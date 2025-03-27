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    Ryzen 9 9955HX3D test edildi: AMD zirveden düşmüyor

    AMD 3D V-Cache mimarisinin yeni üyesi Ryzen 9 9955HX3D test edildi. Yeni işlemci, dizüstülerde AMD'nin liderliğini koruyor. Peki Ryzen 9 9955HX3D neler sunuyor? İşte detaylar
    Ryzen 9 9955HX3D test edildi: AMD zirveden düşmüyor Tam Boyutta Gör
    3D V-Cache destekli masaüstü işlemciler ile kullanıcılardan olumlu eleştiriler alan AMD, bu başarıyı sürdürecek gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere CPU devi, geçtiğimiz Ocak ayında Ryzen 9 9955HX3D modelini duyurmuştu. Şimdi Ryzen 9 9950X3D’nin mobil versiyonu olarak konumlandırılan işlemciden ilk sonuçlar paylaşıldı.

    AMD dizüstüler zirvede

    Kaçıranlar için 16 çekirdekli Ryzen 9 9955HX3D, AMD’nin en yüksek çekirdek sayılarına sahip modellerinden biri olmasının yanı sıra, 3D V-Cache teknolojisini de barındırıyor. Ayrıca 64 MB ek 3D V-Cache ile birlikte geliyor ve maksimum 5,4 GHz saat hızına ulaşıyor.

    HotHardware tarafından paylaşılan testlere göre, Ryzen 9 9955HX3D, Cinebench 2024 ve Geekbench 6 gibi popüler sentetik testlerde tek çekirdek performansında zirveye oturdu. Buna göre Geekbench platformunda tek çekirdekte 3.165 puan, çoklu çekirdekte ise 19.858 puan alan işlemci, Cinebench'te ise sırasıyla 129 ve 2.094 puan alıyor. 

    Ryzen 9 9955HX3D test edildi: AMD zirveden düşmüyor Tam Boyutta Gör
    Kıyaslamak adına, Geekbench testlerinde M3 Max'in 3.161, Ryzen AI Max+ 395'in 2.990 ve Core Ultra 9 285H'nin ise 2.992 tek çekirdek puanıaldığını söyleyelim. Çoklu çekirdekte ise, Cinebench'te zirveye yerleşen işlemci, Geekbench'te Ryzen AI Max+ 395'in hemen altında yer alıyor. 

    Bu yazıyı hazırladığımız sırada Ryzen 9 9955HX3D’yi içeren dizüstü bilgisayarlar piyasaya çıkmaya başladı. Bu noktada, masaüstü işlemcilerle aynı chiplet tabanlı tasarıma sahip olan Ryzen 9000HX serisi işlemciler RDNA 2 tabanlı 2 CU içeren entegre grafik birimleriyle geliyor; ancak bu GPU, oyun performansı için elbette yeterli değil. Zaten bu yongaya sahip dizüstüler harici ekran kartları ile desteklenecek.

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    TheJudgé 14 saat önce

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