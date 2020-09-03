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    ABD’de “Ekim sonu itibariyle aşı dağıtımına hazırlıklı olun” çağrısı yapıldı

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), eyaletlere gönderdiği yazıda Ekim sonu itibariyle aşı dağıtımına hazırlıklı olun' çağrısı yaptı. Potansiyel adaylar, Pfizer ve Moderna'nın aşıları.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    ABD’de “Ekim sonu itibariyle aşı dağıtımına hazırlıklı olun” çağrısı yapıldı
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    Kovid-19 salgını nedeniyle altı milyondan fazla insanın virüs kaptığı ve 186 binden fazla insanın hayatta kaybettiği ABD’de ülkenin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), tüm eyaletlerdeki sağlık çalışanlarına koronavirüs salgınında yüksek risk grubunda olanlara Ekim sonuna kadar olası aşı dağıtımı yapılabilecek şekilde hazırlanmaları çağrısında bulundu.

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    CDC’nin aşı geliştirme faaliyetleri kapsamında Moderna, AstraZeneca ve Pfizer ilaç firmalrıyla yakın temasta olduğu bilinirken kurumun yayınladığı belgelerde dağıtım ihtimali bulunan aşıların, -70C ve -20C derecelerde muhafaza edilmesi gerektiği belirtiliyor. Söz konusu saklama koşulları ise Pfizer ve Moderna'nın aşı adayı profilleriyle uyumlu.

    Tedarik edilmesi halinde aşıların öncelikle sağlık çalışanları, ulusal güvenlik personeli, bakım evinde kalanlar ve çalışanlar dahil yüksek risk grubundakilere ücretsiz olarak uygulanacağı ifade edilmiş.

    Aşı olmak istemeyenlerin oranı yüksek

    Aşı karşıtlığının yoğun bir şekilde yaşandığı ülkedeki anketler ise aşı olmak isteyenlerin oranının %70’lerde kalacağını gösteriyor. Bu durum belki de aşıların hızlı bir şekilde devreye sokulmaya çalışılmasıyla da alakalı olabilir.

    ABD hükümeti koronavirüs salgını danışmanı Dr. Anthony Fauci çarşamba günü bir açıklama yapmış, ve Kovid-19 aşısı deneylerine yer alan gönüllülerin sayısı üzerinden bazı değerlendirmelerde bulunmuştu. Fauci bu açıklamasında, Kasım veya Aralık ayına kadar aşılardan en az birinin güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için yeterli sayıda klinik veri toplanmış olabileceğini söylemişti.



    https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54008463 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cheers darlin 1 hf. V2
    Bu senin bildiğin zayıflatılmış virüs aşısı değil, mRNA aşısı. 5 sene sonra vücudunuzda tümörler çıkınca görürüm sizi :)
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Sonra gelsin kısırlık, nufusu önümüzdeki on hatta yüzyıllar içinde azaltacak genetik hastalıklar.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Mr. Jingles 1 hf. (düzenlendi)
    Aşı olmak istemeyenler neyin kafasını yaşıyorlar acaba? Dünya üzerindeki en gerizekalı toplumlardan birisi. Korona için de 5G yüzünden Bill Gates yüzünden diyorlardı. Amerikan’ın çomarları da cidden eğitilecek gibi değil.



    Bu genel bir yorum. Genel anlamda tüm aşılara karşı olanları kastediyorum.
    Aşı olmak istemeyenler neyin kafasını yaşıyorlar acaba? Dünya üzerindeki en gerizekalı toplumlardan birisi. Korona için de 5G yüzünden Bill Gates yüzünden diyor...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    TTnetlover 1 hf. (düzenlendi)
    Hadi gözünüz aydın, sıvayın kolları :)Geçen Bill Gates röportajı vardı. Yapan kadın Moderna aşısının yan etkilerinden bahsetti. Bill amcam yutkundu, terledi, kekeledi, "yok aslında o kadar da kötü bir durum yok" dedi.S*kseler olmam o aşıyı :D
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    yuc71 (yuc as) 1 hf.
    Ya şimdi insanlara hazırlıklı olsunlar diye çağrı yapmanın siyasetle alakası yok dedi Trump o zaman ABD Halkı ne yapacak anlamadım ne hazırlığıEkim 15 ten sonra herkes kaba etini açıp domalıp evinin önünde vurdurmayı mı bekleyecek( vurdurmak derken aşı olmak anlamında), anlamadım
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    x2yk (x y) 1 hf.
    Gelirse Ekim 'e gelmezse neyime diye unutulmuş olan espiriyi de ben yapayım. :)
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    Cem (Cem Kaya) 1 hf.
    Neden ekim, neden kasım yada aralık değil. Çünkü abd seçimleri var ve seçimler için kritik bir önemi var. Peki bu aşıya ne kadar güven olur. Bu konuda tek güvenebildiğim astrazeneca - oxford aşısı ki onlarınki nezaman çıkar sonucu ne olacak orası meçhul.
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    BOLDVIPER 1 hf. (düzenlendi)
    Şeker gibi tansiyon gibi hastalıkların çözümü olmasına rağmen ilaç firmalarının kasten iyileştirme ama öldürme de politikası izlediğini düşünüyorum hard kapitalizmin olduğu şu dünyada böyle milyarlarca kişiye yapılıcak bir aşıda illaki ileriye dönük bir hastalık üreticek şekilde hazırlanmıştır sonrada bunun çözümü şudur diyerek bi ilaç firması ortaya cıkıcaktır ne hikmetse bu aynı firma olur veya aynı ülkeye ait yada bağlantılı sonra insanlara o hastalığın çözümü için diyerek tekrar ilaç satıcaklardır bende güvenmiyorum bu aşı olayına ilaç firmaları böyle milyarlarca kişiye yapılabilicek birşeyi asla kaçırmaz
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    Aşı olunca korona olacağız zannetmiyor kimse element uydurmayın. Altından başka şeyler çıkacak şüphesi. Birdenbire bir virus çıkıyor hop 6 ay geçmeden aşısı bulunuyor. Şimdiye kadarki hastalıkların aşıları 20-30-50 yılda bulunmuş hatta daha bulunamayanlar var. Gribe bulamamışsın yav daha tam olarak çare, neyin kafası, neyin öz güveni bu sizdeki anlamadım? Daha HIV var aşısı bulunacak, var oğlu var.
    • Kuduz - 4 yıl, 1881-1885
    • Kızamıkçık - 7 yıl, 1962-1969
    • Boğmaca - 8 yıl, 1906-1914
    • Kızamık - 9 yıl, 1954-1963
    • Grip - 14 yıl, 1931-1945
    • Japonensefaliti - 20 yıl, 1934-1954
    • Çocuk felci - 20 yıl, 1935-1955
    • Tüberküloz - 21 yıl, 1900-1921
    • Kabakulak - 22 yıl, 1945-1967
    • İnsan papilloma virüsü - 23 yıl, 1983-2006
    • Hepatit A - 24 yıl, 1967-1991
    • Rotavirüs - 26 yıl, 1980-2006
    • Çiçek hastalığı - 26 yıl, 1770-1796
    • Sarıhumma - 27 yıl, 1912-1939
    • Kolera - 30 yıl, 1854-1884
    • Su çiçeği hastalığı - 34 yıl, 1954-1988
    • Hepatit B - 38 yıl, 1943-1981
    • Keneyle geçen ensefalit - 39 yıl, 1937-1976
    • Difteri - 40 yıl, 1883-1923
    • Tetanos - 40 yıl, 1884-1924
    • Hemofilus influenza - 44 yıl, 1933-1977
    • Tifo - 58 yıl, 1838-1896
    • Pnömokok - 66 yıl, 1911-1977
    • Menenjit - 68 yıl, 1906-1974
    1 Yanıt Yanıtla
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    cheers darlin 1 hf. ilkerinanç
    Hocam yaz oraya corona 8 ay(yıl)
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    sensaura 1 hf.
    Aşı karşıtlarının neden aşı olmak istemediğini bilyorum. Aşı nedir ve ne amaçla yapılır farkında değiller. Korona olacaz sanıyorlar aşı olunca Muhtemelen şöyle düşünmekteler. Gııız Hanifee, herkese aşı yapacağlarmış, herkes hasta olacakmış sonra dayananlar ölmeyeceğler, yaşlılar öleceğmiş. İşte dostlarım, insanlar aşıyı böyle bir şey sandıkları için aşı olmak istemiyorlar. Ama aynı insanlar hastaneye gidip hepatit aşısı falan vurdururlar çünkü hastanede yapılan şey zararlı olmaz, koluna iğne yapıyor sonuçta doktor.Olay tamamen zeka seviyesinden kaynaklanıyor, domuz gribi çıktığında da ben aşı olmam ama çok lazımsa doktur iğne yapar diyenler vardı :D
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    nucro 1 hf. sensaura
    Aşı sevici arkadaşım,İlaç ve aşı endüstrinin ne kadar ticarileştiğinden haberi olmayan, aşı lobisinin etkilerinden bihaber arkadaşım. Hiç düşündün mü aşılar güvenli ise neden "gelişmiş ülke" diyebileceğimiz İngiltere ve ABD'de aşı firmalarına, aşının yan etkilerine karşı dava açılamadığını.ABD devleti yılladır vergilerden karşılıyor aşıdan dolayı olan sakatlıkları ( mağdurlara ödenen 4 milyar doları geçmiş )İngiltere'nin internet sitesine baktım adamlar açık açık aşıdan dolayı ödeme alabilmeniz için en az %60 oranında sakat kalmanız gerekiyor yazmış? %10 sakatlık nedir? %30 veya %50 sakat kalmak nedir bir bilgin var mı? https://www.gov.uk/vaccine-damage-payment/eligibility

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    Ve tahmin et bakalım AB ne kararı aldı? Kovid aşısından dolayı oluşabilecek sakatlıklara karşı aşı şirketlerine dava açılamayacak! Nasıl, güzel iş di mi?Bu yeni virüse karşı daha çalışmalar başlayalı 1 yıl olmadan nasıl sanki yılların aşısıymış gibi böyle bir koruma şirketlere nasıl verilir diye sorma...

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    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 hf.
    hakkını denek olarak kulanıcak
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    kokah (ahmet boşver) 1 hf.
    sağlık bakanı ve bilim kurulu üyeeleri yaptırsın ilk önce,çok çalıştılar 6 ay,kimisi sosyal medyada mesaisini tamamladı kimileri de tv tv gezip korku pompaladı (korku pompalama=en ufak şeyde hastaneye gidip tedavi olacak insanı acaba virüs mü kaptım korkusuyla doktora gitmesine engel olmak)
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Sen de geldin tamamlandı işte ne istiyorsun daha?
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