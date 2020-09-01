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    RTX 3080 erken oyun testleri: %100 performans artışı doğru mu?

    RTX 3000 kartların tanıtımında performans artışı iddiası bir hayli heyecan vericiydi. İlk testler iddiayı destekliyor. Nvidia tarihindeki en büyük performans artışlarından biri Ampere ile gerçekleşti.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    GPU devinin RTX Ampere kartlarının tanıtımıyla birlikte donanımseverler ilk incelemeleri beklemeye koyuldu. Zira ortadaki iddia inanılması güç derecede büyük, RTX 2000’in üzerine %100 performans artışı söz konusu.

     

    Eline RTX 3080 Founders Edition geçen bir teknoloji kanalının hazırladığı video yeşil ekibin iddiasını destekliyor. Üstelik ilk oyun testlerindeki sonuçlar yüz güldürücü düzeyde.

    Bununla birlikte sonuçlar FPS cinsinden henüz paylaşılamadığı için yüzdelik artışlar şeklinde derlenmiş. Yine de etkileyici bir artış geliyor diyebiliriz.

     

     Core i9-10900K’nın 5 GHz’de çalıştırıldığı test sisteminde 16 GB kapasiteli 3600 MHz RAM’ler kullanılmış. Değişkenlerimiz ise RTX 2080 ve RTX 3080.

    Borderlands 3

    Borderlands 3’te 4K Ultra ayarlarda 34 FPS alan RTX 2080’in %100 kabul edildiği kıyaslamada RTX 3080 ortalama %181 performans sunmayı başarmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı

    RTX 3080 erken oyun testleri: %100 performans artışı doğru mu?
    Tam Boyutta Gör

     

    Shadow of the Tomb Raider

    Shadow of the Tomb Raider’da 4K çözünürlükte en yüksek ayarlarda ve TAA açık bir şekilde oyunun kendi iç benchmark testi kullanılarak yapılan testte ise RTX 3080 %169.8 performans göstermiş. Testin oyunun farklı bölümlerinde geçtiğini not edelim. Performans artışı yer yer %70-75 bandında seyretmiş.

    RTX 3080 erken oyun testleri: %100 performans artışı doğru mu?
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    Battlefield 5

    Battlefield 5’te Ultra ayarlarda DXR kapalı yapılan testte ise RTX 3080’in performansı RTX 2080’in %160-75’i seviyesinde dolaşırken ortalama %168 artış rapor edilmiş.

    RTX 3080 erken oyun testleri: %100 performans artışı doğru mu?
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    Control

    Remedy’nin farklı atmosferi ve etkileyici grafikleriyle oynayanların tadı damağında kalan güncel yapımı Control’a geçelim. 4K çözünürlük yüksek ayarların seçili olduğu testte DLSS kapalı konumda ise RTX 3080 selefinin %177.8’i kadar performans sunmuş.

    RTX 3080 erken oyun testleri: %100 performans artışı doğru mu?
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    Doom Eternal

    Doom eternal’da yine 4K Ultra Nightmare ayarlarında RTX 2080 kıyasla %80 performans artışı kaydedilmiş. Üstelik bu artış oyunun görünürdeki alanın arttığı bölümünde %190’a doğru yükselmiş.

     

    Ayrıca Bkz. "RTX 3000 serisinin ülkemiz fiyatları açıklandı"

    RTX 3080 erken oyun testleri: %100 performans artışı doğru mu?
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    https://www.youtube.com/watch?v=cWD01yUQdVA Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    startedatfx5200 1 hf. en beğenilen
    %170 artış demek 100 iken 270 oldu demektir. yanlış yazmışsınız
    1 Yanıt Yanıtla +37
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    encuni (mesut karas) 1 hf.
    şu ayasofyayı 1 2 kez kapayıp açsak belki biraz daha ucuza alırız
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    canguler917 (can guler) 1 hf.
    amd bu kartların seviyesine yakın kartlar çıkarabileceği için nvidia'dan bu hamle geldi. amd'den baskı olmasa sizce nvidia bu kartları bu fiyatlara çıkarır mıydı ?
    amd bu kartların seviyesine yakın kartlar çıkarabileceği için nvidia'dan bu hamle geldi. amd'den baskı olmasa sizce nvidia bu kartları bu fiyatlara çıkarır mıyd...
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    3 Yanıt Yanıtla +27
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 hf.
    Haberle alakasız nefret ve kinlerini kusuyorlar umarım virüsle imtihan olursunuz bu reziller
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    ülkeye bir gelsin de anlaşılacak tam olarak performansı
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 hf.
    Ray tracing kapalı pozisyonda da karşılaştırmak gerek. Kartın rt ünitesi güncellenmiş olabilir. Ben rt kapalı %20 - 30 civarı bir artış olacağı kanaatindeyim. Bu durumda AMD nin ya yazılımsal bir RT üzerinde yada yeni kartlarda kararlı bir ray tracing performansı sunması şart oldu.
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    .V. 1 hf. ruzgarnufel
    Bundan 1-2 gpu nesli sonrasında kimse zaten kapalı halini konuşmayacak, hatta o dönem yeni oyunlar sadece gerçek zamanlı ray tracing için yapıldığından normal hali dediğimiz elle ayarlanmış efekt yerleşimleri olmayacak. Amaçladıkları bu, çünkü tasarımcıya binen yük ciddi şekilde düşürülmüş oluyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Hakkaten okullar bir an önce açılsın da başka şeylerle meşgul olsunlar az da olsa rahatlasak biz de ya.
    Yanıtla +1
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    Arisaka 1 hf.
    Haberin altında ki boş mesajlara bak. Okulların kapalı olduğu nasıl da belli oluyor.
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    ZewZack (Enes Ataş) 1 hf. Arisaka
    haydaa iyi ki azıcık eğlenelim dedik hocam ya
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    [__Zahid__] (Zahid ) 1 hf. (düzenlendi)
    bu performans artışı sadece ray tracing açıkken var. kapalı iken muhtemelen çok daha düşük olacaktır fark.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 hf.
    AMD: Vurmayıııııııııııığğnnn xD
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    Bide işin şu tarafı var Nvidia iyi yaptı güzel yaptı ama halen kartlarını kullanmakta olanları ve daha kötüsü bir sürü para verip yeni kart alan kullanıcılarını da resmen gömdü bu şekilde. Üstlerine toprak atmak kaldı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ilkerinanç
    yenisi çıkacak biliyorsun neden alıyorsun? diye sorarlar adama. dereyi görmeden paçayı sıvama demişler. Kartlar kötü de çıkabilirdii kasımda indrim olur yine alırdın. Her şekilde lansman belliyken eskiye para gömmek yanlış.Ben şahsen amd'yi de görme taraftarıyım :)
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Nvidia helal olsun. Adamlar yüksek fiyattan satıyor ama çalışıp ortaya iyi şeyler koyuyorlar. Keşke biz de alabilsek
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kartlar yeniden dağıtılıyor
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    5997 kez okundu.
    24 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3090 oyun testi, rtx 3090 performans ve
    9 etiket daha Nvidia RTX 3000 nvidia ampere Donanım borderlands 3 doom eternal control shadow of the tomb raider battlefield 5 battlefield v
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