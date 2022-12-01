İkinci el Nvidia ekran kartlarında neler oluyor?

Nvidia ikinci el kartlarında ilginç artış
Madencilerin ellerindeki stokları ikinci el pazarına dökmesi ile birlikte fiyatlar çakılmış GeForce RTX 3060 ekran kartının fiyatı 99$ seviyesine kadar inmişti. Kasım ayında ise bilinmeyen bir nedenle ikinci el kartlarda fiyatlar fırladı.
eBay üzerinde GeForce RTX 3060 ekran kartı 99$ seviyelerine kadar inerken, RTX 3080 Ti ekran kartı ise 369$ seviyesini görmüştü. Kasım ayının ilk haftasından sonra RTX 3060 ekran kartının 300$ seviyesine, RTX 3080 Ti ise 1200$ seviyelerine fırladı. Ortada herhangi bir gelişme olmamasına rağmen yaşanan artışlar ilginç.
Bunun nedenleri kesin olarak bilinmiyor ancak stokçuların yavaş yavaş düşük fiyattan ekran kartlarını topladığı ve yüksek fiyattan satmaya başladığı tahmin ediliyor. Özellikle RTX 4000 serisinin çıkışı ile gelecek yıldan itibaren RTX 3000 serisinde bir kıtlık yaşanabileceğini düşünmüş olabilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam