Lenovo P620 Workstation ilk Ryzen Threadripper 5000 PRO işlemcili iş istasyonu oldu

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AMD ile özel bir iş ortaklığı olan Çinli Lenovo, Ryzen Threadipper PRO serisini ilk kez kullanma hakkına sahip. Zen 3 çekirdekli yeni Ryzen Threadripper 5000 PRO işlemciler de ilk kez Lenovo P620 Workstation modelinde yer alacak.

Lenovo P620 Workstation neler sunuyor?

Lenovo P620 Workstation sektörde Ryzen Threadripper 5000 PRO işlemcileri ilk kez sunan iş istasyonu oldu. Genelde bu özel ortaklık uzun bir süre devam ediyor ve sonrasında Threadripper PRO diğer müşterilere de sunuluyor.

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Lenovo P620 Workstation modeli 5 farklı Ryzen Threadripper PRO 5000WX işlemci ile büyük bir esneklik sunuyor. Önceki nesle göre yüzde 25’e kadar performans artışı sağlanıyor. 2 adede kadar Nvidia RTX A6000 ekran kartının yer aldığı seçeneklerde 1TB’a kadar RAM ve 20TB’a kadar depolama bulunuyor.

10GB Ethernet ile bağlantı tarafında da iddialı olan iş istasyonu Windows 11 desteği de sunuyor. Lenovo P620 Workstation için ilk müşteri DreamWorks Animation stüdyoları oldu. Ay sonunda iş istasyonu satışa başlayacak.

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Ryzen Threadripper 5000 PRO işlemcili Lenovo P620 Workstation duy