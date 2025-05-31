Vivo Pad 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo Pad 5 özellikleri
- 12.1 inçlik 3096 × 2064 LCD ekran
- Dimensity 9300+ yonga seti
- 8GB/12GB/16GB LPDDR5X RAM
- 128GB/256GB/512GB UFS 4.0 depolama
- 8MP/5MP kamera
- 10000mAh batarya, 44W hızlı şarj
- Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC
Vivo Pad 5 tablet modeli tamamen metal gövdede 6.62mm kalınlık değerine ulaşarak rekor kırıyor. Ekran 144Hz tazeleme hızı sunarken 900 nit parlaklığa çıkabiliyor. 34200mm² ısı dağıtım sistemi verimliliğe odaklanırken baz modelde UFS 3.1 depolama kullanıldığı belirtiliyor.
Android 15 tabanlı OriginOS 5 ara yüzünü kullanan tablet WPS Office ve CAJViewer uygulamaları yüklü olarak geliyor. 6 adet hoparlör ile ses deneyimi en üst seviyeye çıkarılıyor. Tablet ile birlikte klavye, kılıf, kalem gibi aksesuarlar da satışa sunuldu.
Vivo Pad 5 fiyatı ve çıkış tarihi
Vivo Pad 5 tablet modeli 4 farklı konfigürasyon ile Çin’de 6 Haziran tarihinde satışa sunulacak.
- Vivo Pad 5 8GB/128GB – 330$
- Vivo Pad 5 8GB/256GB – 385$
- Vivo Pad 5 12GB/256GB – 425$
- Vivo Pad 5 16GB/512GB – 480$
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!