilir
- Dosya Sıkıştırma Motoru
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Nvidia Tegra T239’un detayları belli oldu
Yaklaşık iki yıl önce @kopite7kimi isimli Twitter/X kullanıcısı, platform üzerinde yeni nesil Switch’in işlemcisi hakkında bir gönderi paylaşmıştı. Bu kullanıcı, Tegra T234’ün kırpılmış bir versiyonunun yeni Nintendo konsoluna güç vereceğini belirtmişti. Tegra T239 olarak adlandırılması beklenen bu çip, Digital Foundry’nin yeni videosunda önemli bir konu başlığı oldu.
Yeni Nintendo konsolu Nvidia’nın Ampere mimarisinden güç alacak
Yeni Nintendo konsoluna (muhtemelen Switch 2) güç vermesi beklenen Nvidia Tegra T239, otomotiv sektöründe kullanılan Tegra T234’ün kırpılmış bir versiyonu olacak. Birçok akıllı otomobile güç veren T234, 455mm2 boyutu ile Xbox Series X’te kullanılan çipten bile daha çok yer kaplıyor. Bu da demek oluyor ki Nvidia, T234 çipini ciddi anlamda değiştirecek. 12 adet ARM A78AE CPU çekirdeğine, 2048 CUDA çekirdekli Ampere GPU birimine ve 256-bit veri yoluna sahip T234, Samsung’un 8nm sürecinde üretiliyor. Peki T239 nasıl özellikler sunacak?
Digital Foundry’nin videosunda görüldüğü üzere Tegra T239 çipi, T234’ün özelleştirilmiş bir versiyonu olacak. T239, CPU tarafında 8 adet ARM A78C çekirdeğine, GPU tarafında ise 1536 CUDA çekirdekli Ampere birimine sahip olacak. 128-bit veri yoluna sahip çip, LPDDR5 teknolojisini destekleyecek ve maksimum 102GB/s bellek hızına izin verecek. Nintendo’nun enerji verimliliği için bellek hızında bazı değişiklikler yapması oldukça olası gözüküyor.
Linux projesine eklenen Nvidia kodlarına göre T239 çipinde, Ada Lovelace mimarisinden güç alan bir medya motoru olacak, böylece Nintendo’nun yeni konsolu AV1 gibi popüler medya kodeklerini de destekleyecek. Ayrıca Linux kodları, bu yonga setinde DLSS 3 Frame Generation’a güç veren optik akış hızlandırıcı olacağını da gözler önüne seriyor. Ancak bu hızlandırıcının, Ada Lovelace mimarisi yerine Ampere mimarisine sahip olacağı belirtiliyor. Bunun dışında T239’ün, DisplayPort veri yolu ile HDMI 2.1 teknolojisini destekleyebilecek.
|-
|Tegra T234
|Tegra T239
|4GB RTX 2050
|CPU
|12x ARM A78AE
|8x ARM A78C
|-
|GPU mimarisi
|Ampere
|Ampere
|Ampere
|CUDA çekirdek sayısı
|2048
|1536
|2048
|Bellek veri yolu
|256-bit/LPDDR5
|128-bit/LPDDR5
|64-bit/GDDR6
|Bellek bant genişliği
|204GB/s
|102GB/s
|96GB/s
Nintendo Switch 2 nasıl bir performans sunacak?
Switch 2 1080p çözünürlükte ışın izleme sunabilir
Yeni Switch için 4K çözünürlük bir hayal olabilir
Dosya Sıkıştırma Motoru
Performans metriklerinin yanı sıra DF, Switch 2’de kullanılması beklenen önemli bir teknoloji hakkında konuştu. İddialara göre Tegra T239, Playstation 5 sistemine benzer bir dosya sıkıştırma motoruna sahip olacak, böylece oyunlar daha az yer kaplayacak ve oyunların yükleme hızı bir hayli artacak. Switch 2’de nasıl bir depolama çözümü kullanılacağı henüz belli değil ancak SSD kullanılması, dosya sıkıştırma motorunun performansını bir hayli arttıracaktır.
Nintendo Switch 2 performansı ile oyuncuları mutlu edecek
Digital Foundry, RTX 2050 üzerinde yapılan testlerin birçok açıdan Switch 2’yi temsil etmeyeceğini belirtti. Nintendo Switch 2’nin 8 veya 12GB sistem belleğine sahip olması bekleniyor, bu da Tegra T239’un RTX 2050 üstünde bir performans sergilemesini mümkün kılabilir. Ayrıca Doom Eternal, The Witcher 3, Crysis 3 ve Sniper Elite gibi yapımların birinci nesil Switch’te çalışması, geliştirici optimizasyonunun da önemli bir etken olduğunu doğruluyor.
Ampere grafik birimine ve Cortex A78 işlemcisi ile Nintendo Switch 2, hibrit konsollarda yeni bir çağ başlatabilir. Playstation 4'e benzer performansı ile yeni Switch, hem taşınabilir hem de ev konsolu olarak başarılı bir perfomans sergileyecek ve konsol, DLSS ve ışın izleme gibi modern teknolojilere de ev sahipliği yapacak. Nintendo Switch 2’nin 2024 yılında satışa sunulması bekleniyor. Digital Foundry'nin detaylı videosunu aşağıdan izxleyebilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.