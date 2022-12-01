RTX 4090 güç tüketiminin yarısında sadece yüzde 8 performans kaybediyor: Nasıl mı?

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın tepe modeli GeForce RTX 4090, 450W gibi hayli yüksek bir TDP değerine sahip olsa da çoğu zaman, en azından oyunlarda bu sınıra zar zor ulaşıyor. Dolayısıyla kart esasında yüksek TDP değerine rağmen aslında yüksek bir enerji verimliliğine sahip. Ancak bu durumu daha da iyi yapmanın yolları var: Güç limiti (power-limit) ve düşük voltaj (undervolt).

Yapılan çoğu bağımsız incelemede RTX 4090’ın oyun testlerinde genellikle 330W ila 350W arasında bir güç tüketimi yaptığı görülüyor. Koreli teknoloji yayını Quasar Zone ise bu tüketimi daha da aşağıya çekerek kartın ne düzeyde bir performans kaybedeceğini keşfetmek için birtakım testler gerçekleştirdi.

RTX 4090, yüzde 60 TDP'de çok az performans kaybı yaşıyor

Tam Boyutta Gör Quasar Zone ilk olarak RTX 4090'ı %60'a kadar düşük bir güç sınırlamasıyla test etti. Bu arada belirtmek gerekiyor, güç sınırı seçeneğinin kullanımı oldukça basit. MSI Afterburner gibi araçlarla bu sınırlamalar yapılabiliyor. Her neyse, RTX 4090 yüzde 60 güç sınırı yani 270W TDP sınırında beş oyunda test edildi.

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Tam Boyutta Gör Bu oyunlar Cyberpunk 2077, Marvel Spider-Man Remastered, Forza Horizon 5, Lostark ve PUBG Battlegrounds. 4K'da ve maksimum kalite ayarlarıyla test edilen ekran kartı sadece yüzde 8 daha düşük bir performans sergiledi. Bu değerler GPU'nun voltajının 1 V stoğundan 850 mV'ye düşürülmesi işleminde de benzer seviyede.

Bu arada test sistemi özellikleri ise şöyle: Core i9 13900K, 32 GB DDR5 7400 RAM, Asus Rog Maximus Z790 Extreme anakart ve Enermax EDT1250EWT güç kaynağı. Sistemdeki ekran kartı sürücüsü ise Game Ready WHQL 526.98. Bu arada her iki test senaryosunda da ekran kartının performansının ve sıcaklığının stabil olduğunu da belirtelim.

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RTX 4090 güç tüketiminin yarısında yüzde 8 performans kaybediyor