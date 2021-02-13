RTX 3060 12 GB’ın çıkış tarihi resmiyet kazandı

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GPU devinin orta segment çözümü henüz satışa sunulmasa da madencilerin eline ulaşmış durumda. Nvidia, RTX 3060 12 GB’ın oyuncular için satışa sunulacağı tarihi doğruladı.

RTX 3060 12 GB çıkış tarihi

Nvidia’nın Anandtech’e gönderdiği kısa nota göre RTX 3060 12 GB 25 Şubat’ta 329 dolardan satışa sunulacak. Firma kartını geçtiğimiz haftalarda CES 2021’de tanıtmıştı.

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3584 CUDA çekirdeği taşıyan GPU’ya 12 GB kapasiteli GDDR6 belleğin eşlik edeceği kart bu haliyle bir hayli ilginç. Zira Nvidia bellek kapasitesi itibariyle RTX 3080’de dahi 10 GB kapasite sunmuştu. Orta seğment yeni çözüme karşı AMD’nin RX 6700 XT ile cevap vermesi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-geforce-rtx-3060-launches-on-february-25th

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