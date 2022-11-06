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    Nvidia'nın RTX 4090 sorunları derinleşiyor: Önerilen güç kaynağında da eriyor

    Nvidia’nın amiral gemisi RTX 4090 sorunlarından kurtulamıyor. Kartın konektörlerinin erime ve yanma problemi sadece adaptörde değil önerilen kablolu güç kaynağında da yaşanıyor.
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    RTX 4090 sorunları büyüyor: Önerilen güç kaynağında da eriyor Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadar Nvidia'nın GeForce RTX 4090 hakkında eriyen 16 pin güç adaptörü hakkında birçok haberi okumuş olabilirsiniz. Ancak sorun sadece bununla da sınırlı değil gibi görünüyor. Reddit’te paylaşılan iki onaylanmış bilgiye göre kart için önerilen ATX 3.0 güç kaynağının yerel 12VHPWR güç konektörü de RTX 4090’da eriyor.

    Şimdiye kadar RTX 4090 güç bağlantılarının erime ve yanma problemleri kartın kutusundan çıkan 16 pin güç adaptöründe gerçekleşiyordu. Genel kanıya göre bu adaptörlerin bazıları gerekli teknik yeterlilikte üretilmemiş kalitesiz ürünlerdi. Ek olarak bu adaptörlerin gereğinden fazla bükülmesi de erime sorununa yol açabiliyordu.

    ATX 3.0 uyumlu yerel konektörlerde de erime yaşanıyor

    Fakat görünen o ki Nvidia’nın amiral gemisi RTX 4090 için önerilen ATX 3.0 güç kaynağı ve yerel 12VHPWR güç konektöründe de erime sorunları yaşanıyor. Öte yandan sadece Reddit’te “onaylanmış” 18 vaka bulunuyor. Nvidia ve diğer üreticiler bu sorunu yaşayan kullanıcıların kartlarını ve güç kaynaklarını değiştirse de halen daha problemin asıl kaynağı ve nedeni bulunmuş değil.

    RTX 4090 sorunları büyüyor: Önerilen güç kaynağında da eriyor
    Son erime vakasına göre kullanıcı, MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G kartı için ATX 3.0 uyumlu MSI MEG Ai1300P güç kaynağını kullandı. Bu güç kaynağında yerel 12VHPWR güç konektörü bulunuyor. Fakat kullanıcının aktardığına göre kablo aşırı derecede bükülmemiş.
    RTX 4090 sorunları büyüyor: Önerilen güç kaynağında da eriyor Tam Boyutta Gör
    Bir diğer kullanıcı da MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G kartında yine ATX 3.0 uyumlu MPG A1000G güç kaynağını kullandı. Yine bu kullanıcı da güç kablosunu bükmediğini ve doğru şekilde bağlantı yaptığını belirtiyor. Ancak bu kullanıcı biraz daha şanslıydı zira kartın konektörlerine bir zarar gelmeden önce erimeyi erken fark etmeyi başardı.

    Nvidia’dan resmi bir açıklama gelmedi

    Nvidia, eriyen RTX 4090 haberlerinden hemen sonra konuyu araştırdığını ve yanan kartları doğrudan genel merkeze çağırdığını açıklamıştı. Ancak şimdiye kadar araştırma sonuçları açıklanmadı. Bu da RTX 4090 sorununun kalitesiz kablolardan daha derin olabileceğini akıllara getiriyor.

    Reddit üzerinde raporlanan ve doğrulanan vakaların yer aldığı “16 Pins Adapter Megathread” adından gönderi oluşturulmuş durumda. Nvidia’nın sessizliği ve önerilen şartlarda da eriyen RTX 4090 bağlantıları kullanıcıları endişelendirmeye devam ediyor. Öyle ki durum adete Rus ruleti oynamaya benzetiliyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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