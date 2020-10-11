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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 5000’in bölgesel fiyatları ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde tanıtımı büyük bir ilgiyle takip edilen Ryzen 5000 ailesinin perakende satıcılardaki fiyatları gün yüzüne çıktı. Modellerin satışa sunulması için 5 Kasım beklenecek.
    1 hf.
    9,1b
    1
    23
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 5000’in bölgesel fiyatları ortaya çıktı
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    AMD’nin %19’luk IPC artışı sunacağı Ryzen 5000 ailesi donanım dünyasının gündeminin tam ortasına oturmayı başardı. Şimdi gözler yeni yongaların fiyatları ve bulunabilirliğinde.

    İngiltere’de bir e-perakende sitesinde listelenen fiyatlar işlemcilerin bölgesel fiyatlandırmasına dair ipucu veriyor. Bununla birlikte ön sipariş sürecinin ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.

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    Ryzen 5000 fiyatları

    Ryzen 9 5950X’in Ryzen 9 3950X’in giriş fiyatından 20 GBP fazlasına, 749.99 Sterlin’den listelendiği sitede Ryzen 9 5900X’te ise 54 GBP’lik artışla 530 GBP’lik etiket belirlenmiş.

    Ryzen 7 5800X’te artış 69 GBP’ye ulaşarak 429 GBP olarak sonuçlanırken Ryzen 5 5600X’te ise 60 GBP’lik artış neticesinde 290 Sterlin’e ulaşılmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000’de neden fiyat artışına gitti"

    Tabi bu fiyatların çıkış fiyatı olduğunun altını çizelim. Mevcut fiyatlar daha uygun seviyede dolaşıyor. Son olarak ilerleyen dönemde Ryzen 7 5700X ve Ryzen 5 5600’in beklendiğini hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000-zen3-series-european-pricing-spotted Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    shruikan 1 hf. en beğenilen
    5600x, 3500 TL
    5800x, 4500 TL
    5900x, 5500 TL

    minimum fiyatlarla Türkiye'de.
    3 Yanıt Yanıtla +17
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    i20_20 (Deniz İpekçi) 1 hf. DH Misafiri
    Elindeki 4790'ı satmaya çalışan arkadaş, sen de hoş geldin :D
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 1 hf.
    Bi uza birader, anladık intel fanboyusunda i9 10900k bile darboğaz yapıyor 1080p'de saçma sapan konuşma
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mito1172 (mito ) 1 hf.
    Aslında 549 USD 4.338,36 TL yapıyor ama bizdekiler kazıkçı
    Yanıtla
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    VITO SCALETTA 1 hf.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Ryzen 5 3600X 2300 lira şu anda. 5600X de 60 dolar fazla ise 2700-2750 olur.
    1 Yanıt Yanıtla
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    derlemeler (Erhan Görmez) 1 hf. ilkerinanç
    Buradaki satıcılar yükseltiyor fiyatı extradan. Ayrietten kur durmuyor ki o fiyat 3000 olur...
    Yanıtla
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    DH Misafiri 1 hf.
    İntel 4790 alın geri kalan paranızı ekran kartını güçlü almaya yatırın en iyiyi ucuza böyle yakalarsınız.çünkü dar boğaz yapmıyor işlemci yani fazlasına gerek yok.
    1 Yanıt Yanıtla
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    i20_20 (Deniz İpekçi) 1 hf. DH Misafiri
    Elindeki 4790'ı satmaya çalışan arkadaş, sen de hoş geldin :D
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wolferto (mehmet öz) 1 hf.
    ryzen 3600 160 dolarin altini görmüştü ama nerdeyse hicbiyerde kalmadi stok sikintisi olmayan yerler 2 günde stok bitiriyordu hadi intel stok sıkıntısı yaşıyor diyordu ya üretmiyorduki yaşasın stok sıkıntısı şuan amdnin yaşadığı sıkıntı gbi olur.
    Yanıtla
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    mito1172 (mito ) 1 hf.
    aslında acele edilmese biraz düşer örnek 1800x de ilk çıkışta 2500 tl civarıi, hatta 3 bine bile çıktı diye hatırlıyorum. neyse sonradan bir kaç ay sonra 2000 tl ye almıştım
    Yanıtla
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    Pumpkinduke2079 1 hf. yeni yorumcu
    Bu kadar Amd fan boyu olursanız bu fiyatlar az bile size. Bravo Amd, inteli uyandırmakla kalmadı kendi fanlarını da uyandırdı sonunda.
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    i20_20 (Deniz İpekçi) 1 hf. Pumpkinduke2079
    Fan boy olmakla ne ilgisi var kardeşim. En iyisini yapan en yüksek fiyatı istiyor. Yıllarca İntel yaptı bunu, en hızlısını isterim diyen gitti parayı bayıldı İntel aldı. Şimdi en hızlısını isterim diyen parayı bayılıp AMD alacak. Piyasanın kuralı bu. AMD hayır kurumu değil ki. Zirvede rakipsiz kalınca biraz fazla kazanmayı isteyecek doğal olarak.
    Bu iki firma için burada kavga etmenize gerek yok. Bütçenize uygun işlemciyi alın. Boşuna kalp kırmayın.
    Yanıtla +2
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    derlemeler (Erhan Görmez) 1 hf. Pumpkinduke2079
    Diğer ülkelere göre 200 - 300 dolar hiç bir şey. Bize göre yüksek
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf. Pumpkinduke2079
    Kullanıcı dostu diye birşey olmadığını anlamışlardır artık.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf.
    Vergiler herşey kasımda oturunca bakarsınız.
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    torabi 1 hf.
    Bunlar da Avrupa nin çakalları önden ne geçirirsek kar dır kafası .Kasım 15 de fiyatlar oturur
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    9067 kez okundu.
    10 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    amd ryzen 5000, amd ryzen 9 5950x ve
    4 etiket daha amd ryzen 9 5900x amd ryzen 7 5800x amd ryzen 5 5600x Donanım
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