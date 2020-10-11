Ryzen 5000’in bölgesel fiyatları ortaya çıktı

AMD’nin %19’luk IPC artışı sunacağı Ryzen 5000 ailesi donanım dünyasının gündeminin tam ortasına oturmayı başardı. Şimdi gözler yeni yongaların fiyatları ve bulunabilirliğinde.
İngiltere’de bir e-perakende sitesinde listelenen fiyatlar işlemcilerin bölgesel fiyatlandırmasına dair ipucu veriyor. Bununla birlikte ön sipariş sürecinin ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi
Ryzen 5000 fiyatları
Ryzen 9 5950X’in Ryzen 9 3950X’in giriş fiyatından 20 GBP fazlasına, 749.99 Sterlin’den listelendiği sitede Ryzen 9 5900X’te ise 54 GBP’lik artışla 530 GBP’lik etiket belirlenmiş.
Ryzen 7 5800X’te artış 69 GBP’ye ulaşarak 429 GBP olarak sonuçlanırken Ryzen 5 5600X’te ise 60 GBP’lik artış neticesinde 290 Sterlin’e ulaşılmış durumda.
Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000’de neden fiyat artışına gitti"
Tabi bu fiyatların çıkış fiyatı olduğunun altını çizelim. Mevcut fiyatlar daha uygun seviyede dolaşıyor. Son olarak ilerleyen dönemde Ryzen 7 5700X ve Ryzen 5 5600’in beklendiğini hatırlatalım.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000-zen3-series-european-pricing-spotted Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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