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    İddia: GeForce RTX 50 serisinin çıkış tarihi doğrulandı

    Inno3D, Youtube'da düzenlenen özel bir canlı yayın sırasında RTX 50 serisinin çıkış tarihi hakkında sürpriz bir açıklama paylaştı. Ada Lovelace serisi GPU'lar için tarih verildi. 
    İddia: GeForce RTX 50 ekran kartlarının çıkış tarihi doğrulandı! Tam Boyutta Gör
    Donanım sektöründe her yeni ekran kartı neslinin, performansı bir adım daha yukarı taşıdığını biliyoruz. Daha önce ise Nvidia'nın tüm kaynaklarını yeni nesil RTX 5090, 5080, 5070 ve 5060 modellerine aktardığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, RTX 50 serisinin çıkış tarihi hakkında sürpriz bir bilgi daha paylaşıldı. 

    GeForce RTX 50 serisinin çıkış tarihi doğrulanmış olabilir

    Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisinin CES 2025 kapsamında (7 Ocak) tanıtılacağı gündemde ve göreceğimiz ilk modeller RTX 5080 ve 5090 olacak. Pichau'nun düzenlediği özel bir canlı yayında ise, Inno3D'nin Brezilya temsilcisi tarafından sürpriz bir bilgi paylaşıldı. 

    İddia: GeForce RTX 50 ekran kartlarının çıkış tarihi doğrulandı! Tam Boyutta Gör
    Canlı yayın sırasında temsilci, RTX 5090’ın "üç hafta içinde" piyasaya sürülebileceğini belirtti. Ancak kısa bir süre sonra hatasını fark ederek bu açıklamayı düzeltti ve kartın resmi duyurusunun Ocak 2025’teki CES etkinliğinde yapılacağını söyledi. Söz konusu açıklama ise, kartın seri üretime geçtiğini ve erken üretim örneklerinin markaya ulaşmış olabileceğini gösteriyor.

    Bilmeyenler için günümüzde bu tür örnekler genellikle test ve pazarlama faaliyetleri için dağıtılıyor. Ayrıca söz konusu yayının Youtube üzerinden kaldırıldığını belirtelim. Dolayısıyla RTX 5090 ile ilgili tüm detayların CES 2025’te netleşmesi bekleniyor.

    Daha önce sızdırılan lansman takvimi ise şu şekilde;

    • RTX 5090 ve RTX 5080: Ocak 2025
    • RTX 5070 Ti ve RTX 5070: Şubat 2025
    • RTX 5060 Ti ve RTX 5060: Tahmini Mayıs 2025

    GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz. Kısaca Blackwell serisi ekran kartları, yüksek TGP (Toplam Grafik Gücü) değerleri, DLSS 4.0 ve yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü artıracak. Ayrıca Nvidia, masaüstüne ek olarak dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yönelik de GeForce RTX 50 serisini tanıtmayı planlıyor. Ancak bunların çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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    evde bakım maaşı araba alınca kesilir mi efexor ne zaman etkisini gösterir askerde hangi banka kartı kullanılır 1.4 hdi motor ömrü köpüklü tükürük neden olur

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