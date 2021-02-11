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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3060 MSRP’nin 2 katından fazlasından listelendi

    Nvidia’nın yeni orta segment Ampere ekran kartı henüz resmi olarak satışa sunulmadı. Buna karşın karta ulaşan madencilerin ardından model astronomik fiyatla listelenmiş durumda.
    11 Şubat 2021, 22:30 (6 gün)
    2,8b
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    19
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    RTX 3060 MSRP’nin 2 katından fazlasından listelendi
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    GPU devi şu sıralar oyuncular tarafından madencilere toplu satılan ekran kartları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi. Uygun fiyatla duyurulan yaklaşan Ampere çözümü fiyatıyla dikkat çekti.

    RTX 3060 750 dolardan listelendi

    Pakistan’da bir resmi distribütörün sayfasında ortaya çıkan RTX 3060 12 GB 750 dolarlık fiyatıyla şaşırttı. Model Nvidia’nın etkinliğinde 329 dolarlık tavsiye edilen fiyatla duyurulmuştu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı

    Nvidia’nın yayınladığı rakamın 2 katından fazlasına kartı listeleyen resmi distribütör Nvidia’nın NDA kurallarına uymamakla birlikte özür dilemiş.

    RTX 3060 MSRP’nin 2 katından fazlasından listelendi
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    Özür dilerken fiyata dair açıklama yapan dağıtıcıya göre uçuk fiyatın sebebi ise dünyada diğer tarafta madencilerin ekran kartlarını toplu aldığı gerçeği hüküm sürerken yüksek gümrük ve ithalat vergileri.

    Ayrıca Bkz. "Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi"

    Son olarak oyuncular Nvidia’dan oyuncuları olumsuz etkileyen ve aylardır süren duruma müdahale etmesini bekliyor. Çok basit önlemlerle bir nebze önlenebilecek tablo görünüşe göre bir süre daha devam edecek.



    https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-geforce-rtx-3060-graphics-cards-gets-listed-for-double-the-msrp.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    LifeforRelic (Mustafa Ekin) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Babangida Babayaro
    Adamlar miningcilere düzine düzine satıyorlar seni kaybetse ne olur? Ben de hoşnut değilim ama burada her türlü karlı çıkan Nvidia
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    yc#1 (Yavuz Can) 6 gün ( Mesaj Silindi )
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Vay be. Burada millet 7500 TL olan (zamanında) Rx 6800 XT'ye pahalı diyordu. 5000 TL'ye 3060 Ti falan vardı. RTX 2080 Ti'nın helvası falan yeniliyordu. Nereden nereye.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 5 gün ( Mesaj Silindi ) sniper23
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    EgoistKişi (Egoist Me) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Alım gücünü hariç tutup dolar üzerinden bakarsak 750$ yine iyi sayılır. Türkiye'de 2000 dolara yaklaşıyor 3080'ler.
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    N noobszle 5 gün ( Mesaj Silindi )
    tam yük altında çalışan bu kartlar madencilerin elinde patlayınca kartları garantiye nvdia ya geri yolayinca acaba garanti suresi devam eden bu kartları nasil kabul edecek , radikal çözüm lazim yoksa bu is çığırından çıktı
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    H hopeyoung 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu haberleri yapıp yapıp milletin sinirini hoplatmayın artık. Anladık madenciler kart bırakmadı piyasada. Burada bıkbıklananlar da alır 100 150 kart imkanları olsa. Boş yapmayı bırakın artık.
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    huso 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım batarsın Nvidia canı gonulden istiyorum bunu...
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 5 gün ( Mesaj Silindi ) huso
    Bu miningci yaratıkların gözünü para hırsı bürümüş, yarın kartları bozup Nvidia'ya çakma hesabı da yaparlar, iki tarafın da abv.
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunu resmi partnerler yapıor bir de, şaka gibi . Yurt dışında tüketici yasaları daha katı, bu firmalar okkalı ceza yiyebilir.
    Yanıtla +1
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    yc#1 (Yavuz Can) 6 gün ( Mesaj Silindi )
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    homebird (Bilen BİLİR) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de 12 bine, 3070 satılmasından daha garip değil. Hatta piyasa bu haldeyken ucuz bile sayılır.
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    sanitarium8787 (Yunus SUNAR) 6 gün ( Mesaj Silindi ) homebird
    aga 3070 türkiye'ye ilk geldiğinde 6 bin küsür TL'ye almıştım. bilseydim böyle olacağını 3090 alırdım 14 bin tl'di :)
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    Babangida Babayaro (Engin Eroğlu) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yazık çok yazık. Bizim gibi oyuncuları kaybettiler belli bir dönem. Ps5 aldım keyfime bakacağım artık. Rx 5500 xtli bir pcde var yeter de artar bana.
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    LifeforRelic (Mustafa Ekin) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Babangida Babayaro
    Adamlar miningcilere düzine düzine satıyorlar seni kaybetse ne olur? Ben de hoşnut değilim ama burada her türlü karlı çıkan Nvidia
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    MehmetNY (Mehmet ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Babangida Babayaro
    Hocam, ben de 3600 + 5500xt toplayacağım.
    1080p ultra ayarlarda oynamak için sizce iyi midir bu kart?
    Minimum 16gb ram mi olmalı?
    ve 600w psu yeter mi sizce?
    Teşekkürler.
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