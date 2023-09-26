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    Yeniden tasarlanan 12V güç kablosu yanma ve erime sorunlarını çözdü

    GeForce RTX 40 serisi ekran kartlar için yeniden tasarlanan 12V güç kablosu 640W'ın üzerinde bir güçle test edildi. Yeni kablo, tam takılmadığında bile herhangi bir sorun oluşturmadı.
    Yeniden tasarlanan 12V güç kablosunda sorunlar çözüldü Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda, PCI-SIG'in revize edilmiş ATX 3.1 standardının bir parçası olarak 16 pinli 12VHPWR güç konektörünü yeni 12V-2x6 güç konektörüyle değiştireceğini bildirmiştik. Yeni 12V-2x6 güç konektörü 12VHPWR konektörüyle geriye dönük olarak uyumlu olduğundan, tamamen yeniden tasarlanmaktan ziyade bir revizyon niteliği taşıyor ve aşırı ısınmayla ilgili sorunları gidermeye odaklanıyor.

    Yanma ve erime artık sorun olmayacak

    GeForce RTX 40 serisi için ATX 3.0 12VHPWR standardına geçişin küçük bir müşteri grubunda kabloların erimesi ve GPU'ların değiştirilmesi gibi bazı ciddi sorunlara yol açtığı bir sır değil. Nihayetinde sorun, kabloların düzgün oturtulmamasından kaynaklanıyordu ve bu da aşırı ısınmaya yol açıyordu. İyi haber ise yeni 12V-2x6 güç konektörünün satılmakta olan yeni GeForce RTX 40 serisi GPU'larda kullanılıyor olması ve en yeni güç kaynaklarında destekleniyor olması. Üstelik testler gösteriyor ki yeni konnektör kasıtlı olarak düzgün oturtulmadığında bile son derece iyi çalışıyor.

    Yeniden tasarlanan 12V güç kablosunda sorunlar çözüldü Tam Boyutta Gör
    Hardware Busters adlı YouTube kanalından gelen yeni bir videoda, yeni 12V-2x6 güç konektörünün 640W'ın üzerinde sürekli güce dayanabildiği ve 47 derecelik bir sıcaklığı aşmadığı görülüyor. RTX 4090’ın 450W TDP değerine sahip olduğu düşünüldüğünde bu sonuçlar oldukça iyi.

    Yeni 12V-2x6 güç konnektörü, kasıtlı olarak tam takılmadığında ve kilitlenmediğinde bile 640W veya 55 Amper'in üzerinde güce dayanabiliyor ve termal görüntüleme de benzer düşük sıcaklıkları gösteriyor. Testte güç kablosunun bükülmeye bağlı performansı da gözlemlendi ve bir sorun görülmedi. Bu arada yeni 12V-2x6 güç konnektörü tam oturtulmadığında güvenlik nedeniyle maksimum güç düzeyine ulaşmıyor. Testte ise konektör tam güç çekebilmesi için özelleştirilmiş vaziyette. Sonuç olarak 12V-2x6 güç konnektörü, yanma ve erime sorunlarını tozlu raflara kaldırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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