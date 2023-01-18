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    Nvidia RTX 40 mobil ekran kartları için çıkış tarihi açıklandı

    Nvidia, mobil RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060 ve RTX 4050 ekran kartlarının resmi çıkış tarihini açıkladı. Ada Lovelace mimarili dizüstü çözümler, 1 Şubat’tan itibaren ön siparişe açılıyor.
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    Nvidia RTX 40 mobil ekran kartları için çıkış tarihi açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Nvidia, GeForce RTX 40 dizüstü bilgisayar serisini tanıttı. RTX 30 serisinin halefi olan ve Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilen yeni seri, RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060 ve RTX 4050 ekran kartlarından oluşacak. Bugün Nvidia, merakla beklenen dizüstü çözümlerin çıkış tarihini açıkladı.

    RTX 40 mobil ekran kartları için çıkış tarihi belli oldu

    Yapılan resmi açıklamada Nvidia, RTX 4090 ve RTX 4080 dizüstü bilgisayarların 1 Şubat’tan itibaren ön siparişe açılacağını ve 8 Şubat’ta piyasaya sürüleceğini duyurdu.  RTX 4070, 4060 ve 4050 dahil olmak üzere serinin geri kalanı ise birkaç hafta sonra 22 Şubat'ta kullanıcılar ile buluşacak.

    Toplamda beş varyanta sahip olacak RTX 40 mobil serisinin, performans ve verimlilikte önemli gelişimler sunması bekleniyor. Bununla birlikte Nvidia, RTX 4070, 4060 ve 4050 kartların RTX 3080'nin yalnızca üçte biri güç tüketimi ile 2K 80FPS oyun denemeyimi sunacağını belirtiyor. Seride yer alacak modeller ve özellikleri şu şekilde:

    Nvidia RTX 40 mobil ekran kartları ve özellikleri
    Model Bellek Bellek veri yolu CUDA Çekirdeği Saat Hızı TDP
    RTX 4090 16GB GDDR6 256-Bit 9728 1455-2040MHz 80-150W
    RTX 4080 12GB GDDR6 192-Bit 7424 1350-2280MHz 60-150W
    RTX 4070 8GB GDDR6 128-Bit 4608 1230-2175MHz 35-115W
    RTX 4060 8GB GDDR6 128-Bit 3072 1470-2370MHz 35-115W
    RTX 4050 6GB GDDR6 96-Bit 2560 1605-2370MHz 35-115W
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