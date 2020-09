RTX 3080 erken oyun testleri: %100 performans artışı doğru mu?

GPU devinin RTX Ampere kartlarının tanıtımıyla birlikte donanımseverler ilk incelemeleri beklemeye koyuldu. Zira ortadaki iddia inanılması güç derecede büyük, RTX 2000’in üzerine %100 performans artışı söz konusu.

Eline RTX 3080 Founders Edition geçen bir teknoloji kanalının hazırladığı video yeşil ekibin iddiasını destekliyor. Üstelik ilk oyun testlerindeki sonuçlar yüz güldürücü düzeyde.

Bununla birlikte sonuçlar FPS cinsinden henüz paylaşılamadığı için yüzdelik artışlar şeklinde derlenmiş. Yine de etkileyici bir artış geliyor diyebiliriz.

Core i9-10900K’nın 5 GHz’de çalıştırıldığı test sisteminde 16 GB kapasiteli 3600 MHz RAM’ler kullanılmış. Değişkenlerimiz ise RTX 2080 ve RTX 3080.

Borderlands 3

Borderlands 3’te 4K Ultra ayarlarda 34 FPS alan RTX 2080’in %100 kabul edildiği kıyaslamada RTX 3080 ortalama %181 performans sunmayı başarmış.

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider’da 4K çözünürlükte en yüksek ayarlarda ve TAA açık bir şekilde oyunun kendi iç benchmark testi kullanılarak yapılan testte ise RTX 3080 %169.8 performans göstermiş. Testin oyunun farklı bölümlerinde geçtiğini not edelim. Performans artışı yer yer %70-75 bandında seyretmiş.

Battlefield 5

Battlefield 5’te Ultra ayarlarda DXR kapalı yapılan testte ise RTX 3080’in performansı RTX 2080’in %160-75’i seviyesinde dolaşırken ortalama %168 artış rapor edilmiş.

Control

Remedy’nin farklı atmosferi ve etkileyici grafikleriyle oynayanların tadı damağında kalan güncel yapımı Control’a geçelim. 4K çözünürlük yüksek ayarların seçili olduğu testte DLSS kapalı konumda ise RTX 3080 selefinin %177.8’i kadar performans sunmuş.

Doom Eternal

Doom eternal’da yine 4K Ultra Nightmare ayarlarında RTX 2080 kıyasla %80 performans artışı kaydedilmiş. Üstelik bu artış oyunun görünürdeki alanın arttığı bölümünde %190’a doğru yükselmiş.

https://www.youtube.com/watch?v=cWD01yUQdVA

