Nvidia depoları ağzına kadar doldu: RTX 3000 ekran kartları ucuzlayacak!

- Nvidia'nın stokları acilen ertimesi gerekiyor
- RTX 3000 serisi ekran kartlarında indirim bekleniyor
- Yorumlar
Kim derdi ki daha 1 yıl öncesine kadar piyasada ekran kartı bulunmadığı zamanlardan, bugün Nvidia depolarının RTX 3000 serisi ekran kartı çipleriyle dolacağını. Öyle ki birçok kişi, GPU pazarının en az 2 yıldan önce talebi karşılayamacağını söylüyordu. Ancak kripto paralardaki keskin düşüşle birlikte dengeler tamamen değişti. Zira kripto para pazarındaki gergin hava, kripto para madenciliğine olan ilgiyi önemli ölçüde azalttı. Haliyle ekran kartlarına olan talep hiç olmadığı kadar düştü. Arzın talebi geçmesiyle de Nvidia depoları, RTX 3000 serisi çipleriyle doldu taştı.
Nvidia'nın stokları acilen ertimesi gerekiyor
Endüstri kaynaklarından gelen son bilgilere göre bir zamanlar stok yetiştiremeyen Nvidia, şimdilerde aşırı stok sorunuyla mücadele ediyor. Önümüzdeki aylarda RTX 4000 serisi ekran kartlarını duyurmaya hazırlanan yeşil ekip, yeni nesil ekran kartlarına yer açmak için depoları boşaltmaya çalışıyor. Şirketbunun için mevcut kartların fiyatlarını aşağı çekti.
RTX 3000 serisi ekran kartlarında indirim bekleniyor
Nvidia'nın fiyatları aşağı çekmesiyle birlikte Asus, Msi ve Gigabyte gibi üreticiler; RTX 3000 çiplerini daha ucuza tedarik etmeye başladı. Çiplerdeki bu düşüşün perakende fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Ancak indirimli fiyatların etikete yansıması birkaç haftayı bulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
66 Kişi Okuyor (20 Üye, 46 Misafir) 24 Masaüstü 42 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1527 kez okundu.
16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
İndirim, nvidia ve