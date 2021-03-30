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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan uzun fragman

    Netflix orijinal içerik kütüphanesine sürekli yeni The Witcher'lar ve Stranger Things'ler eklemeye çalışıyor. Shadow and Bone dizisi, Netflix'in fantezi türündeki yeni büyük projesi olacak.
    30 Mart 2021, 18:30 (1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Netflix'in yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan uzun fragman
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    Netflix'in yeni yüksek bütçeli projelerinden olan Shadow and Bone'dan resmi fragman paylaşıldı. Leigh Bardugo'nun popüler roman serisini ekranlara uyarlayan dizi, bu yılın en popüler Netflix yapımlarından birisi olacak gibi görünüyor.

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    Shadow of Bone, 'Karanlıklar Diyarı' isimli bir bölgenin insanlığı tehdit ettiği fantastik bir evrende geçiyor. Henüz yeni keşfettiği güçleriyle bu karanlığı durdurabileceğini fark eden Alina isimli bir haritacının, bir gemi üzerinde Karanlıklar Diyarı'na giriş yapmasıyla hikaye başlıyor. Burada General Kirigan'ın dikkatini çeken Alina, özel askerlerle birlikte eğitimine başlayacak ve Shadow of Bone evreninin 'küçük bilimler' isimli büyülerinde ustalaşmaya çalışacak. 

    Shadow of Bone, Leigh Bardugo'nun Grisha üçlemesinin ilk kitabı olarak dikkat çekiyor. Shadow of Bone'un ardından Siege and Storm ve Ruin and Rising kitapları da çıkmıştı. Bu üç kitap orijinal üçlemeyi oluşturuyor ancak yazar Bardugo sonrasında Crooked Kingdom serisiyle Grisha evrenini genişletmeye devam etmişti.

    Arrival ve Bird Box gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız senarist Eric Heisserer tarafından uyarlanan Shadow of Bone, 23 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak. İlk sezon 8 bölümden oluşuyor.



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    L
    lterlemez 6 saat önce

    Güzel fikir...

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    3 3qzotix (bekir yıldız) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Potansiyeli yüksek.
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    joven ( joven) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Netflix çoğu dizi ve filmleri hem tırt hemde ergen çocuk vs için belli bir yaşa gelmiş kimseler için netflix kesinlikle içerikler çok zayıf keşke içerik çok daha iyi olsa fiyattıda o doğrultuda Yüksek olsa şahsen benim için sıkıntı olmaz öderim
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