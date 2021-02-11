RTX 3060 MSRP’nin 2 katından fazlasından listelendi

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GPU devi şu sıralar oyuncular tarafından madencilere toplu satılan ekran kartları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi. Uygun fiyatla duyurulan yaklaşan Ampere çözümü fiyatıyla dikkat çekti.

RTX 3060 750 dolardan listelendi

Pakistan’da bir resmi distribütörün sayfasında ortaya çıkan RTX 3060 12 GB 750 dolarlık fiyatıyla şaşırttı. Model Nvidia’nın etkinliğinde 329 dolarlık tavsiye edilen fiyatla duyurulmuştu.

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Nvidia’nın yayınladığı rakamın 2 katından fazlasına kartı listeleyen resmi distribütör Nvidia’nın NDA kurallarına uymamakla birlikte özür dilemiş.

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Özür dilerken fiyata dair açıklama yapan dağıtıcıya göre uçuk fiyatın sebebi ise dünyada diğer tarafta madencilerin ekran kartlarını toplu aldığı gerçeği hüküm sürerken yüksek gümrük ve ithalat vergileri.

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Son olarak oyuncular Nvidia’dan oyuncuları olumsuz etkileyen ve aylardır süren duruma müdahale etmesini bekliyor. Çok basit önlemlerle bir nebze önlenebilecek tablo görünüşe göre bir süre daha devam edecek.

https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-geforce-rtx-3060-graphics-cards-gets-listed-for-double-the-msrp.html

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