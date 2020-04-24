Ryanair: “Saçma sapan sosyal mesafe kuralları dayatılırsa uçmayız”

Koronavirüs salgını, havacılık sektörüne yönelik birtakım önlemlerin alınmasına neden oldu. Yolcuların oturdukları alanı dezenfekte etmesi için temin edilen mendiller gibi çözümlerin yanında orta koltukların boş bırakılması gibi yöntemler de uygulanmakta.
Yolcular arasındaki mesafenin bir nebze de olsa artırılması maksadıyla hayata geçirilen boş koltuk uygulaması bazı havayolu şirketlerinin ise tepkisini çekmiş görünüyor. Bunlar başında ise İrlanda merkezli Ryanair geliyor. Ucuz uçak biletleriyle yolcuların ilgisini çeken ve uçaklarını tıka basa yolcu doldurmasıyla tanınan şirketin CEO’su Michael O’Leary, bu konuda yaptığı açıklamada çok iddialı konuştu.İlginizi Çekebilir Norwegian Air, uzun menzilli uçuşlarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunmaya başlayan ilk ucuz havayolu oldu
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Uçaklarda uygulanan sosyal mesafe kurallarını “aptalca” olarak nitelendiren ve boş koltuk uygulamasına “saçmalık” diyen CEO’ya göre bunların pratikte hiçbir faydası yok. O’Leary’nin bu konudaki sözleri ise şöyle; “%66 doluluk oranıyla uçarsak para kazanmamız imkânsız hale gelir. Bu kuralı uygulasak bile, orta koltuğu boş bıraktığınızda hiçbir şekilde sosyal mesafe teşkil etmiş olmuyorsunuz. Bu yüzden bu kararı bir işe yaramayan saçma bir uygulama olarak görüyorum.” Maliyetlerden arındırılmış sık uçuşlar yapma modelini benimseyen şirketin CEO’su O’Leary, bu konunun dayatılması halinde ise “orta koltuk ücretlerini ya devlet öder ya da bir daha uçmayız.” demiş.
Ryanair, haklı olabilir
Ryanair’ın bu konudaki çıkarımları ise yersiz görünmüyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hafta başında yaptığı açıklamada Kovid-19 hastalığının yayılımını azaltmak anlamında koyulacak kuralların geçici de olsa ucuz seyahat modeline son vereceğini ve şirketlerin ya bilet fiyatlarını %50 oranında artıracaklarını ya da iflas edeceklerini belirtmişti.
O’Leary’nin bu konudaki çözüm teklifi ise Asya modelinin örnek alınması. CEO, yolcuların maske takmaya zorlanabilecekleri ya da uçağa binmeden önce vücut sıcaklarının ölçülebileceğini söylemiş.
https://www.theguardian.com/business/2020/apr/22/ryanair-boss-says-airline-wont-fly-with-idiotic-social-distancing-rules Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kullandığı kelimeler güzel olmasa da haklı gibi.
Kanunlar yüzünden zararına uçuş yapması gerekiyorsa,yapmayabilir,
Hakli değil midir ?
Ayrıca uçak gibi kapalı bir ortamda ne kadar faydalı bir yöntem bu?
Sen esnaf olsan, sana korona var zararına sat deseler ne diyeceksin?
Ucuz uçak hizmetini beğenmeyen arkadaşları da anlamadım.
Ne güzel işte her fiyata bilet var ,herkese hitap ediyor.
Çok pahalı fiyatlarla sadece zenginlere hitap etse daha mi iyi olacaktı?
Beğenmiyorsan başkasını kullan.
Yapılan uygulama, virüsün uçak içinde yayılmasını engellemekten çok uçak içinde bulaşabileceği maksimum insan sayısının azaltılmasına katkı sağlıyor. Yoksa 100 kişiyi küçük bir uçağa %100 kapasite ile bindirmekle büyük bir uçağa aralıklı olarak %50 kapasite ile bindirmek arasında çok fazla fark oluşmayabilir. Birisi hastaysa muhtemelen uçaktaki büyük çoğunluğa bulaşacaktır. Ne kadar az yolcu o kadar iyi.
Butun toplu tasima tiplerinde uygun havalandirma sistemi mutlaka gelistirilirmeli. Ayrica ventilsiz ffp3 maske ve dezenfektan şart.
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