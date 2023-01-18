Nvidia RTX 40 mobil ekran kartları için çıkış tarihi açıklandı

- RTX 40 mobil ekran kartları için çıkış tarihi belli oldu
- Nvidia RTX 40 mobil ekran kartları ve özellikleri
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RTX 40 mobil ekran kartları için çıkış tarihi belli oldu
Yapılan resmi açıklamada Nvidia, RTX 4090 ve RTX 4080 dizüstü bilgisayarların 1 Şubat’tan itibaren ön siparişe açılacağını ve 8 Şubat’ta piyasaya sürüleceğini duyurdu. RTX 4070, 4060 ve 4050 dahil olmak üzere serinin geri kalanı ise birkaç hafta sonra 22 Şubat'ta kullanıcılar ile buluşacak.
Toplamda beş varyanta sahip olacak RTX 40 mobil serisinin, performans ve verimlilikte önemli gelişimler sunması bekleniyor. Bununla birlikte Nvidia, RTX 4070, 4060 ve 4050 kartların RTX 3080'nin yalnızca üçte biri güç tüketimi ile 2K 80FPS oyun denemeyimi sunacağını belirtiyor. Seride yer alacak modeller ve özellikleri şu şekilde:
|Model
|Bellek
|Bellek veri yolu
|CUDA Çekirdeği
|Saat Hızı
|TDP
|RTX 4090
|16GB GDDR6
|256-Bit
|9728
|1455-2040MHz
|80-150W
|RTX 4080
|12GB GDDR6
|192-Bit
|7424
|1350-2280MHz
|60-150W
|RTX 4070
|8GB GDDR6
|128-Bit
|4608
|1230-2175MHz
|35-115W
|RTX 4060
|8GB GDDR6
|128-Bit
|3072
|1470-2370MHz
|35-115W
|RTX 4050
|6GB GDDR6
|96-Bit
|2560
|1605-2370MHz
|35-115W
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