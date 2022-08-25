Nvidia CEO’su, beklenen RTX 40 serisi için Eylül ayını işaret etti

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Nvidia şu sıralar finansal anlamda ciddi düşüşler ile boğuşuyor. Nvidia’nın başındaki isim Jensen Huang, şirketin finansal sonuçlarını ve gelecek hamlelerini açıkladığı sunumda yeni nesil GeForce RTX 40 serisi ekran kartları için Eylül ayını işaret etti.

Öte yandan Nvidia’nın ikinci çeyrek sonuçları ise bu yıl oldukça kötüydü. Firma yıllık bazda oyun gelirlerinde yüzde 33, çeyrek bazda ise yüzde 44 düşüş yaşadı. Nvidia’nın 2022 yılına ait ikinci çeyrek finansal sonuçlarına bu haberimizden bakabilirsiniz ancak burada bahsedeceğimiz şey, firmanın yeni nesil ekran kartlarının ne zaman geleceği.

GeForce RTX 40 mimarisi GTC 2022'de duyurulacak

Jensen Huang, yaptığı açıklamada, mevcut ekran kartlarında uyguladıkları fiyat ayarlamalarının nedeni olarak yeni nesil kartlara yer açma ve envanterden kurtulmak istemeleri olduğunu doğruladı. Bununla birlikte Huang, gelecek ay gerçekleştirilecek olan GTC 2022’de RTX 40 serisinden daha fazla detay paylaşılacağını söyledi.

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Nvidia GTC 2022 etkinliği 19 Eylül ile 22 Eylül tarihleri arasından gerçekleştirilecek ve CEO’nun açılış konuşmasını 20 Eylül’de gerçekleştirmesi bekleniyor. Ancak belirtmeliyiz bu, GeForce RTX 40 serisi için tanıtım tarihi değil. Muhtemelen etkinlikte yeni neslin duyurusunu ve mimari detayların paylaşılmasını göreceğiz. Etkinlik kapsamında büyük olasılıkta RTX 40 mimarisi ile RTX 30 mimarisi mukayese edilecektir. Bu etkinlikte yeni nesil kartlardan neler beklememiz gerektiğini aşağı yukarı anlayacağız gibi duruyor.

Nvidia 24 GB bellekli RTX 4090 üretimine başladı 1 gün önce eklendi

Bununla birlikte GeForce RTX 40 ailesinin en tepe modeli RTX 4090'ın 24 GB bellek ve 384-bit veri yoluyla piyasaya adım atması bekleniyor. Ekran kartı pazarındaki rekabetin ise gelecekte daha yoğun olması tahmin ediliyor. Zira Intel'in Arc serisi ekran kartlarının bu nesilde olmasa bile gelecek nesilde iddialı olacağı aktarılıyor. AMD'nin ise Nvidia ile yakın rekabeti sürdüreceği aktarılıyor.

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Nvidia RTX 40 serisi ekran kartları yakında çıkacak