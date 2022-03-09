AMD Ryzen Threadripper 5000 PRO işlemciler tanıtıldı

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AMD’nin iş istasyonlarına yönelik olarak hazırladığı Zen 3 tabanlı Ryzen Threadripper 5000 serisi merakla beklenirken ilk olarak kurumların merakı giderilecek. Ryzen Threadripper 5000 PRO işlemciler tanıtıldı.

Ryzen Threadripper 5000 PRO işlemciler neler ?

Ryzen Threadripper 5000 PRO işlemci serisi kurumlara yönelik olarak firmanın en yeni güvenlik çözümleri ile birlikte geliyor. PRO Security güvenlik çözümü, PRO Management yönetim çözümü, AMD Secure Memory donanım tabanlı bellek şifreleme ve tehditleri tespit eden AMD Shadow Stack en önemlileri arasında. Ayrıca pek çok profesyoneliçerik üretim yazılımı da tüm Threadripper serileri ile uyumlu hale getirilmiş.

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AMD’nin yeni nesilde çekirdek sayısını ve ısıl tasarım gücünü arttırmadığı bunun yerine turbo hızları bir miktar daha yukarı çektiği görülüyor. En tepede 64 çekirdekli Ryzen Threadripper PRO 5995WX modeli yer alırken giriş seviyesinde de 12 çekirdekli Ryzen Threadripper PRO 5945WX bulunuyor. Bu nesilde 24 çekirdekli bir üyeyi de ilk defa görüyoruz. Böylece toplam sayı 5 oluyor.

Lenovo ThinkStation P620 iş istasyonu Ryzen Threadripper 5000 PRO serisinin ilk müşterisi olacak. Önceki nesilde de Lenovo özel bir iş birliğine imza atmıştı. Ryzen Threadripper 5000 PRO serisinin yaz aylarında piyasada olması bekleniyor.

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