ABD’de “Ekim sonu itibariyle aşı dağıtımına hazırlıklı olun” çağrısı yapıldı

Tam Boyutta Gör

Kovid-19 salgını nedeniyle altı milyondan fazla insanın virüs kaptığı ve 186 binden fazla insanın hayatta kaybettiği ABD’de ülkenin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), tüm eyaletlerdeki sağlık çalışanlarına koronavirüs salgınında yüksek risk grubunda olanlara Ekim sonuna kadar olası aşı dağıtımı yapılabilecek şekilde hazırlanmaları çağrısında bulundu.

Ayrıca Bkz. "iOS 13.7 çıktı: iPhone'lara koronavirüs güncellemesi"

İlginizi Çekebilir

Rusya’nın tescillediği Sputnik-V isimli aşının ilk klinik sonuçları açıklandı

CDC’nin aşı geliştirme faaliyetleri kapsamında Moderna, AstraZeneca ve Pfizer ilaç firmalrıyla yakın temasta olduğu bilinirken kurumun yayınladığı belgelerde dağıtım ihtimali bulunan aşıların, -70C ve -20C derecelerde muhafaza edilmesi gerektiği belirtiliyor. Söz konusu saklama koşulları ise Pfizer ve Moderna'nın aşı adayı profilleriyle uyumlu.

Tedarik edilmesi halinde aşıların öncelikle sağlık çalışanları, ulusal güvenlik personeli, bakım evinde kalanlar ve çalışanlar dahil yüksek risk grubundakilere ücretsiz olarak uygulanacağı ifade edilmiş.

Aşı olmak istemeyenlerin oranı yüksek

Aşı karşıtlığının yoğun bir şekilde yaşandığı ülkedeki anketler ise aşı olmak isteyenlerin oranının %70’lerde kalacağını gösteriyor. Bu durum belki de aşıların hızlı bir şekilde devreye sokulmaya çalışılmasıyla da alakalı olabilir.

ABD hükümeti koronavirüs salgını danışmanı Dr. Anthony Fauci çarşamba günü bir açıklama yapmış, ve Kovid-19 aşısı deneylerine yer alan gönüllülerin sayısı üzerinden bazı değerlendirmelerde bulunmuştu. Fauci bu açıklamasında, Kasım veya Aralık ayına kadar aşılardan en az birinin güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için yeterli sayıda klinik veri toplanmış olabileceğini söylemişti.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54008463

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.