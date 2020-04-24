Ryanair: “Saçma sapan sosyal mesafe kuralları dayatılırsa uçmayız”

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgını, havacılık sektörüne yönelik birtakım önlemlerin alınmasına neden oldu. Yolcuların oturdukları alanı dezenfekte etmesi için temin edilen mendiller gibi çözümlerin yanında orta koltukların boş bırakılması gibi yöntemler de uygulanmakta.

Yolcular arasındaki mesafenin bir nebze de olsa artırılması maksadıyla hayata geçirilen boş koltuk uygulaması bazı havayolu şirketlerinin ise tepkisini çekmiş görünüyor. Bunlar başında ise İrlanda merkezli Ryanair geliyor. Ucuz uçak biletleriyle yolcuların ilgisini çeken ve uçaklarını tıka basa yolcu doldurmasıyla tanınan şirketin CEO’su Michael O’Leary, bu konuda yaptığı açıklamada çok iddialı konuştu.

İlginizi Çekebilir

Norwegian Air, uzun menzilli uçuşlarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunmaya başlayan ilk ucuz havayolu oldu

Ayrıca Bkz. "Nvidia, GeForce Now Founders üyelerinden Haziran’a kadar üyelik ücreti almayacak"

Uçaklarda uygulanan sosyal mesafe kurallarını “aptalca” olarak nitelendiren ve boş koltuk uygulamasına “saçmalık” diyen CEO’ya göre bunların pratikte hiçbir faydası yok. O’Leary’nin bu konudaki sözleri ise şöyle; “%66 doluluk oranıyla uçarsak para kazanmamız imkânsız hale gelir. Bu kuralı uygulasak bile, orta koltuğu boş bıraktığınızda hiçbir şekilde sosyal mesafe teşkil etmiş olmuyorsunuz. Bu yüzden bu kararı bir işe yaramayan saçma bir uygulama olarak görüyorum.” Maliyetlerden arındırılmış sık uçuşlar yapma modelini benimseyen şirketin CEO’su O’Leary, bu konunun dayatılması halinde ise “orta koltuk ücretlerini ya devlet öder ya da bir daha uçmayız.” demiş.

Ryanair, haklı olabilir

Ryanair’ın bu konudaki çıkarımları ise yersiz görünmüyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hafta başında yaptığı açıklamada Kovid-19 hastalığının yayılımını azaltmak anlamında koyulacak kuralların geçici de olsa ucuz seyahat modeline son vereceğini ve şirketlerin ya bilet fiyatlarını %50 oranında artıracaklarını ya da iflas edeceklerini belirtmişti.

O’Leary’nin bu konudaki çözüm teklifi ise Asya modelinin örnek alınması. CEO, yolcuların maske takmaya zorlanabilecekleri ya da uçağa binmeden önce vücut sıcaklarının ölçülebileceğini söylemiş.

https://www.theguardian.com/business/2020/apr/22/ryanair-boss-says-airline-wont-fly-with-idiotic-social-distancing-rules

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.