Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RTX 4090 mobil için ilk incelemeler paylaşıldı: Performans artışı iki kattan fazla

    Dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 4090 mobil, beş farklı oyunda RTX 3080 Ti mobil ile karşılaştırıldı. İşte yeni kartın performans sonuçları
    1
    RTX 4090 mobil için ilk incelemeler paylaşıldı: İşte performansı Tam Boyutta Gör
    Kısa bir önce Nvidia, Ada Lovelace mimarili RTX 40 serisi mobil ekran kartlarını duyurdu. Yeni dizüstü çözümlerinin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenirken, Jarrod'sTech tarafından RTX 4090 mobil için ilk performans sonuçları paylaşıldı. RTX 40 serisinin dizüstü amiral gemisi neler sunacak? İşte sonuçlar

    RTX 4090 mobil için ilk performans sonuçları paylaşıldı

    Günümüzde RTX 40 mobil serisi için inceleme ambargosu devam ediyor. Ancak DLSS 3.0 tabanlı testler için herhangi bir sınırlama mevcut değil. Bununla birlikte Intel Core i9 13950HX ve 32 GB DDR5-5600 destekli Razer Blade 16 üzerinde test edilen RTX 4090 mobil, Portal with RTX, Microsoft Flight Simulator, A Plague Tale: Requiem, Warhammer 40,000: Darktide ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda selefi RTX 3080 Ti mobil ile karşılaştırıldı.

    RTX 4090 mobil için ilk incelemeler paylaşıldı: İşte performansı Tam Boyutta Gör
    Test sonuçlarına gelirsek RTX 4090 mobil, selefine kıyasla iki ila üç kata yakın bir performans artışı sunuyor. Ancak gerçekleştirilen testlerin saf performans yerine DLSS 2.0 (RTX 3080 Ti), DLLS 3.0 ve Frame Generation (RTX 4090) teknolojisini temel aldığını belirtelim. 

    Blender platformunda gerçekleştirilen testlerde ise RTX 4090 mobil, selefine iki kat fark atmayı başarıyor. Ayrıca Ada Lovelace mimarisinin yeni NVENC kodlayıcıları ve AV1 desteğini de düşünürsek, RTX 40 mobil kartların iş ve oyun dizüstü bilgisayarları için oldukça iddialı geldiğini söyleyebiliriz.

    Yakın zamanlı açıklamalarında Nvidia, RTX 4090 ve RTX 4080 dizüstü bilgisayarların 1 Şubat’tan itibaren ön siparişe açılacağını ve 8 Şubat’ta piyasaya sürüleceğini duyurdu. Serinin geri kalan modelleri RTX 4070, 4060 ve 4050 ise 22 Şubat'ta kullanıcılar ile buluşacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız