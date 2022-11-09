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    Anlık Bildirim

    RTX 4090’ı yakan 12VHPWR konektöründe değişikliğe gidiliyor

    PCI-Express'in arkasındaki kuruluş olan PCI-SIG, Nvidia’nın tüm GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarında kullanılan 12VHPWR konektöründe mühendislik değişikliği yapmayı düşünüyor.
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    RTX 4090’ı yakan 12VHPWR konektöründe değişikliğe gidiliyor Tam Boyutta Gör

    Nvidia’nın GeForce RTX 4090 ekran kartı son dönemlerde performansından ziyade yanma ve erime sorunlarıyla gündeme geldi ve gelmeye de devam ediyor. RTX 40 serisinin tamamında olan yeni 12VHPWR güç konektöründen kaynaklanan sorunlar halen daha çözülmüş değil. Üstelik uyumlu güç kaynaklarında da bu bağlantının eridiği gözlemlenmişti.

    Şimdi ise PCI-Express'in arkasındaki kuruluş olan PCI-SIG elektronik endüstrisi konsorsiyumu, (ki daha önce 12VHPWR hakkında güvenlik endişelerini belirtmişti) yeni 12VHPWR konektörü için bir mühendislik değişikliği bildirimi yayınladı.

    Erime sorunları çözülmeyecek

    RTX 4090’ı yakan 12VHPWR konektöründe değişikliğe gidiliyor Tam Boyutta Gör

    Ancak yapılan değişiklik kartların erimesini engellemeyecek gibi görünüyor. Zira 16 pinli 12VHPWR konektörünün ekstra 4 veri pininde değişikliğe gidiliyor. Bu pinlerden yüksek elektrik akımı geçmiyor. Yüksek elektrik yükleri diğer 12 pin üzerinden geçiyor. Zaten erime olaylarının yaşandığı kartlarda buradaki terminallerin zarar gördüğü görülüyor. Dolayısıyla RTX 4090 kartında yaşanan erime sorunları çözülmeyecek.

    “Kullanıcılar yanlış takıyor”

    RTX 4090’ı yakan 12VHPWR konektöründe değişikliğe gidiliyor Tam Boyutta Gör

    Corsair'in şirket içi PSU uzmanı Jon "Johnguru" Gerow’a göre kullanıcılar, 12VHPWR kablo/adaptör ile kartın güç soketi arasında yanlış bağlantı yapıyorlar ve konektörü tam oturmadan takıyorlar. Hemen üstte olması gereken bağlantıyı görebilirisiniz. Ancak tüm kablolar ve konektörler aynı olmadığından bunun her senaryoda olması mümkün görünmüyor. Zira kullanıcılar ellerindeki uyumlu 12VHPWR konektörünün “sıfır” şekilde bağlanmadığını aktarıyor. Bu da bazı konektörlerin sorunlu olabileceğini gündeme getiriyor.

    Sorun gerçekten yukarıda bahsedildiği kadar kolay çözülüyorsa NVIDIA'nın sessiz kalması için bir neden yok. Ne yazık ki, Nvidia konuyu araştırdığını onayladıktan sonra tamamen bu konuda sessiz kaldı. Öte yandan burada tek suçlu olarak Nvidia’yı göstermemek gerek. Sonuç olarak 12VHPWR konektörü Nvidia’nın tek başına yaptığı bir şey değil. Zaten PCI-SIG, konektörde mühendislik değişikliğine gidiyor olması da bunun bir göstergesi.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/89428/pci-sig-now-considering-changes-to-problematic-12vhpwr-connector/index.html https://videocardz.com/newz/mind-the-gap-psu-expert-recommends-how-to-insert-12vhpwr-cables-correctly
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