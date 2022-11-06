Nvidia'nın RTX 4090 sorunları derinleşiyor: Önerilen güç kaynağında da eriyor

- ATX 3.0 uyumlu yerel konektörlerde de erime yaşanıyor
- Nvidia’dan resmi bir açıklama gelmedi
- Yorumlar
Şimdiye kadar RTX 4090 güç bağlantılarının erime ve yanma problemleri kartın kutusundan çıkan 16 pin güç adaptöründe gerçekleşiyordu. Genel kanıya göre bu adaptörlerin bazıları gerekli teknik yeterlilikte üretilmemiş kalitesiz ürünlerdi. Ek olarak bu adaptörlerin gereğinden fazla bükülmesi de erime sorununa yol açabiliyordu.
ATX 3.0 uyumlu yerel konektörlerde de erime yaşanıyor
Fakat görünen o ki Nvidia’nın amiral gemisi RTX 4090 için önerilen ATX 3.0 güç kaynağı ve yerel 12VHPWR güç konektöründe de erime sorunları yaşanıyor. Öte yandan sadece Reddit’te “onaylanmış” 18 vaka bulunuyor. Nvidia ve diğer üreticiler bu sorunu yaşayan kullanıcıların kartlarını ve güç kaynaklarını değiştirse de halen daha problemin asıl kaynağı ve nedeni bulunmuş değil.
Nvidia’dan resmi bir açıklama gelmedi
Nvidia, eriyen RTX 4090 haberlerinden hemen sonra konuyu araştırdığını ve yanan kartları doğrudan genel merkeze çağırdığını açıklamıştı. Ancak şimdiye kadar araştırma sonuçları açıklanmadı. Bu da RTX 4090 sorununun kalitesiz kablolardan daha derin olabileceğini akıllara getiriyor.
Reddit üzerinde raporlanan ve doğrulanan vakaların yer aldığı “16 Pins Adapter Megathread” adından gönderi oluşturulmuş durumda. Nvidia’nın sessizliği ve önerilen şartlarda da eriyen RTX 4090 bağlantıları kullanıcıları endişelendirmeye devam ediyor. Öyle ki durum adete Rus ruleti oynamaya benzetiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence