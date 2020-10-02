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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 9 5900X, 3900X'e tek çekirdekte %25 fark açıyor

    AMD’nin Ryzen işlemcilerinin eleştirilebilecek sınırlı başlıklarından birisi de tek çekirdek performansı. Yeni test sonucu kırmızı ekibin bu durumu düzelttiğini gösteriyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    4,2b
    1
    21
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız AotS testi sonuçları AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcilerinin üzerine getireceği performans artışına dair bir ipucu sunmuştu.

    Nesiller arası %16'lık gelişme

    Gün yüzüne çıkan CPU-Z sonucu şimdiye kadarki sızıntıları doğrular nitelikte. Çalıştığı frekans bilinmeyen Ryzen 9 5900X işlemcisi tek çekirdekte %24.9’luk farkla Ryzen 9 3900X’in  önüne geçerken çoklu çekirdekte yine etkileyici bir nesiller arası performans kazanımı, %15.8’lik iyileştirme sergilemiş.

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    Rakamlar AMD'nin Intel karşısında rekabetçi seviyede tutunamadığı FX döneminde Intel'in yıldan yıla sunduğu performans artışının yanında hayal gibi.

    Görünüşe göre AMD’nin Ryzen işlemcilerinin eleştirilebilecek sınırlı sayıdaki olumsuz taraflarından en çok dikkat çeken tek çekirdek performansı efsanesi yakında tarihteki yerini alacak.

    Ayrıca Bkz. "8/16 Ryzen 7 5800X, AotS testinde 10/20 Core i9-10900K’dan %22 hızlı"

    Mavi ekibin elinde tuttuğu tek avantajı da bu durumda kaybolmuş olacak. Bununla birlikte Rocket Lake’te geriye uydurulacak Willow Cove mimarisinin 14 nm’de neler sunacağı ise merak konusu.

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    https://videocardz.com/newz/alleged-cpu-z-score-of-amd-ryzen-9-5900x-leaks-out Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    torabi 2 hf. en beğenilen
    çekirdek islerine fazla kafayı takmayın gerçek şu ki artık herkes amd işlemci alıyor. intel toz duman
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    chamicals2 (İbn-i Sina ) 2 hf.
    gerçek işlemci pazarı laptoplarda, eğer ki laptop firmaları amd cpularını üst düzey laptoplarında yaygın şekilde kullanırsa işte o zaman intelin adı 2. sıraya düşmeye başlar
    "intel inside" mottosunu ezecek bir pazarlama yolu bulmaları gerek
    gerçek işlemci pazarı laptoplarda, eğer ki laptop firmaları amd cpularını üst düzey laptoplarında yaygın şekilde kullanırsa işte o zaman intelin adı 2. sıraya ...
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    Yanıtla +4
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    JourneyToTheWest 2 hf. yeni yorumcu
    İntelin meltdown skandallarından sonra 2 kat performans versede tercih etmem. Tek çekirdekte önde olabilir, yeni nesil konsollara çıkacak oyunlar artık tüm çekirdeklere abanacak ryzen serisi de çoklu çekirdekte intel serisini geride bırakıyor.Böylelikle intel almak için tek sebep bile artık kalmıyor.
    İntelin meltdown skandallarından sonra 2 kat performans versede tercih etmem. Tek çekirdekte önde olabilir, yeni nesil konsollara çıkacak oyunlar artık tüm çeki...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 sa.
    %16 lık fark için alınmaz bence.Hem de xt işlemci gibi fanı da çıkardılar tam oldu.İntel 14nm normal litografiye göre Amdnin 7nm karşılaştırması yapıldığı sürece fanboylar atıştıkça bu Amd'den de intel'den de bir şey olmaz.Bana kalırsa bu işlemcilere verilen para değmez.Ayrıca Amd nin bahsettiği Tdp değerleri hiç de dürüst değil ryzen 5 3600 tdp'si düşük olmasına rağmen cayır cayır yanıyor.
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    DH Misafiri 1 sa.
    Çoklu çekirdek işi 10 yıl içinde palavra olacak.Artan teknoloji ihtiyaçları karşısında transistör boyutları istenilen ölçüde küçültülemeyecek ve nmler arasında kısılıp kalınacak.Amdnin güvendiği Tsmc'de de iş yok daha fazla küçültemeyecek zira 7nm satış stratejisi olduğu gibi.Yavaş yavaş qubitlere quantum bilgisayarlara doğru geçiş başlayacak.
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    DH Misafiri 1 sa.
    Meltdown kendilerinin uydurduğu bir şeyden başka bir şey değil.Güvenlik yaması vs. sadece göze görünür olsun yeter di amaçları.Sonuç olarak ellerinde patladı amdye de göz dağı verdiler
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    JourneyToTheWest 2 hf. yeni yorumcu
    İntelin meltdown skandallarından sonra 2 kat performans versede tercih etmem. Tek çekirdekte önde olabilir, yeni nesil konsollara çıkacak oyunlar artık tüm çekirdeklere abanacak ryzen serisi de çoklu çekirdekte intel serisini geride bırakıyor.Böylelikle intel almak için tek sebep bile artık kalmıyor.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    chamicals2 (İbn-i Sina ) 2 hf.
    gerçek işlemci pazarı laptoplarda, eğer ki laptop firmaları amd cpularını üst düzey laptoplarında yaygın şekilde kullanırsa işte o zaman intelin adı 2. sıraya düşmeye başlar
    "intel inside" mottosunu ezecek bir pazarlama yolu bulmaları gerek
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mito1172 (mito ) 2 hf. (düzenlendi)
    bence bunlar önce 1 2 3 4 5 diye işlemcileri yaptılar her yıl birini çıkarıp yüzde 15 ipc artışı deyip kaktırıyorlar bize ilkini alan kobay benim zaten
    Yanıtla +1
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    ContEmpor4ry (Çağdaş Acar) 2 hf.
    Bakalım Ryzen 1600 AF den Ryzen 5600 geçmeye deger performans farkı vericek mi 2k da? 3600 yeterli degildi.
    Yanıtla +3
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    ookami (Adil Orhan) 2 hf.
    Bu testlerde şu an henüz çok bilinmeyen var. Umarım çıktığında da bu benzer rakamlarda performans verir, bana kalırsa IPC konusunda %15 iyileştirme dahi yapsa yeni ryzen serisi başarılı olur.
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    Epirus 2 hf. (düzenlendi)
    CPU-Z Sürüm 1.90.0



    Sürüm tarihi: 28 Ağustos 2019



    https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html#version-history



    Sonradan 1.91, 1.92 ve 1.93 çıkmış.



    ***



    Test sistemi bilgisi yok, İşlemci hızı=?



    Testteki referans işlemci 3700x. 3900x ölçeklemesi editörün kendi tasarrufu olduğu için tabi ki birşey denemez.
    Yanıtla +1
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 2 hf.
    Single core boostu ile oluşmuş skor değildir umarım Şu single core scorunu, all core aktifken ölçmek lazım. Single core boostları sadece göz boyama.
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