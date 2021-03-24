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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia A100 kartını da madencilere sunabilir

    Yeşil ekip son iddialara göre oyuncular için tasarlanan GPU’larına ardından veri merkezlerine yönelik geliştirdiği Ampere mimarili kartı A100’ü de madencilere CMP HX ailesi altında sunabilir.
    24 Mart 2021, 10:17 (3 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia A100 kartını da madencilere sunabilir
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    GPU devinin CMP HX serisi madenciler tarafından heyecanla beklenedursun kartlara bir yenisi daha ekleneceğe benziyor.

    HPC odaklı kartlar da madene girebilir

    Son haberlere göre Nvidia oyunculara yönelik Ampere GPU’larını raflara çıkarmadan önce HPC odaklı geliştirdiği ilk Ampere kartını da madencilere sunmaya hazırlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3060'ın madenci engeli aşıldıkça aşılıyor: HDMI dongle'ı ile 4 kart tam güçte kazıyor

    GA100-100 GPU’sunu kalbinde barındıran kartın fiyatı 10 000 dolar olarak belirlendiyse de bu fiyatın içerisinde Nvidia’nın veri merkezlerine özel geliştirdiği yazılımların fiyatının da dahil olduğunu unutmamak gerek.

    Diğer taraftan 19.5 TFLOPS’luk tek hassasiyetli hesaplama kapasitesi sunan kartın 40 GB’lık HBM2 belleği ise 1.6 TB/s’lik bant genişliği sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060'ın madenci engeli aşıldıkça aşılıyor: HDMI dongle'ı ile 4 kart tam güçte kazıyor"

    İki unsur da kripto para kazmak için ekran kartı alanlar için önemli olsa da Nvidia’nın maliyeti düşürmek amacıyla kartlarda yalnızca bir adet HBM2 kümesine yer vererek 8 GB kapasiteye düşmesi olasılıklar dahilinde.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-could-reintroduce-its-ampere-ga100-gpu-under-cmp-hx-mining-series
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    210 MH/s ve 3000$ diyorlar ama tutmaz bu. 3060ti'ları toplamak daha karlı ve satması kolay. Bunu tamemen piyasaya sazan gibi atlayanlar için tasarlamışlar.
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    Yanfo (Yavuz ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu da alırlar, bütün ekran kartlarını alırlar. Piyasada kart bırakmadılar. Coin madenciliği iyi para kazandırmaya devam ettiği sürece bu böyle gider.
    Gamerlar üzgün.
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