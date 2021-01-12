Rusya, Starlink ve benzeri internet servis sağlayıcıları kullanmak isteyenlere yaptırım uygulayabilir

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in uydu temelli internet hizmeti Starlink, beta kapsamındaki faaliyetlerini yavaş yavaş genişletiyor. Avrupa kıtasında İngiltere’de de faaliyetlerine başlayan Starlink, tatminkâr performansıyla övgüleri üzerinde toplarken yaptırım konusuyla da gündeme geldi. Yaptırım konusunda adı geçen şirketler arasında, OneWeb gibi firmalar da var.

Dünya’nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Rusya’dan gelen yaptırım ihtimali, Starlink ve benzeri hizmetleri Rusya’da deneyimlemek isteyen kullanıcıları üzecekmiş gibi duruyor. Zira ülkede yayınlanan Popular Mechanics adlı derginin Rusça sürümüne göre Rus ulusal yasama organı, bu tür batılı servislerin hizmetini kullanmayı düşünen birey ve kurumlara yaptırım uygulamayı düşünüyor.

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Yüklü miktarda para cezası

Dergide yer alan habere göre yasama organı üyeleri, söz konusu internet hizmetleri yoluyla internete özgür bir şekilde bağlanacak kişilerin ülkedeki internet ve mobil iletişim kullanımını denetleyen Operasyonel Arama Tedbirleri Sistemini sekteye uğratacağına inanıyor. Bu kapsamda bir girişimde bulunan kurum ya da bireylere ise para cezası uygulanması planlanıyor. Bahse konu bedel ise şahıslar için 10 bin ila 30 bin ruble (yaklaşık bin ila 3 bin lira), kurumlar için ise 500 bin ila 1 milyon ruble (50 bin ila 100 bin lira) arasında değişebilecek.

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Bazılarına göre Rusya’nın özellikle Starlink’in adının bu konuda dillendirilmesini servis sağlayıcının SpaceX’e ait olmasına bağlıyor. Ülkenin uzay programını yöneten Dmitry Rogozin’in SpaceX ile ilgili görüşlerinin pek olumlu olmadığı biliniyor. Zira Rogozin, SpaceX’in uzaya başarılı şekilde yolladığı roketler yüzünden Rusya’nın uzay yarışında görünürlüğünün azaldığına inanan insanların başında gelmekte.

SpaceX’in ABD’nin maşası konumunda olduğunu sık sık ifade eden ve şirketin ABD’nin askeri çıkarlarına hizmet ettiğini savunan Rogozin, bu konudaki yaptırımı destekleyen siyasilerden de biri durumunda. Rusya’nın SpaceX ve OneWeb gibi girişimlerin karşısına “Küre” adını verdiği çözümle çıkmaya hazırlandığı ise halihazırda gündemde olan bir konu. Ancak ülkenin sivil maksatlı uzay projelerine çok yüksek miktarlarda para akıtmadığı biliniyor ve bazı uzmanlara göre de Küre’nin önünde 20 milyar dolarlık bir yaklaşık maliyet duruyor. Yine de faaliyete geçme ihtimali bulunan sistem için ilk uyduların, 2024 yılı itibariyle uzaya gönderilebileceği belirtilmekte.

OneWeb’in durumu ise daha ilginç. İngiltere ve Hindistan merkezli girişim, Starlink benzeri internet hizmeti için kullanacağı uyduları Rus Soyuz roketleriyle uzaya gönderiyor. Bu anlamda Rusya’nın kendi kendine zarar verip vermeyeceğini zaman gösterecek.

https://arstechnica.com/science/2021/01/russia-may-fine-citizens-who-use-spacexs-starlink-internet-service/

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