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Google, geçtiğimiz Ekim ayında test etmeye başladığı Chrome tarayıcısının masaüstü sürümü için yeni bir Yan Panel özelliğini kullanıcılara sunmaya başladı. Yeni yan panel, ikili bir sekme yapısına sahip ve Okuma listesi ve Yer işaretlerini kolay bir şekilde görüntülemeye olanak tanıyor.

Google Chrome'un yeni yan paneli

Masaüstü için Chrome'un yeni Yan Panel düğmesi, tarayıcının sağ üst kısmında yer alan profil avatarıyla Uzantılar düğmesinin arasında yer alıyor. Özelliğin düğmesine dokunulduğunda tarayıcının sağ tarafında iki sekmeli bir yapıya sahip bir panel açılıyor.

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Okuma listesi ve Yer işaretleri sekmelerinin yer aldığı Yan Panel, açıldığında siteler arasında geçiş yapılsa dahi kapanmıyor. Yan Panel'i kapatma için panelin sağ üst kısmındaki 'X' düğmesine basmak gerekiyor. Ayrıca panel açıkken bulunulan sayfa direkt olarak Okuma listesine eklenebiliyor.

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Özellik, Chrome'un masaüstü sürümünde yayınlanmaya başladı. Yan Panel'e erişemeyen kullanıcılar chrome://flags/#side-panel bayrağı üzerinden özelliği etkinleştirebilecek. İsteyen kullanıcılar yine aynı barak üzerinden özelliği kapatabiliyor.

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Chrome masaüstüne Yan Panel geldi