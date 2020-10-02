Ryzen 9 5900X, 3900X'e tek çekirdekte %25 fark açıyor

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız AotS testi sonuçları AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcilerinin üzerine getireceği performans artışına dair bir ipucu sunmuştu.

Nesiller arası %16'lık gelişme

Gün yüzüne çıkan CPU-Z sonucu şimdiye kadarki sızıntıları doğrular nitelikte. Çalıştığı frekans bilinmeyen Ryzen 9 5900X işlemcisi tek çekirdekte %24.9’luk farkla Ryzen 9 3900X’in önüne geçerken çoklu çekirdekte yine etkileyici bir nesiller arası performans kazanımı, %15.8’lik iyileştirme sergilemiş.

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Rakamlar AMD'nin Intel karşısında rekabetçi seviyede tutunamadığı FX döneminde Intel'in yıldan yıla sunduğu performans artışının yanında hayal gibi.

Görünüşe göre AMD’nin Ryzen işlemcilerinin eleştirilebilecek sınırlı sayıdaki olumsuz taraflarından en çok dikkat çeken tek çekirdek performansı efsanesi yakında tarihteki yerini alacak.

Ayrıca Bkz. "8/16 Ryzen 7 5800X, AotS testinde 10/20 Core i9-10900K’dan %22 hızlı"

Mavi ekibin elinde tuttuğu tek avantajı da bu durumda kaybolmuş olacak. Bununla birlikte Rocket Lake’te geriye uydurulacak Willow Cove mimarisinin 14 nm’de neler sunacağı ise merak konusu.

https://videocardz.com/newz/alleged-cpu-z-score-of-amd-ryzen-9-5900x-leaks-out

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