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13 sa.

Facebook: “Apple’a acı çektirmeliyiz”

13 sa.

Apple, iPhone'larda tamir süresini azaltacak bir planlama için düğmeye bastı

14 sa.

Bakan Koca açıkladı: Nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı geliyor

14 sa.

Yeni 2021 Audi A3 Sedan ve A3 Sportback Türkiye fiyatları

15 sa.

Android 12'nin yeni özellikleri belli oldu: Oyun Modu ve daha fazlası

15 sa.

Apple'ın yaklaşan M1X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı

16 sa.

Netflix'ten DOTA animesi geliyor; ilk fragman paylaşıldı

16 sa.

Dolu dolu Android TV Box - Dreamstar A2-A4 incelemesi!

16 sa.

Dijital müzik platformlarından 424 milyon dolarlık rekor telif ödemesi

17 sa.

PS4 özel oyunu Ghost of Tsushima'nın geliştiricisi, yeni bir açık dünya oyunu için yazar arıyor

17 sa.

Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in Türkiye fiyatları belli oldu

17 sa.

Yarış oyunu ATV XTrem, iOS ve Android için ücretsiz olarak yayınlandı

18 sa.

AE Solar, Türkiye'ye 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli fabrikası açıyor

18 sa.

Amazon’un yüksek bütçeli online oyunu New World bir kez daha ertelendi

1 gün

Bulmaca oyunu Lyxo, iOS ve Android için duyuruldu

1 gün

iPad boyutunda elektrikli scooter

1 gün

Dünya’nın ilk ticari uzay istasyonu projesi Axiom Space, 130 milyon dolar topladı

1 gün

Apple tarafından hazırlanan 'Vakıf' uyarlamasının yayın tarihi netleşiyor

1 gün

Samsung Galaxy A52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı

1 gün

Silent Hill yaratıcısının yeni korku oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı

1 gün

GÖRÜNTÜLENEN RTX 3070 Ti 16 GB yeniden gündemde

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Yeni Porsche 911 GT3, etkileyici özellikleriyle sahnede

1 gün

2020’de 333 milyon SSD satıldı

1 gün

1 milyar kez yüklenen ve güvenlik sorunu olan Android uygulaması üç aydır güncellenmiyor

1 gün

Resident Evil Village, Resident Evil 4’ten fazlasıyla ilham alan bir oyun olacak

1 gün

Peugeot Rifter'ın elektrikli versiyonu e-Rifter tanıtıldı

1 gün

Samsung, OLED ekran ve S Pen desteği olan iki dizüstü bilgisayar çıkaracak

1 gün

Kamera yuvasında ekran olan telefonların sayısı artıyor

1 gün

Amazon.com.tr'de 2020'nin en çok satan kitapları açıklandı

1 gün

Star Wars: The Last Jedi yönetmeninden yeni bir Star Wars üçlemesi geliyor

1 gün

Microsoft yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu: Fiyatı açıklandı

1 gün

Tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi

1 gün

Elektrikli Skoda Enyaq iV, yeni Sportline versiyonuyla daha dinamik görünüyor

1 gün

Oppo, kayan selfie kamerası için patent aldı

1 gün

Çok oyunculu uzay simülasyonu Star Citizen, 25 Şubat’a kadar oynaması ücretsiz

1 gün

Xbox Game Pass'e bu ay eklenecek oyunlar belli oldu!

1 gün

16 bin liraya Android telefon almak?? "Samsung Galaxy S21 Ultra 5G detaylı inceleme"

1 gün

Jaguar, 2025'ten itibaren tamamen elektrikli otomobil markası olacak

1 gün

Almanya'da yeşil enerji krizi: Kömür ve doğal gaz geri dönüyor

1 gün

Bitcoin tarih yazıyor, 50 bin doları geçti

1 gün

Apple, şarj sorunu yaşayan Apple Watch'ları ücretsiz olarak onaracak

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