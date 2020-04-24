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    Ryanair: “Saçma sapan sosyal mesafe kuralları dayatılırsa uçmayız”

    Ryanair CEO'su Michael O’Leary, uçaklarda uygulanan sosyal mesafe kuralları ile ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. O’Leary'e göre orta koltukları boş bırakmak "aptalca" bir uygulama.
    2 sa.
    2,4b
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Ryanair: “Saçma sapan sosyal mesafe kuralları dayatılırsa uçmayız”
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    Koronavirüs salgını, havacılık sektörüne yönelik birtakım önlemlerin alınmasına neden oldu. Yolcuların oturdukları alanı dezenfekte etmesi için temin edilen mendiller gibi çözümlerin yanında orta koltukların boş bırakılması gibi yöntemler de uygulanmakta.

    Yolcular arasındaki mesafenin bir nebze de olsa artırılması maksadıyla hayata geçirilen boş koltuk uygulaması bazı havayolu şirketlerinin ise tepkisini çekmiş görünüyor. Bunlar başında ise İrlanda merkezli Ryanair geliyor. Ucuz uçak biletleriyle yolcuların ilgisini çeken ve uçaklarını tıka basa yolcu doldurmasıyla tanınan şirketin CEO’su Michael O’Leary, bu konuda yaptığı açıklamada çok iddialı konuştu.

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    Uçaklarda uygulanan sosyal mesafe kurallarını “aptalca” olarak nitelendiren ve boş koltuk uygulamasına “saçmalık” diyen CEO’ya göre bunların pratikte hiçbir faydası yok. O’Leary’nin bu konudaki sözleri ise şöyle; “%66 doluluk oranıyla uçarsak para kazanmamız imkânsız hale gelir. Bu kuralı uygulasak bile, orta koltuğu boş bıraktığınızda hiçbir şekilde sosyal mesafe teşkil etmiş olmuyorsunuz. Bu yüzden bu kararı bir işe yaramayan saçma bir uygulama olarak görüyorum.” Maliyetlerden arındırılmış sık uçuşlar yapma modelini benimseyen şirketin CEO’su O’Leary, bu konunun dayatılması halinde ise “orta koltuk ücretlerini ya devlet öder ya da bir daha uçmayız.” demiş.

    Ryanair, haklı olabilir

    Ryanair’ın bu konudaki çıkarımları ise yersiz görünmüyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hafta başında yaptığı açıklamada Kovid-19 hastalığının yayılımını azaltmak anlamında koyulacak kuralların geçici de olsa ucuz seyahat modeline son vereceğini ve şirketlerin ya bilet fiyatlarını %50 oranında artıracaklarını ya da iflas edeceklerini belirtmişti.

    O’Leary’nin bu konudaki çözüm teklifi ise Asya modelinin örnek alınması. CEO, yolcuların maske takmaya zorlanabilecekleri ya da uçağa binmeden önce vücut sıcaklarının ölçülebileceğini söylemiş.



    https://www.theguardian.com/business/2020/apr/22/ryanair-boss-says-airline-wont-fly-with-idiotic-social-distancing-rules Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    quxall (ens ars) 1 sa.
    Kendisi hiç uygulanmamasından yana, bu adam dünya havacılığının kanseridir. zaten thynin 158 koltukla uçurduğu uçakları 189 koltuklu halde uçuruyor, herşey ilave para.
    Kendisi hiç uygulanmamasından yana, bu adam dünya havacılığının kanseridir. zaten thynin 158 koltukla uçurduğu uçakları 189 koltuklu halde uçuruyor, herşey ila...
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 sa. en beğenilen
    Bir kere rynairla uçtum. Metronun otobüslerinden halliceydi.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    an agony ( .) 6 dk.
    Niye herkes bu kadar tepki vermiş anlamadım.



    Kullandığı kelimeler güzel olmasa da haklı gibi.

    Kanunlar yüzünden zararına uçuş yapması gerekiyorsa,yapmayabilir,

    Hakli değil midir ?



    Ayrıca uçak gibi kapalı bir ortamda ne kadar faydalı bir yöntem bu?

    Sen esnaf olsan, sana korona var zararına sat deseler ne diyeceksin?





    Ucuz uçak hizmetini beğenmeyen arkadaşları da anlamadım.

    Ne güzel işte her fiyata bilet var ,herkese hitap ediyor.



    Çok pahalı fiyatlarla sadece zenginlere hitap etse daha mi iyi olacaktı?



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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 sa.
    Bu adam uygulamanın sosyal mesafe amacıyla uygulanmadığını anlayamayacak kadar aptal olamaz. Ama olaya parasal baktığından işine gelmiyor.
    Yapılan uygulama, virüsün uçak içinde yayılmasını engellemekten çok uçak içinde bulaşabileceği maksimum insan sayısının azaltılmasına katkı sağlıyor. Yoksa 100 kişiyi küçük bir uçağa %100 kapasite ile bindirmekle büyük bir uçağa aralıklı olarak %50 kapasite ile bindirmek arasında çok fazla fark oluşmayabilir. Birisi hastaysa muhtemelen uçaktaki büyük çoğunluğa bulaşacaktır. Ne kadar az yolcu o kadar iyi.
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 1 sa.
    Bence bu bahane ile her zaman koltuklar arasi en az bir koktuk kadar mesafe olmali rahat rahat gidilir
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    ersinakyuz (ersin akyuz) 1 sa.
    Uçarsan Ekim’e uçmazsan ... kadar. Pegasus bunların yanında Air Force One kalır o derece rezil ve çakal havayolları. Normalde uçuş öncesi 2 saat olan checkin süresi bunlarda 1 saattir ve aşarsan 70 Euro ceza ödersin yada uçağa bindirmezler. Keşke yokolup gitseler
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    onatba (onat coşkun) 1 sa.
    Aynen aşırı saçma. Zaten uçak göt kadar yer. Yeni enfekte biri eskaza hapursa iş bitti. Onun yerine her binene ffp3 maske verin daha mantikli.



    Butun toplu tasima tiplerinde uygun havalandirma sistemi mutlaka gelistirilirmeli. Ayrica ventilsiz ffp3 maske ve dezenfektan şart.
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    GwynBleidd48 1 sa.
    Millet can derdinde bunlar...
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    SerdarıHakan (Civil Engineer) 1 sa.
    Bence de haklı. Devlet ödesin uçalım.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 sa. en beğenilen
    Bir kere rynairla uçtum. Metronun otobüslerinden halliceydi.
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    quxall (ens ars) 1 sa.
    Kendisi hiç uygulanmamasından yana, bu adam dünya havacılığının kanseridir. zaten thynin 158 koltukla uçurduğu uçakları 189 koltuklu halde uçuruyor, herşey ilave para.
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    ReflexAction (Emre ) 1 sa.
    uçakların havalandırmasında herhangi bir biyolojik filtreleme yoksa istersen her sırada bir kişi oturt yine kapalı ortam olduğu için yayılır
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ReflexAction
    Uçaklar devamlı havayı dışarıdan alırlar zira zaten basınçlı bir kabinde oturuluyor yani mutlaka ufak tefek kaçaklar olduğundan hava pompalamak gerekiyor içeri.
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    onatba (onat coşkun) 1 sa. ReflexAction
    Ucaklarda hepa filtre var. Lakin bu filtrelerin duzenli bakim temizliğinin yapıldığını sanmam. Filtre sonrasi uv-c, ucus aralarindada ozonla sterilizasyon şart.
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