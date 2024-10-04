İddia: Nvidia, RTX 4090 ve 4080 SUPER'in fişini çekiyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın GeForce RTX 4090 ve 4080 üretimini durdurulacağına dair söylentiler ortaya çıktı. Çin'deki kaynaklardan gelen bilgilere göre, özellikle RTX 4090'ın üretiminin bu ay sona erdiği ve mevcut stokların temizlenmesine yönelik çalışmaların başladığı belirtiliyor. RTX 4080 ve 4080S modelleri içinse Kasım ayı itibarıyla üretimin duracağı söyleniyor.

RTX 50 öncesinde üretimi kesiyor

VideoCardz'ın yeni raporuna göre özellikle Asya pazarında RTX 4090’ın stoklarının hızla tükendiği ve bu durumun fiyatları resmi perakende satış fiyatlarının üzerine çıkardığı bildiriliyor. Tabii ki her iki modelin bulunabilirliği bölgeden bölgeye değişmekte. Ancak RTX 4090 ve 4080 gibi modeller için tedarik süreci durmuş durumda.

Diğer tarafta Nvidia'nın RTX 4090 ve 4080 modellerinde herhangi bir fiyat indirimi planlamadığı belirtiliyor. Bunun yerine, kalan stokları kontrollü bir şekilde piyasaya sunmaya devam edecek. Bu da RTX 5090 ve 5080 modelleri öncesinde envanterin temizleneceği anlamına geliyor. Keza RTX 40 serisi, madencilik sonrası RTX 30 serisininde yaşanan bolluk nedeniyle satış beklentilerinin altında kalmıştı. Özetle Nvidia, Blackwell mimarisinde bunu aşmayı planlıyor.

Nvidia RTX 5090, iki adet 16 pin güç konnektörü ile gelebilir 1 hf. önce eklendi

Stok azaltma sürecinin RTX 4060 ve 4070 gibi orta seviye GPU'ları ekileyip etkilelemeyeceği şu an için belirsiz. RTX 50 serisine gelirsek, ekran kartların sızdırılan özelliklerine daha önce değinmiştik. Ayrıca yeni seride DLSS 4’ün de gelmesi bekleniyor. Kartları ne zaman göreceğimize dair tarihler ise henüz paylaşılmadı. Mevcut bilgilere göre RTX 50 serisi, 2025’in Ocak ayında CES kapsamında tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

İddia: Nvidia, RTX 4090 ve 4080 SUPER'in fişini çekiyor