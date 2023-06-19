Tam Boyutta Gör Nvidia Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ekran kartı RTX 4090, hız aşırtma (overclock) alanında yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Mayıs ayında RTX 4090 ile 3,825GHz hızlara ulaşıldığından söz etmiştik. Bu kez Cens isimli bir hız aşırtma uzmanı, kartı 3.93 GHz'e hız aşırtarak şimdiye kadarki görülen en yüksek GPU saat hızını elde etmeyi başardı.

4 GHz'e sadece 70 MHz kaldı

Bilmeyenler için halihazırda mevcut olan birçok RTX 4090 sürümü, iş yüküne bağlı olarak 2,9 ila 3,0 GHz saat hızlarına ulaşabiliyor. Bu noktada kartın diğer özellikleri arasında, 76 milyar transistör, 2520MHz boost hızı, 16384 CUDA çekirdeği, 128 SM, 384-bit veri yolu ve 24GB GDDR6X bellek yer aldığını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Mevcut sıralamaya baktığımızda ise, yeni hız aşırtma rekorunun 46 saniye ve 383 ms'lik skorla birinciliği elde etmeyi başardığını görüyoruz. Listenin devamında yer alan ilk beş rekor denemesi ise, sırasıyla 3,840GHz, 3,810GHz, 3,780GHz ve 3,810GHz oldu.

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​​​​​​​Yukarıda da görülebildiği gibi HWBOT yarışmasında ekran kartları için tabiri caizse bir GPU frekans sıralaması yok. Bunun yerine, OpenCL veya CUDA optimizasyonlarını temel alan ve matematiksel sabit Pi'yi paralel olarak hesaplayan GPUPI adlı bir yazılım kullanılıyor. Yani GPUPI'nin yoğun bir grafik karşılaştırması olmadığını belirtelim. Ancak yine de, bu önemli bir başarı ve GPU topluluğu, ekran kartlarında 4.0 GHz bariyerine hiç bu kadar yakın olmamıştı.

Bu denemenin -192°C'ye kadar düşük sıcaklıkta ve özel sıvı nitrojen soğutma ile yapıldığını unutmadan hatırlatalım. Ancak elde edilen sonuçlar gerçekten heyecan verici. Bu noktada RTX 4090 ile yeni rekor denemelerinin devam edeceğini söyleyebiliriz.

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RTX 4090 için yeni rekor! 3.93 GHz'e hız aşırtıldı