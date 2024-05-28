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Tam Boyutta Gör AMD’nin önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Computex fuarında yeni işlemci, anakart ve ekran kartları hakkında önemli bilgiler paylaşması bekleniyor. Öte yandan fısıltı gazetelerindeki söylentiler de iyiden iyiye artmış durumda. Son gelen bilgilere göre Granite Ridge olarak adlandırılan AMD Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcileri temmuz ayında raflardaki yerini alabilir.

AMD Ryzen 9000, temmuzda çıkabilir

AMD’nin yeni Zen 5 çekirdek mimarisi üzerinde şekillenecek olan Ryzen 9000 serisinin çoklu çekirdek performansı ve aynı zamanda IPC, yani döngü başına gerçekleştirebileceği görev sayısında önemli geliştirmeler getirmesi bekleniyor. Aktarılanlara göre AMD, ilk olarak dört modeli piyasaya sürecek. Bunlar sırasıyla 16, 12, 8 ve 6 çekirdekli varyantlar olacak.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere AMD, masaüstü Ryzen 8000 isimlendirmesini pas geçerek Ryzen 9000 markasını kullanacak. Eğer bu geçişte firmanın model isimlendirme şeması değişmezse çıkacak işlemciler şu şekilde olabilir:

Ryzen 9 9950X (16 çekirdekli)

Ryzen 9 9900X (12 çekirdekli)

Ryzen 7 9700X (8 çekirdekli)

Ryzen 5 9600X (6 çekirdekli)

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AMD’nin önümüzdeki hafta gerçekleşecek Computex 2024’te yeni AM5 platformlarıyla birlikte işlemcileri tanıtması, temmuz ayında ise asıl lansman ile bunları piyasaya sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte halen Zen 5 hakkında çok az şey biliyoruz. Performans söylemleri yüzde 15 ila yüzde 40 arasında dalgalanıyor, dolayısıyla tahminde bulunmak zor. Bununla birlikte bilmeyenler için kafalardaki soru işaretini de giderelim. AMD, yeni işlemciler, üreticiler ise yeni anakartları piyasaya sürecek olsa da tüm Zen 5 işlemcileri halihazırda bulunan AM5 anakartlarla uyumlu olacak. Üreticiler ilgili BIOS’ları yayınlamış durumda.

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Beklenen AMD Ryzen 9000 işlemcileri Temmuz’da çıkabilir