Superman filminden yeni görsel yayınlandı: Süper köpek Krypto’ya ilk bakış

Superman ve Krypto bir arada
Yeni DC Evreni’nin ilk yapımlarından biri olacak Superman, karakterin klasik ve umut veren yönlerini beyaz perdeye taşıyacak. Hikaye henüz gizemini korusa da filmde Hawkgirl, Green Lantern, Mister Terrific ve Supergirl gibi karakterin yer alması bekleniyor. Bunların yanı sıra, James Gunn hayranları sevindirecek bir duyuru daha yaptı: Superman’in sadık köpeği Krypto, ilk kez bir filmde yer alacak!
Süper Köpek Krypto’nun filmde olacağı daha önce iddia edilmişti, ancak Gunn bu söylentileri etkileyici bir görselle doğruladı. Süper Köpek Krypto, Superman’in sadık köpeği olarak biliniyor ve aynı onun gibi Krypton gezegeninden geliyor. James Gunn, filmde yer alacak Krypto’nun kendi köpeği Ozu’dan esinlendiğini belirtti ve insanları barınak köpeklerini sahiplenmeye davet etti. Krypto, çizgi filmlerde yer alsa da ilk kez bir filmde karşımıza çıkacak. Merakla beklenen Superman, 11 Temmuz 2025’te vizyona girecek.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.