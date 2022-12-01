RTX 4090 güç tüketiminin yarısında sadece yüzde 8 performans kaybediyor: Nasıl mı?

Yapılan çoğu bağımsız incelemede RTX 4090’ın oyun testlerinde genellikle 330W ila 350W arasında bir güç tüketimi yaptığı görülüyor. Koreli teknoloji yayını Quasar Zone ise bu tüketimi daha da aşağıya çekerek kartın ne düzeyde bir performans kaybedeceğini keşfetmek için birtakım testler gerçekleştirdi.
RTX 4090, yüzde 60 TDP'de çok az performans kaybı yaşıyor
Bu arada test sistemi özellikleri ise şöyle: Core i9 13900K, 32 GB DDR5 7400 RAM, Asus Rog Maximus Z790 Extreme anakart ve Enermax EDT1250EWT güç kaynağı. Sistemdeki ekran kartı sürücüsü ise Game Ready WHQL 526.98. Bu arada her iki test senaryosunda da ekran kartının performansının ve sıcaklığının stabil olduğunu da belirtelim.
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam