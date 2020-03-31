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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sabancı’dan koronavirüs aşısı için Sağlık Bakanlığı'na büyük destek

    Ülkemizin şirketleri koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığı'na desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Sabancı Topluluğu, 150 bin tanı kiti ve 1.7 milyon lira bağış yapacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sabancı’dan koronavirüs aşısı için Sağlık Bakanlığı'na büyük destek
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    Ülkemizde önemli üretim hattına sahip Sabancı Topluluğu, koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığına büyük destekte bulunuyor. Sabancı, 150 bin adet test kiti ve 1.7 milyon lira bağış yapacak.

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    Sabancı Topluluğu, bugüne kadar koronavirüsle mücadele için bazı destekler yapmıştı. Örneğin Sabancı Topluluğu bünyesindeki Kordsa ve Sabancı Üniversitesi’nin kullandığı Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin tüm altyapısı koronavirüs tedavisinde kullanılan medikal cihazlar, parçalar ve sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ürünlerinin tasarım analiz ve prototiplerinin üretilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına sunuldu

    Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve uygulandığı yüzeyde 3 aya kadar hijyen sağlayan Antimic adlı dezenfektanın 10 tonunu Sağlık Bakanlığına bağışlandı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüsü 1 dakika tespit eden 'yerli yapay zeka' göreve başlıyor"

    150 bin test kiti ve 1.7 milyon lira destek

    Sabancı Topluluğu yeni desteklerini duyurdu. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’na 150 bin adet Kovid-19 tanı kiti bağışlayacak. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) altyapısı Kovid-19 aşı ve serum geliştirme çalışmaları için kullanılacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na Kovid-19 aşı ve serum geliştirmesi için 1.7 milyon lira destek aktarılacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    vs-fb (Vn S) 3 sa. en beğenilen
    Yaptığınız bağış silinen vergilerinizin 100'de 1'i bile değil. Bir esnaf olarak geçen 1 yılın tüm kazancını neredeyse kaybettim. Ama vergimi de tamı tamına ödedim. Kanmayın bunların yalanlarına.
    Yaptığınız bağış silinen vergilerinizin 100'de 1'i bile değil. Bir esnaf olarak geçen 1 yılın tüm kazancını neredeyse kaybettim. Ama vergimi de tamı tamına öde...
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    WB 3 sa.
    Yillarca yurt disindan bir seyler getirip bu millete satmak disinda ne yapmis bu zengin aileler?



    Gerci onlar da hakli, gecmiste bu ulkede milli atilim yapmak isteyenler ya olduruldu, ya tutuklandi ya da malina mulkune el koyuldu..
    Yillarca yurt disindan bir seyler getirip bu millete satmak disinda ne yapmis bu zengin aileler? Gerci onlar da hakli, gecmiste bu ulkede mill...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 3 sa.
    Yillarca yurt disindan bir seyler getirip bu millete satmak disinda ne yapmis bu zengin aileler?



    Gerci onlar da hakli, gecmiste bu ulkede milli atilim yapmak isteyenler ya olduruldu, ya tutuklandi ya da malina mulkune el koyuldu..
    Yanıtla +7
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    dere.beyi (sert dert) 3 sa.
    bu para kesinlikle bu işte kullanılcağını düşünenler favlasında sayımızı bilelim :))))))
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    vs-fb (Vn S) 3 sa. en beğenilen
    Yaptığınız bağış silinen vergilerinizin 100'de 1'i bile değil. Bir esnaf olarak geçen 1 yılın tüm kazancını neredeyse kaybettim. Ama vergimi de tamı tamına ödedim. Kanmayın bunların yalanlarına.
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