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    RTX 3070 Ti 16GB prototipi ortaya çıktı: Neler sunuyor?

    Nvidia tarafından rafa kaldırılan bir RTX 3070 Ti 16GB prototipi ortaya çıktı. Daha yüksek bellek kapasitesi ile güncellenen model neler sunuyor? İşte detaylar 
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    RTX 3070 Ti 16GB prototipi ortaya çıktı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Günümüzde Nvidia, RTX40 serisi Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi kartları RTX 4090 ve RTX 4080’i piyasaya sürdü. Şimdi de RTX 4070 Ti modelinin duyurusuna sayılı günler kala, rafa kaldırılan bir RTX 3070 Ti 16GB prototipi ortaya çıktı. Intel Arc A770 16GB'a rakip olması beklenen ancak iptal edilen kart neler sunuyor? İşte detaylar

    İptal edilen RTX 3070 Ti 16GB'ın özellikleri sızdırıldı

    GPU-Z ekran görüntülerine göre RTX 3070 Ti 16GB, RTX 3070 Ti 8GB'tan sırasıyla 25 ve 30 MHz daha yüksek 1590 MHz'lik temel ve 1800 MHz maksimum saat hızına sahip. Ayrıca görüntüler, kartın GDDR6X yerine GDDR6 bellek kullandığını gösteriyor. Böylece iptal edilen modelin, temel model karşısında daha düşük bir bant genişliği sunduğunu söyleyebiliriz.

    RTX 3070 Ti 16GB prototipi ortaya çıktı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    RTX 3070 Ti 16GB mevcut RTX 3070 sürücüleri ile uyumlu görünse de, sızıntı kaynağı kart hakkında herhangi bir performans rakamı paylaşmadı. Öte yandan yeni sızıntının RTX 4070 Ti 12GB modelinin hemen öncesinde ortaya çıkması biraz ilginç diyebiliriz. Bu kartın gelecekte piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise henüz bilinmiyor. 

    Bilindiği üzere Nvidia, GDDR6X bellek ile güncellenen RTX 3060 Ti ve RTX 3060 8GB sürümlerini piyasaya sürecek. Bu nedenle RTX 3070 ve RTX 3070 Ti tarafında da yeni haberler ile karşılaşabiliriz.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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