Beklenen AMD Ryzen 9000 işlemcileri Temmuz’da çıkabilir

AMD Ryzen 9000, temmuzda çıkabilir
AMD’nin yeni Zen 5 çekirdek mimarisi üzerinde şekillenecek olan Ryzen 9000 serisinin çoklu çekirdek performansı ve aynı zamanda IPC, yani döngü başına gerçekleştirebileceği görev sayısında önemli geliştirmeler getirmesi bekleniyor. Aktarılanlara göre AMD, ilk olarak dört modeli piyasaya sürecek. Bunlar sırasıyla 16, 12, 8 ve 6 çekirdekli varyantlar olacak.
- Ryzen 9 9950X (16 çekirdekli)
- Ryzen 9 9900X (12 çekirdekli)
- Ryzen 7 9700X (8 çekirdekli)
- Ryzen 5 9600X (6 çekirdekli)
AMD’nin önümüzdeki hafta gerçekleşecek Computex 2024’te yeni AM5 platformlarıyla birlikte işlemcileri tanıtması, temmuz ayında ise asıl lansman ile bunları piyasaya sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte halen Zen 5 hakkında çok az şey biliyoruz. Performans söylemleri yüzde 15 ila yüzde 40 arasında dalgalanıyor, dolayısıyla tahminde bulunmak zor. Bununla birlikte bilmeyenler için kafalardaki soru işaretini de giderelim. AMD, yeni işlemciler, üreticiler ise yeni anakartları piyasaya sürecek olsa da tüm Zen 5 işlemcileri halihazırda bulunan AM5 anakartlarla uyumlu olacak. Üreticiler ilgili BIOS’ları yayınlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.