Sabancı’dan koronavirüs aşısı için Sağlık Bakanlığı'na büyük destek

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Ülkemizde önemli üretim hattına sahip Sabancı Topluluğu, koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığına büyük destekte bulunuyor. Sabancı, 150 bin adet test kiti ve 1.7 milyon lira bağış yapacak.

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Sabancı Topluluğu, bugüne kadar koronavirüsle mücadele için bazı destekler yapmıştı. Örneğin Sabancı Topluluğu bünyesindeki Kordsa ve Sabancı Üniversitesi’nin kullandığı Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin tüm altyapısı koronavirüs tedavisinde kullanılan medikal cihazlar, parçalar ve sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ürünlerinin tasarım analiz ve prototiplerinin üretilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına sunuldu

Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve uygulandığı yüzeyde 3 aya kadar hijyen sağlayan Antimic adlı dezenfektanın 10 tonunu Sağlık Bakanlığına bağışlandı.

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150 bin test kiti ve 1.7 milyon lira destek

Sabancı Topluluğu yeni desteklerini duyurdu. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’na 150 bin adet Kovid-19 tanı kiti bağışlayacak. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) altyapısı Kovid-19 aşı ve serum geliştirme çalışmaları için kullanılacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na Kovid-19 aşı ve serum geliştirmesi için 1.7 milyon lira destek aktarılacak.

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