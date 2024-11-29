- GeForce RTX 50 serisinin çıkış tarihi doğrulanmış olabilir
- Daha önce sızdırılan lansman takvimi ise şu şekilde;
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GeForce RTX 50 serisinin çıkış tarihi doğrulanmış olabilir
Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisinin CES 2025 kapsamında (7 Ocak) tanıtılacağı gündemde ve göreceğimiz ilk modeller RTX 5080 ve 5090 olacak. Pichau'nun düzenlediği özel bir canlı yayında ise, Inno3D'nin Brezilya temsilcisi tarafından sürpriz bir bilgi paylaşıldı.
Bilmeyenler için günümüzde bu tür örnekler genellikle test ve pazarlama faaliyetleri için dağıtılıyor. Ayrıca söz konusu yayının Youtube üzerinden kaldırıldığını belirtelim. Dolayısıyla RTX 5090 ile ilgili tüm detayların CES 2025’te netleşmesi bekleniyor.
Daha önce sızdırılan lansman takvimi ise şu şekilde;
- RTX 5090 ve RTX 5080: Ocak 2025
- RTX 5070 Ti ve RTX 5070: Şubat 2025
- RTX 5060 Ti ve RTX 5060: Tahmini Mayıs 2025
GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yüksek TGP (Toplam Grafik Gücü) değerleri, DLSS 4.0 ve yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Ayrıca Nvidia, masaüstüne ek olarak dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yönelik de GeForce RTX 50 serisini tanıtmayı planlıyor. Ancak bunların çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.