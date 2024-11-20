Control Ultimate Edition, Mac'lere geliyor: Ön siparişe açıldı

Control Ultimate Edition 12 Şubat 2025'te Mac'lere geliyor
Control Ultimate Edition, iki büyük genişlemesi (The Foundation ve AWE) ve tüm güncellemeleriyle birlikte Mac bilgisayarlara gelecek. Geliştirici sistem gereksinimlerini açıklamadı. Muhtemelen M1 veya daha yeni işlemcili MacBook ve diğer Mac’lerde oynanabilecek. Apple Silicon işlemcili Mac'ler için optimize edildiği, HDR ve MetalFX Upscaling desteği olduğu ve M3 işlemciye sahip Mac'lerde donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği sunacağı paylaşıldı.
Remedy, Control 2’yi bekleyenler için de müjdeyi verdi. Control 2 için çalışmaların sürdüğünü resmi olarak öğrendik ancak devam oyunu hakkında ayrıntı paylaşılmadı. Ayrıca 2025 başlarında Control 1 için ücretsiz bir güncellemenin geleceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca oyundan bağımsız, Alan Wake 2’nin çıkışından bu yana 1.8 milyondan fazla sattığı duyuruldu.
Control Ultimate Edition Games $39.99 28,5 GBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..