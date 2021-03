Netflix'in yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan uzun fragman

Tam Boyutta Gör

Netflix'in yeni yüksek bütçeli projelerinden olan Shadow and Bone'dan resmi fragman paylaşıldı. Leigh Bardugo'nun popüler roman serisini ekranlara uyarlayan dizi, bu yılın en popüler Netflix yapımlarından birisi olacak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir

Netflix'in yüksek bütçeli yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan fragman geldi

Shadow of Bone, 'Karanlıklar Diyarı' isimli bir bölgenin insanlığı tehdit ettiği fantastik bir evrende geçiyor. Henüz yeni keşfettiği güçleriyle bu karanlığı durdurabileceğini fark eden Alina isimli bir haritacının, bir gemi üzerinde Karanlıklar Diyarı'na giriş yapmasıyla hikaye başlıyor. Burada General Kirigan'ın dikkatini çeken Alina, özel askerlerle birlikte eğitimine başlayacak ve Shadow of Bone evreninin 'küçük bilimler' isimli büyülerinde ustalaşmaya çalışacak.

Shadow of Bone, Leigh Bardugo'nun Grisha üçlemesinin ilk kitabı olarak dikkat çekiyor. Shadow of Bone'un ardından Siege and Storm ve Ruin and Rising kitapları da çıkmıştı. Bu üç kitap orijinal üçlemeyi oluşturuyor ancak yazar Bardugo sonrasında Crooked Kingdom serisiyle Grisha evrenini genişletmeye devam etmişti.

Arrival ve Bird Box gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız senarist Eric Heisserer tarafından uyarlanan Shadow of Bone, 23 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak. İlk sezon 8 bölümden oluşuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.