İddia: Nvidia, RTX 4090 ve 4080 SUPER'in fişini çekiyor

RTX 50 öncesinde üretimi kesiyor
VideoCardz'ın yeni raporuna göre özellikle Asya pazarında RTX 4090’ın stoklarının hızla tükendiği ve bu durumun fiyatları resmi perakende satış fiyatlarının üzerine çıkardığı bildiriliyor. Tabii ki her iki modelin bulunabilirliği bölgeden bölgeye değişmekte. Ancak RTX 4090 ve 4080 gibi modeller için tedarik süreci durmuş durumda.
Diğer tarafta Nvidia'nın RTX 4090 ve 4080 modellerinde herhangi bir fiyat indirimi planlamadığı belirtiliyor. Bunun yerine, kalan stokları kontrollü bir şekilde piyasaya sunmaya devam edecek. Bu da RTX 5090 ve 5080 modelleri öncesinde envanterin temizleneceği anlamına geliyor. Keza RTX 40 serisi, madencilik sonrası RTX 30 serisininde yaşanan bolluk nedeniyle satış beklentilerinin altında kalmıştı. Özetle Nvidia, Blackwell mimarisinde bunu aşmayı planlıyor.
Stok azaltma sürecinin RTX 4060 ve 4070 gibi orta seviye GPU'ları ekileyip etkilelemeyeceği şu an için belirsiz. RTX 50 serisine gelirsek, ekran kartların sızdırılan özelliklerine daha önce değinmiştik. Ayrıca yeni seride DLSS 4’ün de gelmesi bekleniyor. Kartları ne zaman göreceğimize dair tarihler ise henüz paylaşılmadı. Mevcut bilgilere göre RTX 50 serisi, 2025’in Ocak ayında CES kapsamında tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.