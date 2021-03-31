Ryan Reynolds/Samuel L. Jackson başrollü aksiyon komedi filmi Hitman’s Wife’s Bodyguard’ın yayın tarihi belli oldu

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İlk filmi 2017 yılında yayınlanan ve genel olarak ortalama üzeri yorumlar alan The Hitman’s Bodyguard’ın devam filmi olan The Hitman’s Wife’s Bodyguard’ın yeni vizyon tarihi açıklandı.

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Ünlü bir kiralık katil ile görev gereği onu korumak zorunda kalan korumanın hikayesine odaklanan aksiyon komedi filmi özellikle başroldeki oyuncular sebebiyle bir hayli sevilmişti. Devam filmi, yani The Hitman’s Wife’s Bodyguard ise kiralık katilin eşinin üzerinde dönen bir hikayeye sahip olacak ancak yine başroller aynı.

Devam filminin vizyon tarihi ise ne yazık ki ertelendi ve yeni yayın tarihi açıklandı. The Hitman’s Wife’s Bodyguard, 16 Haziran’da yayınlanacak.

Filmin yönetmenliğini Patrick Hughes, senaristliğini ise Brandon Murphy, Phillip Murphy ve Tom O'Connor üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Morgan Freeman ve Antonio Banderas bulunuyor.

https://screenrant.com/hitmans-wifes-bodyguard-movie-release-date-changes-updates/

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