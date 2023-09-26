Yeniden tasarlanan 12V güç kablosu yanma ve erime sorunlarını çözdü

Yanma ve erime artık sorun olmayacak
GeForce RTX 40 serisi için ATX 3.0 12VHPWR standardına geçişin küçük bir müşteri grubunda kabloların erimesi ve GPU'ların değiştirilmesi gibi bazı ciddi sorunlara yol açtığı bir sır değil. Nihayetinde sorun, kabloların düzgün oturtulmamasından kaynaklanıyordu ve bu da aşırı ısınmaya yol açıyordu. İyi haber ise yeni 12V-2x6 güç konektörünün satılmakta olan yeni GeForce RTX 40 serisi GPU'larda kullanılıyor olması ve en yeni güç kaynaklarında destekleniyor olması. Üstelik testler gösteriyor ki yeni konnektör kasıtlı olarak düzgün oturtulmadığında bile son derece iyi çalışıyor.
Yeni 12V-2x6 güç konnektörü, kasıtlı olarak tam takılmadığında ve kilitlenmediğinde bile 640W veya 55 Amper'in üzerinde güce dayanabiliyor ve termal görüntüleme de benzer düşük sıcaklıkları gösteriyor. Testte güç kablosunun bükülmeye bağlı performansı da gözlemlendi ve bir sorun görülmedi. Bu arada yeni 12V-2x6 güç konnektörü tam oturtulmadığında güvenlik nedeniyle maksimum güç düzeyine ulaşmıyor. Testte ise konektör tam güç çekebilmesi için özelleştirilmiş vaziyette. Sonuç olarak 12V-2x6 güç konnektörü, yanma ve erime sorunlarını tozlu raflara kaldırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.