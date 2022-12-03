Ryzen 7000X3D işlemciler Ocak ayında geliyor: Üç model belli oldu!

Ryzen 7000X3D işlemciler neler sunacak?
Bildirilenlere göre AMD, daha önce paylaşılan sızıntıların aksine 8'den fazla çekirdeğe sahip Ryzen 7000X3D işlemciler geliştiriyor. Bununla birlikte en az üç kaynak, yaklaşan X3D işlemcilerin 16 çekirdekli Ryzen 9 7950X3D, 12 çekirdekli Ryzen 9 7900X3D, 8 çekirdekli 7700X3D veya 7800X3D sürümleri olacağını iddia ediyor.
Tepe modeller 192 MB'a kadar L3 önbellek ile geliyor
Şu anda, yaklaşan X3D işlemcilerin orijinal modeller gibi hız aşırtmayı destekleyip desteklemeyeceği net değil. Ancak yakın zamanlı sızıntılar bu üç modelinde 5,7 GHz'e kadar saat hızları ve 170W TDP'ye sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca yeni işlemciler arasından Ryzen 9 7950X3DveRyzen 9 7900X3D, 192 MB'a kadar L3 önbellek boyutu ile karşımıza çıkacak. Bu rakamların geçtiğimiz nisan ayında piyasaya sürülen Ryzen 7 5800X3D modelinden iki kat daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Çıkış tarihine gelecek olursak AMD Ryzen 7000X3D serisinin Ocak 2023'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca AMD'den sürpriz bir fiyat hamlesi ile karşılaşabiliriz. Yaklaşan yeni işlemciler 3D V-Cache'siz mevcut modeller ile benzer fiyatlara sahip olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam