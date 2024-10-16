Superman filminden yeni görsel yayınlandı: Süper köpek Krypto’ya ilk bakış

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Tam Boyutta Gör DC Studios’un başına geçtiğinden beri yeni bir DC Evreni üzerinde çalışan James Gunn, bu evrenin başlangıcını Superman ile yapmaya karar vermişti. Superman’in umut dolu ve renkli hikayelerinden ilham alacak olan yeni filmin çekimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı ve merakla beklenen yapımdan yeni bir görsel paylaşıldı.

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Superman ve Krypto bir arada

Yeni DC Evreni’nin ilk yapımlarından biri olacak Superman, karakterin klasik ve umut veren yönlerini beyaz perdeye taşıyacak. Hikaye henüz gizemini korusa da filmde Hawkgirl, Green Lantern, Mister Terrific ve Supergirl gibi karakterin yer alması bekleniyor. Bunların yanı sıra, James Gunn hayranları sevindirecek bir duyuru daha yaptı: Superman’in sadık köpeği Krypto, ilk kez bir filmde yer alacak!

Süper Köpek Krypto’nun filmde olacağı daha önce iddia edilmişti, ancak Gunn bu söylentileri etkileyici bir görselle doğruladı. Süper Köpek Krypto, Superman’in sadık köpeği olarak biliniyor ve aynı onun gibi Krypton gezegeninden geliyor. James Gunn, filmde yer alacak Krypto’nun kendi köpeği Ozu’dan esinlendiğini belirtti ve insanları barınak köpeklerini sahiplenmeye davet etti. Krypto, çizgi filmlerde yer alsa da ilk kez bir filmde karşımıza çıkacak. Merakla beklenen Superman, 11 Temmuz 2025’te vizyona girecek.



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