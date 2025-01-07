AMD, 3D V-Cache özellikli Ryzen 9000HX serisi mobil işlemcileri tanıttı

Ryzen 9000HX serisi dizüstüne masaüstü gücü getiriyor
Ryzen 9 9955HX3D, AMD’nin masaüstü işlemcilerde kullandığı güçlü Ryzen 9 9950X3D’nin mobil versiyonu olarak konumlandırılıyor. Dolayısıyla yeni mobil işlemcide ikinci nesil 3D V-Cache yer alıyor. İşlemci, 16 çekirdek ve 32 izlek ile birlikte ekstra 96 MB L3 önbellek sunuyor. Bu önbellek, özellikle oyunlarda belirgin bir performans artışı sağlıyor. İşlemcinin maksimum saat hızı, bir önceki nesil Ryzen 9 7945HX3D ile aynı şekilde 5.4 GHz seviyesinde.
AMD, Ryzen 9000HX serisinin güç tüketimini optimize ederek, yeni işlemcileri 54W TDP ile sınırlamış. Bu değer, önceki neslin 75W+ seviyesine göre önemli bir düşüş anlamına geliyor.
Ryzen 9000HX serisi işlemciler, masaüstü işlemcilerle aynı chiplet tabanlı tasarıma sahip. İşlemciler, RDNA 2 tabanlı 2 CU içeren entegre grafik birimleriyle geliyor; ancak bu GPU, oyun performansı için elbette yeterli değil. Zaten bu yongaya sahip dizüstüler harici ekran kartları ile desteklenecek.
Çıkış tarihi
AMD, Ryzen 9000HX serisi işlemcilerin 2025’in ilk yarısında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yeni işlemciler, Intel’in Core Ultra 200HX serisi ile rekabet edecek. Ancak AMD, şimdilik performans testlerine dair herhangi bir detay paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.