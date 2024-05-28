Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Beklenen AMD Ryzen 9000 işlemcileri Temmuz’da çıkabilir

    AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge" masaüstü işlemcilerinin temmuz ayında mağaza raflarında yerini alacağı ve Zen 5 çekirdekli dört farklı modeli içereceği belirtiliyor.
    Beklenen AMD Ryzen 9000 işlemcileri Temmuz’da çıkabilir Tam Boyutta Gör
    AMD’nin önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Computex fuarında yeni işlemci, anakart ve ekran kartları hakkında önemli bilgiler paylaşması bekleniyor. Öte yandan fısıltı gazetelerindeki söylentiler de iyiden iyiye artmış durumda. Son gelen bilgilere göre Granite Ridge olarak adlandırılan AMD Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcileri temmuz ayında raflardaki yerini alabilir.

    AMD Ryzen 9000, temmuzda çıkabilir

    AMD’nin yeni Zen 5 çekirdek mimarisi üzerinde şekillenecek olan Ryzen 9000 serisinin çoklu çekirdek performansı ve aynı zamanda IPC, yani döngü başına gerçekleştirebileceği görev sayısında önemli geliştirmeler getirmesi bekleniyor. Aktarılanlara göre AMD, ilk olarak dört modeli piyasaya sürecek. Bunlar sırasıyla 16, 12, 8 ve 6 çekirdekli varyantlar olacak.

    Beklenen AMD Ryzen 9000 işlemcileri Temmuz’da çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere AMD, masaüstü Ryzen 8000 isimlendirmesini pas geçerek Ryzen 9000 markasını kullanacak. Eğer bu geçişte firmanın model isimlendirme şeması değişmezse çıkacak işlemciler şu şekilde olabilir:
    • Ryzen 9 9950X (16 çekirdekli)
    • Ryzen 9 9900X (12 çekirdekli)
    • Ryzen 7 9700X (8 çekirdekli)
    • Ryzen 5 9600X (6 çekirdekli)

    AMD’nin önümüzdeki hafta gerçekleşecek Computex 2024’te yeni AM5 platformlarıyla birlikte işlemcileri tanıtması, temmuz ayında ise asıl lansman ile bunları piyasaya sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte halen Zen 5 hakkında çok az şey biliyoruz. Performans söylemleri yüzde 15 ila yüzde 40 arasında dalgalanıyor, dolayısıyla tahminde bulunmak zor. Bununla birlikte bilmeyenler için kafalardaki soru işaretini de giderelim. AMD, yeni işlemciler, üreticiler ise yeni anakartları piyasaya sürecek olsa da tüm Zen 5 işlemcileri halihazırda bulunan AM5 anakartlarla uyumlu olacak. Üreticiler ilgili BIOS’ları yayınlamış durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çok fazla 31 çekersen kısır olurmusun doblo 1.3 multijet trafik sigortası ne kadar apotemi tyt fen deneme cevap anahtarı sıfır araba neden çok yakar open english 2 al 1 öde fiyat

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A54
    Samsung Galaxy A54
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T5 V23.3.2
    Monster Tulpar T5 V23.3.2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız