RTX 4090 mobil için ilk incelemeler paylaşıldı: Performans artışı iki kattan fazla

Tam Boyutta Gör Kısa bir önce Nvidia, Ada Lovelace mimarili RTX 40 serisi mobil ekran kartlarını duyurdu. Yeni dizüstü çözümlerinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken, Jarrod'sTech tarafından RTX 4090 mobil için ilk performans sonuçları paylaşıldı. RTX 40 serisinin dizüstü amiral gemisi neler sunacak? İşte sonuçlar

RTX 4090 mobil için ilk performans sonuçları paylaşıldı

Günümüzde RTX 40 mobil serisi için inceleme ambargosu devam ediyor. Ancak DLSS 3.0 tabanlı testler için herhangi bir sınırlama mevcut değil. Bununla birlikte Intel Core i9 13950HX ve 32 GB DDR5-5600 destekli Razer Blade 16 üzerinde test edilen RTX 4090 mobil, Portal with RTX, Microsoft Flight Simulator, A Plague Tale: Requiem, Warhammer 40,000: Darktide ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda selefi RTX 3080 Ti mobil ile karşılaştırıldı.

Tam Boyutta Gör Test sonuçlarına gelirsek RTX 4090 mobil, selefine kıyasla iki ila üç kata yakın bir performans artışı sunuyor. Ancak gerçekleştirilen testlerin saf performans yerine DLSS 2.0 (RTX 3080 Ti), DLLS 3.0 ve Frame Generation (RTX 4090) teknolojisini temel aldığını belirtelim.

Blender platformunda gerçekleştirilen testlerde ise RTX 4090 mobil, selefine iki kat fark atmayı başarıyor. Ayrıca Ada Lovelace mimarisinin yeni NVENC kodlayıcıları ve AV1 desteğini de düşünürsek, RTX 40 mobil kartların iş ve oyun dizüstü bilgisayarları için oldukça iddialı geldiğini söyleyebiliriz.

Nvidia RTX 40 mobil ekran kartları için çıkış tarihi açıklandı! 1 gün önce eklendi

Yakın zamanlı açıklamalarında Nvidia, RTX 4090 ve RTX 4080 dizüstü bilgisayarların 1 Şubat’tan itibaren ön siparişe açılacağını ve 8 Şubat’ta piyasaya sürüleceğini duyurdu. Serinin geri kalan modelleri RTX 4070, 4060 ve 4050 ise 22 Şubat'ta kullanıcılar ile buluşacak.

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RTX 4090 mobil için ilk incelemeler paylaşıldı: İşte performansı