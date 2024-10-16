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    Anlık Bildirim

    Superman filminden yeni görsel yayınlandı: Süper köpek Krypto’ya ilk bakış

    Yeni DC Evreni yaratmakla görevlendirilen James Gunn, Superman filmi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda çekimleri tamamlanan filmden yeni bir görsel yayınlandı.
    Superman ve Krypto Tam Boyutta Gör
    DC Studios’un başına geçtiğinden beri yeni bir DC Evreni üzerinde çalışan James Gunn, bu evrenin başlangıcını Superman ile yapmaya karar vermişti. Superman’in umut dolu ve renkli hikayelerinden ilham alacak olan yeni filmin çekimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı ve merakla beklenen yapımdan yeni bir görsel paylaşıldı.

    Superman ve Krypto bir arada 

    Yeni DC Evreni’nin ilk yapımlarından biri olacak Superman, karakterin klasik ve umut veren yönlerini beyaz perdeye taşıyacak. Hikaye henüz gizemini korusa da filmde Hawkgirl, Green Lantern, Mister Terrific ve Supergirl gibi karakterin yer alması bekleniyor. Bunların yanı sıra, James Gunn hayranları sevindirecek bir duyuru daha yaptı: Superman’in sadık köpeği Krypto, ilk kez bir filmde yer alacak!

    Süper Köpek Krypto’nun filmde olacağı daha önce iddia edilmişti, ancak Gunn bu söylentileri etkileyici bir görselle doğruladı. Süper Köpek Krypto, Superman’in sadık köpeği olarak biliniyor ve aynı onun gibi Krypton gezegeninden geliyor. James Gunn, filmde yer alacak Krypto’nun kendi köpeği Ozu’dan esinlendiğini belirtti ve insanları barınak köpeklerini sahiplenmeye davet etti. Krypto, çizgi filmlerde yer alsa da ilk kez bir filmde karşımıza çıkacak. Merakla beklenen Superman, 11 Temmuz 2025’te vizyona girecek.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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