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    Anlık Bildirim

    Control Ultimate Edition, Mac'lere geliyor: Ön siparişe açıldı

    Remedy, ödüllü aksiyon macera oyunu Control'un Mac bilgisayarlara geleceğini duyurdu. Control Ultimate Edition, tüm DLC ve güncellemeleriyle birlikte çıkış yapacak.
    control ultimate edition mac Tam Boyutta Gör
    Remedy Entertainment, Control Ultimate Edition'ın 12 Şubat 2025'te Mac’lere geleceğini duyurdu. 2019’da çıkışından bu yana 80'den fazla ödül toplayan aksiyon macera oyunu, iki büyük genişlemesiyle birlikte çıkış yapacak.

    Control Ultimate Edition 12 Şubat 2025'te Mac'lere geliyor

    Control Ultimate Edition, iki büyük genişlemesi (The Foundation ve AWE) ve tüm güncellemeleriyle birlikte Mac bilgisayarlara gelecek. Geliştirici sistem gereksinimlerini açıklamadı. Muhtemelen M1 veya daha yeni işlemcili MacBook ve diğer Mac’lerde oynanabilecek. Apple Silicon işlemcili Mac'ler için optimize edildiği, HDR ve MetalFX Upscaling desteği olduğu ve M3 işlemciye sahip Mac'lerde donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği sunacağı paylaşıldı.

    Remedy, Control 2’yi bekleyenler için de müjdeyi verdi. Control 2 için çalışmaların sürdüğünü resmi olarak öğrendik ancak devam oyunu hakkında ayrıntı paylaşılmadı. Ayrıca 2025 başlarında Control 1 için ücretsiz bir güncellemenin geleceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca oyundan bağımsız, Alan Wake 2’nin çıkışından bu yana 1.8 milyondan fazla sattığı duyuruldu.

    Control Ultimate Edition Control Ultimate Edition Control Ultimate Edition Control Ultimate Edition Games $39.99 28,5 GB

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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