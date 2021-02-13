Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3060 12 GB’ın çıkış tarihi resmiyet kazandı

    Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız RTX 3060 12 GB Nvidia’dan gelen son note göre doğru. Firma merakla beklenen orta segmentini önümüzdeki haftalarda satışa sunacak.
    13 Şubat 2021, 16:30 (4 gün)
    5,2b
    1
    21
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    RTX 3060 12 GB’ın çıkış tarihi resmiyet kazandı
    Tam Boyutta Gör

    GPU devinin orta segment çözümü henüz satışa sunulmasa da madencilerin eline ulaşmış durumda. Nvidia, RTX 3060 12 GB’ın oyuncular için satışa sunulacağı tarihi doğruladı.

    RTX 3060 12 GB çıkış tarihi

    Nvidia’nın Anandtech’e gönderdiği kısa nota göre RTX 3060 12 GB 25 Şubat’ta 329 dolardan satışa sunulacak. Firma kartını geçtiğimiz haftalarda CES 2021’de tanıtmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in Xe HPG ekran kartı Mesh Shader testine girdi"

    3584 CUDA çekirdeği taşıyan GPU’ya 12 GB kapasiteli GDDR6 belleğin eşlik edeceği kart bu haliyle bir hayli ilginç. Zira Nvidia bellek kapasitesi itibariyle RTX 3080’de dahi 10 GB kapasite sunmuştu. Orta seğment yeni çözüme karşı AMD’nin RX 6700 XT ile cevap vermesi bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-geforce-rtx-3060-launches-on-february-25th Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    V Virinom (Süleyman Kenar) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nasıl olsa hiçbir yerde satılmayacak.
    Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yc#1 (Yavuz Can) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çıksa ne olacak ? Lanet olası madenciler fabrika müdürlerine rüşveti verip toplu toplu yağmalayacak.
    Yanıtla +26
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lonestalker 2 gün ( Mesaj Silindi )
    çıksa ne olacak anında stok yok, stok olsa fiyatlar redbull içmiş gibi uçuyor..

    RTX 31 de çıkarsan 69 da çıkarsa anca buradan bakarız...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    2060 super gaming de kaldık kartımın kıymetini bilmem gerekir 30 serisi bizi asacak gibi Türkiye şartlarında. Miningcilerin elinde patladığı gibi merakla bekliyorum ??
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Simdiden 7 adet siparis verdik bile bestqp den bakalim ethereum performansi nasil olucak
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çıktığı gibi out of stock yazıları belirecek.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    NVidia ve AMD ya madenciliği özel kart cikacarak yada bunları engellemesi lazım stoga girmeden alıyorlar toplu şekilde oyuncular kalmıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Etryumda doyum noktasına ulaşacak. Birgün degeri düşecek o zaman küsen ev kullanıcısı oyun kullanıcısı. Bakalım ne yapacak
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rohan32 (muhsin burak keskin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ETH ne oldu en son ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yılmaz1907 (Yılmaz Soylu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kartın piyasaya sürüleceğinden kimsenin umudu olmadığı için daha çok miningçileri ilgilendiriyor bu haber.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fero01 (ferhat özalp) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    oo harika fırsat cidden
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    12 gb çıkarıyor direkt madencileri hedef aldığı için.



    Kartlar çoktan satılmıştır. Üç beş tane de göstermelik iki kat fiyatla online satış koyarlar. Sonra talep çok yetmiyor vs hikayesini okuyup geçerler.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5249 kez okundu.
    15 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3060 12 gb çıkış tarihi, rtx 3060 çıkış tarihi ve
    5 etiket daha rtx 3060 nvidia ampere rtx ampere rtx 3000 Donanım
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Samsung; 3 yeni yazılımı Windows’a getiriyor 4 gün Elon Musk, Tesla’nın güneş panelli ve açılır tavanlı bir elektrikli karavan üretebileceğini duyurdu 4 gün Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor? 4 gün Avrupa havacılık sektörü, karbon nötr olma yolundaki hedefleri ortaya koydu 4 gün Robot gibi yürüyebilen insansız araç: Hyundai TIGER 4 gün 2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor 4 gün AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi 4 gün Haftalık Dizi Önerisi 13: A Young Doctor's Notebook 4 gün Xiaomi, Mi 11 akıllı telefonlarda gece çekim modunun nasıl çalıştığını gösterdi 4 gün Core i7-11700K önincelemesi yayınlandı 4 gün Realme oyuncu aksesuarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 4 gün 11. nesil Comet Lake işlemciler raflara ulaştı, Yeni kutu tasarımı geliyor 4 gün Polonya, koronavirüsü birkaç saniyede tespit edebilen cihaz geliştirdi 4 gün Yaklaşmakta olan LG W41'in render görüntüleri ortaya çıktı 4 gün Android 12'nin yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları yayınlandı 4 gün Microsoft, Google ve Qualcomm, Nvidia'nın ARM'ı satın almasına karşı çıkıyor 4 gün 2si1 "Düşük internet hızında emsal karar" Modemi resetleyen Teknoloji ve oyun Programı 4 gün Oppo X 2021 kayar ekranlı akıllı telefonu videoda gösterildi 4 gün Facebook, hücresel bağlantıya sahip bir akıllı saat geliştiriyor 4 gün Mercedes-Benz, 50 milyonuncu otomobilini üretti 4 gün GÖRÜNTÜLENEN RTX 3060 12 GB’ın çıkış tarihi resmiyet kazandı Sonraki 2021 Renault Captur R.S. Line, sportif tasarımıyla geldi 4 gün Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti 4 gün Rockstar'ın yeni iş ilanı GTA 6 fragmanına işaret ediyor 4 gün Dijital içerik platformu Mubi, yarın 24 saat boyunca ücretsiz 4 gün Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi 4 gün Game of Thrones yaratıcıları ve Hugh Jackman'ın yeni Netflix dizisi duyuruldu 4 gün Kemik yoğunluğu az olan bireylerde kullanılabilecek implant kaplaması geliştirildi 4 gün Twitter kurucusu Bitcoin’i geniş kitlelere benimsetecek 4 gün Yandex’e şok: Çalışanı epostaları satarken yakalandı 4 gün Orta çağ temalı Chivalry II'nin çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı açıklandı 4 gün Caviar yine servet değerinde iPhone 12 Pro modelleri hazırladı 4 gün Popüler oyun serisinden uyarlanan Borderlands filminin kadrosuna Jack Black katıldı 4 gün Apple Watch serisi 100 milyon kullanıcıya ulaştı 5 gün BluTV'nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk video yayınlandı! 5 gün Galaxy S21 FE yolda 5 gün Huawei bu yıl en az 15 yeni cihaz piyasaya sürecek: İşte listesi 5 gün BlackBerry'nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu bu yıl çıkacak 5 gün Türk astronotun uzaya çıkacağı tarih açıklandı: İşte görevin detayları 5 gün Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın iOS için çıkış tarihi açıklandı 5 gün Konami'nin Irak'taki savaşı konu alan iptal edilen FPS oyunu Six Days in Fallujah yeniden duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız