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    Anlık Bildirim

    Nvidia depoları ağzına kadar doldu: RTX 3000 ekran kartları ucuzlayacak!

    Nvidia, RTX 3000 serisi ekran kartlarındaki stok fazlalığı sorunuyla karşı karşıya. Yeşil ekip, elindeki stokları eritmek için RTX 3000 ekran kartı fiyatlarını aşağı çekti.
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    RTX 3000 ekran kartı fiyatlarında indirim bekleniyor
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    Kim derdi ki daha 1 yıl öncesine kadar piyasada ekran kartı bulunmadığı zamanlardan, bugün Nvidia depolarının RTX 3000 serisi ekran kartı çipleriyle dolacağını. Öyle ki birçok kişi, GPU pazarının en az 2 yıldan önce talebi karşılayamacağını söylüyordu. Ancak kripto paralardaki keskin düşüşle birlikte dengeler tamamen değişti. Zira kripto para pazarındaki gergin hava, kripto para madenciliğine olan ilgiyi önemli ölçüde azalttı. Haliyle ekran kartlarına olan talep hiç olmadığı kadar düştü. Arzın talebi geçmesiyle de Nvidia depoları, RTX 3000 serisi çipleriyle doldu taştı

    Nvidia'nın stokları acilen ertimesi gerekiyor

    Endüstri kaynaklarından gelen son bilgilere göre bir zamanlar stok yetiştiremeyen Nvidia, şimdilerde aşırı stok sorunuyla mücadele ediyor. Önümüzdeki aylarda RTX 4000 serisi ekran kartlarını duyurmaya hazırlanan yeşil ekip, yeni nesil ekran kartlarına yer açmak için depoları boşaltmaya çalışıyor. Şirketbunun için mevcut kartların fiyatlarını aşağı çekti.  

    RTX 3000 serisi ekran kartlarında indirim bekleniyor

    RTX 3000 ekran kartı fiyatlarında indirim bekleniyor
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    Nvidia'nın fiyatları aşağı çekmesiyle birlikte Asus, Msi ve Gigabyte gibi üreticiler; RTX 3000 çiplerini daha ucuza tedarik etmeye başladı. Çiplerdeki bu düşüşün perakende fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Ancak indirimli fiyatların etikete yansıması birkaç haftayı bulabilir.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 7 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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