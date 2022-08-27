Nvidia depoları ağzına kadar doldu: RTX 3000 ekran kartları ucuzlayacak!

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Kim derdi ki daha 1 yıl öncesine kadar piyasada ekran kartı bulunmadığı zamanlardan, bugün Nvidia depolarının RTX 3000 serisi ekran kartı çipleriyle dolacağını. Öyle ki birçok kişi, GPU pazarının en az 2 yıldan önce talebi karşılayamacağını söylüyordu. Ancak kripto paralardaki keskin düşüşle birlikte dengeler tamamen değişti. Zira kripto para pazarındaki gergin hava, kripto para madenciliğine olan ilgiyi önemli ölçüde azalttı. Haliyle ekran kartlarına olan talep hiç olmadığı kadar düştü. Arzın talebi geçmesiyle de Nvidia depoları, RTX 3000 serisi çipleriyle doldu taştı.

Nvidia RTX 40 serisi ekran kartları yakında çıkacak 2 gün önce eklendi

Nvidia'nın stokları acilen ertimesi gerekiyor

Endüstri kaynaklarından gelen son bilgilere göre bir zamanlar stok yetiştiremeyen Nvidia, şimdilerde aşırı stok sorunuyla mücadele ediyor. Önümüzdeki aylarda RTX 4000 serisi ekran kartlarını duyurmaya hazırlanan yeşil ekip, yeni nesil ekran kartlarına yer açmak için depoları boşaltmaya çalışıyor. Şirketbunun için mevcut kartların fiyatlarını aşağı çekti.

RTX 3000 serisi ekran kartlarında indirim bekleniyor

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Nvidia'nın fiyatları aşağı çekmesiyle birlikte Asus, Msi ve Gigabyte gibi üreticiler; RTX 3000 çiplerini daha ucuza tedarik etmeye başladı. Çiplerdeki bu düşüşün perakende fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Ancak indirimli fiyatların etikete yansıması birkaç haftayı bulabilir.

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RTX 3000 ekran kartı fiyatlarında indirim bekleniyor