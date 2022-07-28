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Ryzen işlemciler ile pazarda büyük bir ilerleme kaydeden AMD, Zen 4 mimarili Ryzen 7000 ailesini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta sızdırılan bilgilerin ardından, şimdi de ailenin ilk çıkış yapacak işlemci modelleri paylaşıldı.

Dört model AMD tarafından onaylandı

Bildirilenlere göre AMD, Ryzen pazarlama kaynak dosyalarına Ryzen 9 7950X (16C/32T), Ryzen 9 7900X (12C/24T), Ryzen 7700X (8C/16T) ve Ryzen 5 7600X (6C/12T) olmak üzere dört model ekledi. Bununla birlikte PCIe Gen 5.0 ve DDR5 gibi yeni nesil teknolojileri destekleyen Ryzen 7000 serisinin ilk piyasaya sürülecek modelleri orta ve üst sınıf işlemciler olacak.

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Daha önceki söylentilere göre Ryzen 7 7700X’in, ilk çıkış yapacak Zen 4 modelleri arasına eklenmesi beklenmiyordu. Ancak resmi sızıntı tam aksini gösteriyor diyebiliriz. Öte yandan Ryzen 3 serisi ve Ryzen 7 7800X modeli aileye daha sonra dahil edilecek gibi görünüyor. Kırmızı ekip işlemci adlarının yanı sıra herhangi bir ek bilgi paylaşımında bulunmadı.

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Ryzen 7000 serisinin ilk piyasaya sürülecek modelleri açıklandı