Nvidia'nın RTX 4090 sorunları derinleşiyor: Önerilen güç kaynağında da eriyor

Tam Boyutta Gör Şimdiye kadar Nvidia'nın GeForce RTX 4090 hakkında eriyen 16 pin güç adaptörü hakkında birçok haberi okumuş olabilirsiniz. Ancak sorun sadece bununla da sınırlı değil gibi görünüyor. Reddit’te paylaşılan iki onaylanmış bilgiye göre kart için önerilen ATX 3.0 güç kaynağının yerel 12VHPWR güç konektörü de RTX 4090’da eriyor.

RTX 4090 yanma ve erime nedeni belli oldu: Kalitesiz kablolar 5 gün önce eklendi

Şimdiye kadar RTX 4090 güç bağlantılarının erime ve yanma problemleri kartın kutusundan çıkan 16 pin güç adaptöründe gerçekleşiyordu. Genel kanıya göre bu adaptörlerin bazıları gerekli teknik yeterlilikte üretilmemiş kalitesiz ürünlerdi. Ek olarak bu adaptörlerin gereğinden fazla bükülmesi de erime sorununa yol açabiliyordu.

ATX 3.0 uyumlu yerel konektörlerde de erime yaşanıyor

Fakat görünen o ki Nvidia’nın amiral gemisi RTX 4090 için önerilen ATX 3.0 güç kaynağı ve yerel 12VHPWR güç konektöründe de erime sorunları yaşanıyor. Öte yandan sadece Reddit’te “onaylanmış” 18 vaka bulunuyor. Nvidia ve diğer üreticiler bu sorunu yaşayan kullanıcıların kartlarını ve güç kaynaklarını değiştirse de halen daha problemin asıl kaynağı ve nedeni bulunmuş değil.

Son erime vakasına göre kullanıcı, MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G kartı için ATX 3.0 uyumlu MSI MEG Ai1300P güç kaynağını kullandı. Bu güç kaynağında yerel 12VHPWR güç konektörü bulunuyor. Fakat kullanıcının aktardığına göre kablo aşırı derecede bükülmemiş.

Tam Boyutta Gör Bir diğer kullanıcı da MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G kartında yine ATX 3.0 uyumlu MPG A1000G güç kaynağını kullandı. Yine bu kullanıcı da güç kablosunu bükmediğini ve doğru şekilde bağlantı yaptığını belirtiyor. Ancak bu kullanıcı biraz daha şanslıydı zira kartın konektörlerine bir zarar gelmeden önce erimeyi erken fark etmeyi başardı.

Nvidia’dan resmi bir açıklama gelmedi

Nvidia, eriyen RTX 4090 haberlerinden hemen sonra konuyu araştırdığını ve yanan kartları doğrudan genel merkeze çağırdığını açıklamıştı. Ancak şimdiye kadar araştırma sonuçları açıklanmadı. Bu da RTX 4090 sorununun kalitesiz kablolardan daha derin olabileceğini akıllara getiriyor.

Reddit üzerinde raporlanan ve doğrulanan vakaların yer aldığı “16 Pins Adapter Megathread” adından gönderi oluşturulmuş durumda. Nvidia’nın sessizliği ve önerilen şartlarda da eriyen RTX 4090 bağlantıları kullanıcıları endişelendirmeye devam ediyor. Öyle ki durum adete Rus ruleti oynamaya benzetiliyor.

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RTX 4090 sorunları büyüyor: Önerilen güç kaynağında da eriyor