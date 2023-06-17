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    Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu

    Ryzen 7000X3D serisine rakip olacak Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi ortaya çıktı. Yeni CPU'lar 2023 sonuna kadar tanıtılacak. İşte detaylar...
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    Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    13.Nesil Raptor Lake işlemcileri kullanıcılar ile buluşturan Intel, AMD Ryzen 7000X3D serisine yanıt vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda yakında tanıtılması beklenen 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Intel'den alınan bir raporda, Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi ortaya çıktı. 

    Intel Raptor Lake Refresh işlemciler için tarih belli oldu

    Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Bildirilenlere göre bu yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Bu bağlamda Meteor Lake/Arrow Lake mimarisinden önce ara çözüm niteliğinde olacak diyebiliriz.

    Donanım sızıntılarıyla tanınan Çin medyası olan ECSM'ye göre, LGA1700 platformunun ömrünü en az bir yıl daha uzatacak Raptor Lake Refresh işlemciler Aralık 2023'e kadar tanıtılacak. Bu noktada K serisi modellerin Ekim ayında, K olmayan kilitli işlemcilerin ise Kasım/Aralık ayına kadar duyurulması bekleniyor. Ayrıca benzer bir yenileme Sapphire Rapids Refresh Xeon W-2500 ve W-3500 serileri için de geçerli olacak.

    Ek olarak yeni sızıntı, Meteor Lake-S'in iptal edilmesiyle birlikte, Arrow Lake-S için belirtilen 2024'ün 4. çeyreğine kadar gerçek bir masaüstü güncellemesi olmayacağını bizlere gösteriyor.

    Intel Lansman Programı:

    • Raptor Lake Refresh-K serisi: Ekim 2023
    • Raptor Lake Refresh: Kasım/Aralık 2023
    • Sapphire Rapids Refresh : 2024 başı (Xeon W2500/W3500)
    • Meteor Lake-H : Q4 2023
    • Meteor Lake-S : İptal edildi
    • Arrow Lake-S : Q4/2024 – Q1/2025

    Intel, henüz Raptor Lake Refresh işlemciler hakkında resmi bir bilgi paylaşmadı. Ancak yeni sızıntılar ve mevcut LGA1700 anakartlar için paylaşılan BIOS güncellemeleri, Raptor Lake Refresh'in varlığını doğrulamış durumda. Bu bağlamda önümüzde haftalarda daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 4 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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