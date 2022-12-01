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    RTX 4090 güç tüketiminin yarısında sadece yüzde 8 performans kaybediyor: Nasıl mı?

    Nvidia’nın amiral gemisi GeForce RTX 4090, güç sınırlama ve düşük voltaj testlerinde harika sonuçlar gösteriyor. Yapılan testler kartın yarı TDP’de sadece yüzde 8 performans kaybettiğini gösteriyor.
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    rtx 4090 Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın tepe modeli GeForce RTX 4090, 450W gibi hayli yüksek bir TDP değerine sahip olsa da çoğu zaman, en azından oyunlarda bu sınıra zar zor ulaşıyor. Dolayısıyla kart esasında yüksek TDP değerine rağmen aslında yüksek bir enerji verimliliğine sahip. Ancak bu durumu daha da iyi yapmanın yolları var: Güç limiti (power-limit) ve düşük voltaj (undervolt).

    Yapılan çoğu bağımsız incelemede RTX 4090’ın oyun testlerinde genellikle 330W ila 350W arasında bir güç tüketimi yaptığı görülüyor. Koreli teknoloji yayını Quasar Zone ise bu tüketimi daha da aşağıya çekerek kartın ne düzeyde bir performans kaybedeceğini keşfetmek için birtakım testler gerçekleştirdi.

    RTX 4090, yüzde 60 TDP'de çok az performans kaybı yaşıyor

    rtx 4090 güç limiti düşük voltaj Tam Boyutta Gör
    Quasar Zone ilk olarak RTX 4090'ı %60'a kadar düşük bir güç sınırlamasıyla test etti. Bu arada belirtmek gerekiyor, güç sınırı seçeneğinin kullanımı oldukça basit. MSI Afterburner gibi araçlarla bu sınırlamalar yapılabiliyor. Her neyse, RTX 4090 yüzde 60 güç sınırı yani 270W TDP sınırında beş oyunda test edildi.

    rtx 4090 güç limiti ve düşük voltaj Tam Boyutta Gör
    Bu oyunlar Cyberpunk 2077, Marvel Spider-Man Remastered, Forza Horizon 5, Lostark ve PUBG Battlegrounds. 4K'da ve maksimum kalite ayarlarıyla test edilen ekran kartı sadece yüzde 8 daha düşük bir performans sergiledi. Bu değerler GPU'nun voltajının 1 V stoğundan 850 mV'ye düşürülmesi işleminde de benzer seviyede.

    Bu arada test sistemi özellikleri ise şöyle: Core i9 13900K, 32 GB DDR5 7400 RAM, Asus Rog Maximus Z790 Extreme anakart ve Enermax EDT1250EWT güç kaynağı. Sistemdeki ekran kartı sürücüsü ise Game Ready WHQL 526.98. Bu arada her iki test senaryosunda da ekran kartının performansının ve sıcaklığının stabil olduğunu da belirtelim.

    Kaynakça https://quasarzone.com/bbs/qc_plan/views/30686 https://www.techpowerup.com/301649/nvidia-geforce-rtx-4090-with-nearly-half-its-power-limit-and-undervolting-loses-just-8-performance
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 5 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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