Nvidia A100 kartını da madencilere sunabilir

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GPU devinin CMP HX serisi madenciler tarafından heyecanla beklenedursun kartlara bir yenisi daha ekleneceğe benziyor.

HPC odaklı kartlar da madene girebilir

Son haberlere göre Nvidia oyunculara yönelik Ampere GPU’larını raflara çıkarmadan önce HPC odaklı geliştirdiği ilk Ampere kartını da madencilere sunmaya hazırlanıyor.

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GA100-100 GPU’sunu kalbinde barındıran kartın fiyatı 10 000 dolar olarak belirlendiyse de bu fiyatın içerisinde Nvidia’nın veri merkezlerine özel geliştirdiği yazılımların fiyatının da dahil olduğunu unutmamak gerek.

Diğer taraftan 19.5 TFLOPS’luk tek hassasiyetli hesaplama kapasitesi sunan kartın 40 GB’lık HBM2 belleği ise 1.6 TB/s’lik bant genişliği sunuyor.

Ayrıca Bkz. "RTX 3060'ın madenci engeli aşıldıkça aşılıyor: HDMI dongle'ı ile 4 kart tam güçte kazıyor"

İki unsur da kripto para kazmak için ekran kartı alanlar için önemli olsa da Nvidia’nın maliyeti düşürmek amacıyla kartlarda yalnızca bir adet HBM2 kümesine yer vererek 8 GB kapasiteye düşmesi olasılıklar dahilinde.

https://videocardz.com/newz/nvidia-could-reintroduce-its-ampere-ga100-gpu-under-cmp-hx-mining-series

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