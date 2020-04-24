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    Ryzen 3 3300X’in 7700K’yı yakalayabilmesinin sırrı CCX yapısı olabilir

    Kırmızı ekip geçtiğimiz günlerde 2 yeni heyecan verici işlemcisini duyurdu. Modeller performansıyla çok konuşulacağa benziyor.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD geçtiğimiz günlerde 4 çekirdek 8 izlekli 2 bütçe dostu işlemcisini duyurdu. Yongalar Zen 2 mimarisiyle gelmesinin yanı sıra yüksek önbelleğiyle ve frekansıyla da iddialıydı. Fiyatları itibariyle heyecanlandıran çözümlerin arasındaki fark basit bir frekans artışından fazlası olabilir.

    Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3300X’ten X son ekli çözüm 30 dolarlık fazla fiyatlandırma ile gelmesi nedeniyle Ryzen 3 3100’ün fiyat performans oranı ilk bakışta çok daha yüksek görünüyor.

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    Kullanıcının kendisini uygulayacağı hız aşırtma işlemiyle gereken votlaj dışında hemen hemen aynı sonuçları alma durumu şimdiye kadarki X serisi olmayan işlemcilerde geçerliydi.

    Asıl fark CCX'lerin kullanımında

    Sızan slayta göre AMD Ryzen 3 3100, her birisinde 4’er çekirdek bulunan 2 CCX’in her birisinden 2’şer çekirdeğin kapatılmasıyla elde ediliyor. Dolayısıyla önbellek dağılımı da 8+8 şeklinde. Diğer taraftan Ryzen 3 3300X’in tasarımı 30 dolarlık farkı biraz daha anlamlı hale getirecek düzeyde.

    Ryzen 3 3300X’in 7700K’yı yakalayabilmesinin sırrı CCX yapısı olabilir
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    Zira AMD Ryzen 3 3300X’te 4 çekirdekten oluşan tek bir CCX’i kullanmış. Bu da 16 MB’lık önbelleğin 4 çekirdekli tek bir küme içinde kullanılmasıyla sonuçlanmış Önbelleğin tek küme altında toplanması çekirdekler arası gecikmeyi düşürecek önemli bir faktör niteliğinde.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 3 3300X tek çekirdekte Core i7-7700K ile eşleşiyor"

    Dolayısıyla dün paylaştığımız etkileyici Ryzen 3 3300X Cinebench skorunun arkasındaki etken bu olabilir. Tablonun netleşmesi için ilk incelemeleri beklemek gerekecek ancak iki işlemci arasındaki tek çekirdek performans farkı çoklu çekirdek testlerinde bir nebze daha açılacağa benziyor.



    https://www.techpowerup.com/266218/amd-ryzen-3-3300x-isnt-just-a-speed-bump-of-the-3100-ccx-gymnastics-at-play Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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