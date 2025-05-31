Vivo Pad 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Vivo Pad SE ve Vivo Pad 5 Pro tablet modellerini tanıtan Çinli firma, kısa bir süre sonra iki modelin arasına oturacak yeni bir model daha duyurdu. Vivo Pad 5 dikkat çekici özellikler ile geliyor.

Vivo Pad 5 özellikleri

12.1 inçlik 3096 × 2064 LCD ekran

Dimensity 9300+ yonga seti

8GB/12GB/16GB LPDDR5X RAM

128GB/256GB/512GB UFS 4.0 depolama

8MP/5MP kamera

10000mAh batarya, 44W hızlı şarj

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

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Vivo Pad 5 tablet modeli tamamen metal gövdede 6.62mm kalınlık değerine ulaşarak rekor kırıyor. Ekran 144Hz tazeleme hızı sunarken 900 nit parlaklığa çıkabiliyor. 34200mm² ısı dağıtım sistemi verimliliğe odaklanırken baz modelde UFS 3.1 depolama kullanıldığı belirtiliyor.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ara yüzünü kullanan tablet WPS Office ve CAJViewer uygulamaları yüklü olarak geliyor. 6 adet hoparlör ile ses deneyimi en üst seviyeye çıkarılıyor. Tablet ile birlikte klavye, kılıf, kalem gibi aksesuarlar da satışa sunuldu.

Vivo Pad 5 fiyatı ve çıkış tarihi

Vivo Pad 5 tablet modeli 4 farklı konfigürasyon ile Çin’de 6 Haziran tarihinde satışa sunulacak.

Vivo Pad 5 8GB/128GB – 330$

Vivo Pad 5 8GB/256GB – 385$

Vivo Pad 5 12GB/256GB – 425$

Vivo Pad 5 16GB/512GB – 480$



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Vivo Pad 5 dikkat çekici özelliklerle geliyor

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