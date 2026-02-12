Giriş
    Rusya, WhatsApp uygulamasını engelledi

    Rusya’nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı tamamen engellediği bildirildi. Meta, bu adımın kullanıcıları devlet destekli yerli uygulamaya yönlendirme amacı taşıdığını savundu.

    Rusya, WhatsApp uygulamasını engelledi Tam Boyutta Gör
    Meta Platforms bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, Rusya’nın uygulamayı ülke genelinde “tamamen engellemeye” yönelik bir girişimde bulunduğunu açıkladı. Şirket yetkilileri, bu adımın Moskova yönetiminin yerli ve devlet destekli dijital platformları öne çıkarma stratejisinin bir parçası olduğunu savundu.

    Reuters’a konuşan bir WhatsApp sözcüsü, Rusya’nın uygulamayı erişime kapatma yönündeki hamlesinin arkasında kullanıcıları devlet destekli bir mesajlaşma uygulamasına yönlendirme amacı bulunduğunu ifade etti.

    WhatsApp’a tam erişim engeli

    Şirket, “Kullanıcıların bağlantıda kalması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz” dedi.

    Moskova ile yabancı teknoloji şirketleri arasındaki gerilim, Şubat 2022’de başlayan Ukrayna işgalinin ardından belirgin şekilde arttı. Rusya, internet alanında daha sıkı kontrol sağlamak ve yerli alternatifleri güçlendirmek amacıyla yabancı platformlara yönelik baskıyı artırdı.

    Bu kapsamda öne çıkan uygulamalardan biri, devlet destekli “MAX” isimli mesajlaşma platformu oldu. Ülkede 100 milyondan fazla kullanıcısı olan WhatsApp ise Rusya’nın engelleme girişimini, kullanıcıları “devlete ait bir gözetim uygulamasına” yönlendirme çabası olarak nitelendirdi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, devlet haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, WhatsApp’ın Rusya’ya geri dönmesinin Meta’nın Rus yasalarına uyum sağlamasına bağlı olduğunu söyledi. Peskov, Meta’nın Rus makamlarıyla diyaloğa girip yerel mevzuatı yerine getirmesi halinde bir anlaşma ihtimalinin doğabileceğini belirtti.

    Rusya’nın iletişim denetim kurumu Roskomnadzor, WhatsApp’ı çevrim içi uygulama rehberinden çıkardı. Bu adım, WhatsApp'ı Rusya'nın internetinden fiilen siliyor ve karmaşık yöntemler kullanılmadan hizmete erişmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor.

    Rusya, geçen yıl WhatsApp ve Telegram üzerinden yapılan bazı aramaları sınırlandırmaya başlamıştı. Yetkililer, yabancı sahipli platformların dolandırıcılık ve terör soruşturmalarında kolluk kuvvetleriyle veri paylaşımına yanaşmadığını öne sürüyor. Aralık ayında ise Apple’ın görüntülü arama servisi FaceTime ülkede engellenmişti.

