RTX 3070 Ti 16 GB yeniden gündemde

RTX Ampere ailesi stoklarda bulunamazken firmalar yeni ekran kartı hazırlıklarına devam ediyor. RTX 3070 Ti yeniden listelendi.İlginizi Çekebilir RTX 3060 12 GB’ın çıkış tarihi resmiyet kazandı
RTX 3000 tanıtımından önce yine Lenovo tarafından ortaya çıkarılan RTX 3070 Ti tanıtımın ardından uzun süredir karşımıza çıkmamıştı.
RTX 3070 Ti 16 GB yeniden sahnede
Lenovo’ya ait hazır sistemin satışa sunulmasıyla 16 GB VRAMli RTX 3070 Ti yeniden gündeme geldi. Eylül ayında listelenen hazır sistemle aynı koda sahip hazır sisteme ait sayfa e-perakendeciye ulaşılmasının ardından tamamen silindi.
Ayrıca Bkz. "RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor"
Sayfadaki RTX 3070 Ti ifadesinin düzeltilmesi yerine hazır sisteme ait sayfanın tamamen yayından kaldırılması akıllarda soru işaretleri uyandırdı.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-ti-briefly-listed-on-retailer-website-in-a-prebuilt-pc Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sırf dalga geçmek için 3050 diye kart çıkarıp 32gb vram koyacaklar galiba.
Millet ne yapsın 16 gb 3070'i NVIDIA. 3080'e koymadığı vrami daha düşük seviye kartlara koymasına gıcık oluyorum.
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