AMD Ryzen Threadripper 5000 PRO işlemciler tanıtıldı

AMD’nin iş istasyonlarına yönelik olarak hazırladığı Zen 3 tabanlı Ryzen Threadripper 5000 serisi merakla beklenirken ilk olarak kurumların merakı giderilecek. Ryzen Threadripper 5000 PRO işlemciler tanıtıldı.
Ryzen Threadripper 5000 PRO işlemciler neler ?
Ryzen Threadripper 5000 PRO işlemci serisi kurumlara yönelik olarak firmanın en yeni güvenlik çözümleri ile birlikte geliyor. PRO Security güvenlik çözümü, PRO Management yönetim çözümü, AMD Secure Memory donanım tabanlı bellek şifreleme ve tehditleri tespit eden AMD Shadow Stack en önemlileri arasında. Ayrıca pek çok profesyoneliçerik üretim yazılımı da tüm Threadripper serileri ile uyumlu hale getirilmiş.
AMD’nin yeni nesilde çekirdek sayısını ve ısıl tasarım gücünü arttırmadığı bunun yerine turbo hızları bir miktar daha yukarı çektiği görülüyor. En tepede 64 çekirdekli Ryzen Threadripper PRO 5995WX modeli yer alırken giriş seviyesinde de 12 çekirdekli Ryzen Threadripper PRO 5945WX bulunuyor. Bu nesilde 24 çekirdekli bir üyeyi de ilk defa görüyoruz. Böylece toplam sayı 5 oluyor.
Lenovo ThinkStation P620 iş istasyonu Ryzen Threadripper 5000 PRO serisinin ilk müşterisi olacak. Önceki nesilde de Lenovo özel bir iş birliğine imza atmıştı. Ryzen Threadripper 5000 PRO serisinin yaz aylarında piyasada olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..