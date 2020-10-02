Ryzen 9 5900X, 3900X'e tek çekirdekte %25 fark açıyor

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız AotS testi sonuçları AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcilerinin üzerine getireceği performans artışına dair bir ipucu sunmuştu.
Nesiller arası %16'lık gelişme
Gün yüzüne çıkan CPU-Z sonucu şimdiye kadarki sızıntıları doğrular nitelikte. Çalıştığı frekans bilinmeyen Ryzen 9 5900X işlemcisi tek çekirdekte %24.9’luk farkla Ryzen 9 3900X’in önüne geçerken çoklu çekirdekte yine etkileyici bir nesiller arası performans kazanımı, %15.8’lik iyileştirme sergilemiş.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı
Rakamlar AMD'nin Intel karşısında rekabetçi seviyede tutunamadığı FX döneminde Intel'in yıldan yıla sunduğu performans artışının yanında hayal gibi.
Görünüşe göre AMD’nin Ryzen işlemcilerinin eleştirilebilecek sınırlı sayıdaki olumsuz taraflarından en çok dikkat çeken tek çekirdek performansı efsanesi yakında tarihteki yerini alacak.
Ayrıca Bkz. "8/16 Ryzen 7 5800X, AotS testinde 10/20 Core i9-10900K’dan %22 hızlı"
Mavi ekibin elinde tuttuğu tek avantajı da bu durumda kaybolmuş olacak. Bununla birlikte Rocket Lake’te geriye uydurulacak Willow Cove mimarisinin 14 nm’de neler sunacağı ise merak konusu.
https://videocardz.com/newz/alleged-cpu-z-score-of-amd-ryzen-9-5900x-leaks-out Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
"intel inside" mottosunu ezecek bir pazarlama yolu bulmaları gerek