Tam Boyutta Gör Remedy Entertainment, Control Ultimate Edition'ın 12 Şubat 2025'te Mac’lere geleceğini duyurdu. 2019’da çıkışından bu yana 80'den fazla ödül toplayan aksiyon macera oyunu, iki büyük genişlemesiyle birlikte çıkış yapacak.

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Control Ultimate Edition 12 Şubat 2025'te Mac'lere geliyor

Control Ultimate Edition, iki büyük genişlemesi (The Foundation ve AWE) ve tüm güncellemeleriyle birlikte Mac bilgisayarlara gelecek. Geliştirici sistem gereksinimlerini açıklamadı. Muhtemelen M1 veya daha yeni işlemcili MacBook ve diğer Mac’lerde oynanabilecek. Apple Silicon işlemcili Mac'ler için optimize edildiği, HDR ve MetalFX Upscaling desteği olduğu ve M3 işlemciye sahip Mac'lerde donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği sunacağı paylaşıldı.

Remedy, Control 2’yi bekleyenler için de müjdeyi verdi. Control 2 için çalışmaların sürdüğünü resmi olarak öğrendik ancak devam oyunu hakkında ayrıntı paylaşılmadı. Ayrıca 2025 başlarında Control 1 için ücretsiz bir güncellemenin geleceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca oyundan bağımsız, Alan Wake 2’nin çıkışından bu yana 1.8 milyondan fazla sattığı duyuruldu.

Control Ultimate Edition Games $39.99 28,5 GB

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Control Ultimate Edition, Mac'lere geliyor: Ön siparişe açıldı