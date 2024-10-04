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    İddia: Nvidia, RTX 4090 ve 4080 SUPER'in fişini çekiyor

    Nvidia'nın, RTX 50 serisi öncesinde RTX 4090 ve 4080 SUPER'in üretimini durduracağı söyleniyor. GeForce RTX 4090 stokları şimdiden tükenmeye başladı. İşte detaylar...     
    İddia: Nvidia, RTX 4090 ve 4080 SUPER'in fişini çekiyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın GeForce RTX 4090 ve 4080 üretimini durdurulacağına dair söylentiler ortaya çıktı. Çin'deki kaynaklardan gelen bilgilere göre, özellikle RTX 4090'ın üretiminin bu ay sona erdiği ve mevcut stokların temizlenmesine yönelik çalışmaların başladığı belirtiliyor. RTX 4080 ve 4080S modelleri içinse Kasım ayı itibarıyla üretimin duracağı söyleniyor.

    RTX 50 öncesinde üretimi kesiyor

    VideoCardz'ın yeni raporuna göre özellikle Asya pazarında RTX 4090’ın stoklarının hızla tükendiği ve bu durumun fiyatları resmi perakende satış fiyatlarının üzerine çıkardığı bildiriliyor. Tabii ki her iki modelin bulunabilirliği bölgeden bölgeye değişmekte. Ancak RTX 4090 ve 4080 gibi modeller için tedarik süreci durmuş durumda. 

    Diğer tarafta Nvidia'nın RTX 4090 ve 4080 modellerinde herhangi bir fiyat indirimi planlamadığı belirtiliyor. Bunun yerine, kalan stokları kontrollü bir şekilde piyasaya sunmaya devam edecek. Bu da RTX 5090 ve 5080 modelleri öncesinde envanterin temizleneceği anlamına geliyor. Keza RTX 40 serisi, madencilik sonrası RTX 30 serisininde yaşanan bolluk nedeniyle satış beklentilerinin altında kalmıştı. Özetle Nvidia, Blackwell mimarisinde bunu aşmayı planlıyor.

    Stok azaltma sürecinin RTX 4060 ve 4070 gibi orta seviye GPU'ları ekileyip etkilelemeyeceği şu an için belirsiz. RTX 50 serisine gelirsek, ekran kartların sızdırılan özelliklerine daha önce değinmiştik. Ayrıca yeni seride DLSS 4’ün de gelmesi bekleniyor. Kartları ne zaman göreceğimize dair tarihler ise henüz paylaşılmadı. Mevcut bilgilere göre RTX 50 serisi, 2025’in Ocak ayında CES kapsamında tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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