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    Vivo Pad 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Vivo Pad 5 tablet modelinde 12.1 inçlik 3096 × 2064 LCD ekran, Dimensity 9300+ yonga seti, LPDDR5X RAM, UFS 4.0 depolama, 44W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor. 

    Vivo Pad 5 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Vivo Pad SE ve Vivo Pad 5 Pro tablet modellerini tanıtan Çinli firma, kısa bir süre sonra iki modelin arasına oturacak yeni bir model daha duyurdu. Vivo Pad 5 dikkat çekici özellikler ile geliyor. 

    Vivo Pad 5 özellikleri

    • 12.1 inçlik 3096 × 2064 LCD ekran
    • Dimensity 9300+ yonga seti
    • 8GB/12GB/16GB LPDDR5X RAM
    • 128GB/256GB/512GB UFS 4.0 depolama
    • 8MP/5MP kamera
    • 10000mAh batarya, 44W hızlı şarj
    • Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

    Vivo Pad 5 tablet modeli tamamen metal gövdede 6.62mm kalınlık değerine ulaşarak rekor kırıyor. Ekran 144Hz tazeleme hızı sunarken 900 nit parlaklığa çıkabiliyor. 34200mm² ısı dağıtım sistemi verimliliğe odaklanırken baz modelde UFS 3.1 depolama kullanıldığı belirtiliyor. 

    Android 15 tabanlı OriginOS 5 ara yüzünü kullanan tablet WPS Office ve CAJViewer uygulamaları yüklü olarak geliyor. 6 adet hoparlör ile ses deneyimi en üst seviyeye çıkarılıyor. Tablet ile birlikte klavye, kılıf, kalem gibi aksesuarlar da satışa sunuldu. 

    Vivo Pad 5 fiyatı ve çıkış tarihi

    Vivo Pad 5 tablet modeli 4 farklı konfigürasyon ile Çin’de 6 Haziran tarihinde satışa sunulacak. 

    • Vivo Pad 5 8GB/128GB – 330$
    • Vivo Pad 5 8GB/256GB – 385$
    • Vivo Pad 5 12GB/256GB – 425$
    • Vivo Pad 5 16GB/512GB – 480$
       
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 18 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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