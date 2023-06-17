Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör 13.Nesil Raptor Lake işlemcileri kullanıcılar ile buluşturan Intel, AMD Ryzen 7000X3D serisine yanıt vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda yakında tanıtılması beklenen 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Intel'den alınan bir raporda, Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi ortaya çıktı.

Intel Raptor Lake Refresh işlemciler için tarih belli oldu

Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Bildirilenlere göre bu yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Bu bağlamda Meteor Lake/Arrow Lake mimarisinden önce ara çözüm niteliğinde olacak diyebiliriz.

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Donanım sızıntılarıyla tanınan Çin medyası olan ECSM'ye göre, LGA1700 platformunun ömrünü en az bir yıl daha uzatacak Raptor Lake Refresh işlemciler Aralık 2023'e kadar tanıtılacak. Bu noktada K serisi modellerin Ekim ayında, K olmayan kilitli işlemcilerin ise Kasım/Aralık ayına kadar duyurulması bekleniyor. Ayrıca benzer bir yenileme Sapphire Rapids Refresh Xeon W-2500 ve W-3500 serileri için de geçerli olacak.

Ek olarak yeni sızıntı, Meteor Lake-S'in iptal edilmesiyle birlikte, Arrow Lake-S için belirtilen 2024'ün 4. çeyreğine kadar gerçek bir masaüstü güncellemesi olmayacağını bizlere gösteriyor.

Intel Lansman Programı:

Raptor Lake Refresh-K serisi: Ekim 2023

Raptor Lake Refresh: Kasım/Aralık 2023

Sapphire Rapids Refresh : 2024 başı (Xeon W2500/W3500)

Meteor Lake-H : Q4 2023

Meteor Lake-S : İptal edildi

Arrow Lake-S : Q4/2024 – Q1/2025

Intel, henüz Raptor Lake Refresh işlemciler hakkında resmi bir bilgi paylaşmadı. Ancak yeni sızıntılar ve mevcut LGA1700 anakartlar için paylaşılan BIOS güncellemeleri, Raptor Lake Refresh'in varlığını doğrulamış durumda. Bu bağlamda önümüzde haftalarda daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi belli oldu