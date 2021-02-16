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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3070 Ti 16 GB yeniden gündemde

    Geçtiğimiz aylarda adını sıkça duyduğumuz RTX 3070 Ti tanıtımın ardından gözden kaybolmuştu. Lenono yeniden RTX 3070 Tilı hazır sistemini listeledi ve kaldırdı.
    16 Şubat 2021, 23:57 (1 gün)
    2,6b
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    RTX 3070 Ti 16 GB yeniden gündemde
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    RTX Ampere ailesi stoklarda bulunamazken firmalar yeni ekran kartı hazırlıklarına devam ediyor. RTX 3070 Ti yeniden listelendi.

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    RTX 3000 tanıtımından önce yine Lenovo tarafından ortaya çıkarılan RTX 3070 Ti tanıtımın ardından uzun süredir karşımıza çıkmamıştı.

    RTX 3070 Ti 16 GB yeniden sahnede

    Lenovo’ya ait hazır sistemin satışa sunulmasıyla 16 GB VRAMli RTX 3070 Ti yeniden gündeme geldi. Eylül ayında listelenen hazır sistemle aynı koda sahip hazır sisteme ait sayfa e-perakendeciye ulaşılmasının ardından tamamen silindi.

    RTX 3070 Ti 16 GB yeniden gündemde
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor"

    Sayfadaki RTX 3070 Ti ifadesinin düzeltilmesi yerine hazır sisteme ait sayfanın tamamen yayından kaldırılması akıllarda soru işaretleri uyandırdı.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-ti-briefly-listed-on-retailer-website-in-a-prebuilt-pc Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    SuperVisör (mahir cam) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    AMD ye bak yav nividaya gb ları nasıl koydurdu iyi korkutmuş yav nividayı
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    MuradinBronzeBeard (Muradin Bronze Beard) 1 gün ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    bize 8gb olanlari itelediler :/
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Rusher- (eren ballı) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi mining yapılır ha bunla :p
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    fero01 (ferhat özalp) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ooo çok önemli gündem cidden
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    ankaland (mehmet yok) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    madenci odaklı bu kartlar..
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    CWaRRioR 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    11bin TL'ye tek fanlı 1660 super satılan zamanlarda yaşıyoruz. Ondan ekran kartı haberleri artık hiç ilgimi çekmiyor.


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    Nevfel (T. I.) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Miningciler bu habere sevindiler.
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    E efefps 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyi amd gibi yapsın nvidiada 16 gb ram iyidir
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    A Ahmetoyunbros 18 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu adamlar güzelim 3080'e 16 gb vram koymadılar.

    Sırf dalga geçmek için 3050 diye kart çıkarıp 32gb vram koyacaklar galiba.

    Millet ne yapsın 16 gb 3070'i NVIDIA. 3080'e koymadığı vrami daha düşük seviye kartlara koymasına gıcık oluyorum.
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    tobepeople 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni Konsollarda bile 8 GB üzeri yok yani gereksiz ; konsollarda ihtiyaç yok yoksa güncellemelerle downgrade yapacaklardır, o zaman bunları almak enayilik değil de nedir!
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    A Ahmetoyunbros 18 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    16 gb değil mi?
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    AnteriorMaxmill 13 sa. ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    Konsollarda "bile" ne demek? Konsollar hiçbir zaman üst düzey pcler kadar güçlü olmazlar. Tabi türkiyede %100'e varan vergiler yüzünden durum değişti ama konsol yurtdışında ucuza oyun oynatma makinesidir. Konsollar desteklemiyor diye pcde downgrade yapılmaz. Konsollar için downgrade yapılır, pc yüksek grafik yüksek çözünürlük oynatmaya devam eder. Cyberpunk xbox one'a çıktı diye pcde xbox one grafikleriyle mi oynatıyor?
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni kartlar medencilere hayırlı olsun.
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    SuperVisör (mahir cam) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    AMD ye bak yav nividaya gb ları nasıl koydurdu iyi korkutmuş yav nividayı
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    rtx 3070 ti 16 gb, nvidia ampere ve
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