Ryzen 7000X3D işlemciler Ocak ayında geliyor: Üç model belli oldu!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda yeni nesil Zen 4 mimarili işlemcilerini piyasaya süren AMD, şimdi de Ryzen 7000X3D işlemciler üzerinde çalışıyor. Temel modellere kıyasla önbellek tarafında büyük bir geliştirme alacak yeni 3D V-Cache işlemciler, AMD ve Intel rekabetini bir üst noktaya taşıyacak. İşte yeni sızıntılar da dahil olmak üzere bildiklerimiz.

Ryzen 7000X3D işlemciler neler sunacak?

Bildirilenlere göre AMD, daha önce paylaşılan sızıntıların aksine 8'den fazla çekirdeğe sahip Ryzen 7000X3D işlemciler geliştiriyor. Bununla birlikte en az üç kaynak, yaklaşan X3D işlemcilerin 16 çekirdekli Ryzen 9 7950X3D, 12 çekirdekli Ryzen 9 7900X3D, 8 çekirdekli 7700X3D veya 7800X3D sürümleri olacağını iddia ediyor.

Tepe modeller 192 MB'a kadar L3 önbellek ile geliyor

Şu anda, yaklaşan X3D işlemcilerin orijinal modeller gibi hız aşırtmayı destekleyip desteklemeyeceği net değil. Ancak yakın zamanlı sızıntılar bu üç modelinde 5,7 GHz'e kadar saat hızları ve 170W TDP'ye sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca yeni işlemciler arasından Ryzen 9 7950X3DveRyzen 9 7900X3D, 192 MB'a kadar L3 önbellek boyutu ile karşımıza çıkacak. Bu rakamların geçtiğimiz nisan ayında piyasaya sürülen Ryzen 7 5800X3D modelinden iki kat daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

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Çıkış tarihine gelecek olursak AMD Ryzen 7000X3D serisinin Ocak 2023'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca AMD'den sürpriz bir fiyat hamlesi ile karşılaşabiliriz. Yaklaşan yeni işlemciler 3D V-Cache'siz mevcut modeller ile benzer fiyatlara sahip olabilir.

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