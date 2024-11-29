İddia: GeForce RTX 50 serisinin çıkış tarihi doğrulandı

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Tam Boyutta Gör Donanım sektöründe her yeni ekran kartı neslinin, performansı bir adım daha yukarı taşıdığını biliyoruz. Daha önce ise Nvidia'nın tüm kaynaklarını yeni nesil RTX 5090, 5080, 5070 ve 5060 modellerine aktardığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, RTX 50 serisinin çıkış tarihi hakkında sürpriz bir bilgi daha paylaşıldı.

GeForce RTX 50 serisinin çıkış tarihi doğrulanmış olabilir

Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisinin CES 2025 kapsamında (7 Ocak) tanıtılacağı gündemde ve göreceğimiz ilk modeller RTX 5080 ve 5090 olacak. Pichau'nun düzenlediği özel bir canlı yayında ise, Inno3D'nin Brezilya temsilcisi tarafından sürpriz bir bilgi paylaşıldı.

Tam Boyutta Gör Canlı yayın sırasında temsilci, RTX 5090’ın "üç hafta içinde" piyasaya sürülebileceğini belirtti. Ancak kısa bir süre sonra hatasını fark ederek bu açıklamayı düzeltti ve kartın resmi duyurusunun Ocak 2025’teki CES etkinliğinde yapılacağını söyledi. Söz konusu açıklama ise, kartın seri üretime geçtiğini ve erken üretim örneklerinin markaya ulaşmış olabileceğini gösteriyor.

Bilmeyenler için günümüzde bu tür örnekler genellikle test ve pazarlama faaliyetleri için dağıtılıyor. Ayrıca söz konusu yayının Youtube üzerinden kaldırıldığını belirtelim. Dolayısıyla RTX 5090 ile ilgili tüm detayların CES 2025’te netleşmesi bekleniyor.

Daha önce sızdırılan lansman takvimi ise şu şekilde;

RTX 5090 ve RTX 5080 : Ocak 2025

: Ocak 2025 RTX 5070 Ti ve RTX 5070 : Şubat 2025

: Şubat 2025 RTX 5060 Ti ve RTX 5060: Tahmini Mayıs 2025

GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yüksek TGP (Toplam Grafik Gücü) değerleri, DLSS 4.0 ve yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Ayrıca Nvidia, masaüstüne ek olarak dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yönelik de GeForce RTX 50 serisini tanıtmayı planlıyor. Ancak bunların çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil.

RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi 3 hf. önce eklendi

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İddia: GeForce RTX 50 ekran kartlarının çıkış tarihi doğrulandı!