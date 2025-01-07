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    AMD, 3D V-Cache özellikli Ryzen 9000HX serisi mobil işlemcileri tanıttı

    AMD, CES 2025 kapsamında Ryzen 9 9000HX ve 9000HX3D dizüstü bilgisayar işlemcilerini duyurdu. AMD, yeni işlemcilerin yılın ilk yarısında piyasada olacağını açıkladı.
    AMD, 3D V-Cache özellikli Ryzen 9000HX serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    AMD, CES 2025 fuarında düzenlediği etkinlikte, yeni nesil Ryzen 9000HX serisi dizüstü işlemcilerini tanıttı. "Fire Range" kod adlı ve "Zen 5" mikro mimarisiyle güçlendirilen yeni seri, "Zen 4" tabanlı "Dragon Range"in yerini alıyor. Serinin amiral gemisi olan Ryzen 9 9955HX3D, Zen 5 mimarisi ve oyun performansını artıran 3D V-Cache teknolojisi ile dikkat çekiyor. AMD, bu işlemcinin hem oyun hem de içerik üretimi için dünyanın en iyi mobil işlemcisi olduğunu iddia ediyor.

    Ryzen 9000HX serisi dizüstüne masaüstü gücü getiriyor

    Ryzen 9 9955HX3D, AMD’nin masaüstü işlemcilerde kullandığı güçlü Ryzen 9 9950X3D’nin mobil versiyonu olarak konumlandırılıyor. Dolayısıyla yeni mobil işlemcide ikinci nesil 3D V-Cache yer alıyor. İşlemci, 16 çekirdek ve 32 izlek ile birlikte ekstra 96 MB L3 önbellek sunuyor. Bu önbellek, özellikle oyunlarda belirgin bir performans artışı sağlıyor. İşlemcinin maksimum saat hızı, bir önceki nesil Ryzen 9 7945HX3D ile aynı şekilde 5.4 GHz seviyesinde.

    AMD, Ryzen 9000HX serisinin güç tüketimini optimize ederek, yeni işlemcileri 54W TDP ile sınırlamış. Bu değer, önceki neslin 75W+ seviyesine göre önemli bir düşüş anlamına geliyor.

    AMD, 3D V-Cache özellikli Ryzen 9000HX serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ryzen 9 9955HX3D dışında AMD, 3D V-Cache teknolojisi içermeyen iki standart HX modelini de tanıttı: Ryzen 9 9955HX ve Ryzen 9 9850HX. Her iki model de 12 veya 16 çekirdek seçenekleri sunarken, önceki neslin altı modelden oluşan geniş ürün yelpazesine kıyasla daha dar bir ürün gamı sunuyor.

    Ryzen 9000HX serisi işlemciler, masaüstü işlemcilerle aynı chiplet tabanlı tasarıma sahip. İşlemciler, RDNA 2 tabanlı 2 CU içeren entegre grafik birimleriyle geliyor; ancak bu GPU, oyun performansı için elbette yeterli değil. Zaten bu yongaya sahip dizüstüler harici ekran kartları ile desteklenecek.

    Çıkış tarihi

    AMD, Ryzen 9000HX serisi işlemcilerin 2025’in ilk yarısında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yeni işlemciler, Intel’in Core Ultra 200HX serisi ile rekabet edecek. Ancak AMD, şimdilik performans testlerine dair herhangi bir detay paylaşmadı.

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 4 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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