Ryzen 9 9955HX3D test edildi: AMD zirveden düşmüyor

AMD dizüstüler zirvede
Kaçıranlar için 16 çekirdekli Ryzen 9 9955HX3D, AMD’nin en yüksek çekirdek sayılarına sahip modellerinden biri olmasının yanı sıra, 3D V-Cache teknolojisini de barındırıyor. Ayrıca 64 MB ek 3D V-Cache ile birlikte geliyor ve maksimum 5,4 GHz saat hızına ulaşıyor.
HotHardware tarafından paylaşılan testlere göre, Ryzen 9 9955HX3D, Cinebench 2024 ve Geekbench 6 gibi popüler sentetik testlerde tek çekirdek performansında zirveye oturdu. Buna göre Geekbench platformunda tek çekirdekte 3.165 puan, çoklu çekirdekte ise 19.858 puan alan işlemci, Cinebench'te ise sırasıyla 129 ve 2.094 puan alıyor.
Bu yazıyı hazırladığımız sırada Ryzen 9 9955HX3D’yi içeren dizüstü bilgisayarlar piyasaya çıkmaya başladı. Bu noktada, masaüstü işlemcilerle aynı chiplet tabanlı tasarıma sahip olan Ryzen 9000HX serisi işlemciler RDNA 2 tabanlı 2 CU içeren entegre grafik birimleriyle geliyor; ancak bu GPU, oyun performansı için elbette yeterli değil. Zaten bu yongaya sahip dizüstüler harici ekran kartları ile desteklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo