Sadece eBay’de al-satçılar 39 milyon dolardan fazla kazanıyor

Piyasada bir üründe stok sıkıntısı ve üretim yetersizliği yaşandığı dönemlerde kara borsaya düşmesi fazla zaman almıyor. Daha piyasaya çıkar çıkmaz ürünü kapan gruplar sonrasında fahiş fiyattan tüketiciye satıyor. Sanal alış veriş piyasasında da durum aynı.
İnanılmaz gelir elde ediliyor
Michael Driscoll adındaki bir mühendis sadece eBay üzerinde olacak şekilde son 3 aylık periyodu takip eden bir veri analiz robotu yazmış. Robot 3 ay boyunca belirli ürünlerde fiyat çizgilerini takip ederek al-satçılar olarak tabir edilen grupların gelirini hesap etmeye çalışmış.İlginizi Çekebilir Computex 2021 fuarı yüz yüze yapılacak
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Elde edilen sonuçlar oldukça ilginç. Özellikle pandemi nedeniyle üretim sıkıntısı yaşayan GeForce RTX 3000, Radeon RX 6800, Ryzen 5000, Xbox Series ve PS 5 ürünlerinde zaman zaman yüzde 240’lara varan fiyat artışları tespit edilmiş.
Driscoll hesaplamalarına göre al-satçı grupların toplamda 89 milyon dolar civarında gelir elde ettiğini bulmuş. Yapılan kar ise 39 milyon dolar civarında ve sadece eBay üzerinde. Tüm internet piyasası incelendiğinde muhtemelen yüz milyonlarca dolar gelir tespit edilecektir.
İnternet üzerinde al-satçılık daha kolay zira mağaza gezip ürün toplamaya gerek kalmıyor. Özel bot yazılımlar anında siteleri tarayarak ürünleri buluyor ve gerekirse satın alıyor. Böylece bir saatte binlerce ürün toplanabiliyor.
Uzmanlar kara borsa faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyor zira her dönemde talebe yetişemeyen veya stok sıkıntısı yaşayan popüler ürünler illa ki oluyor. Geçtiğimiz haftalarda bir grubun ekmek parası kazanmak için 3500 adet PS5 stoklayıp kara borsadan satması gündeme gelmişti.
https://www.techpowerup.com/275791/its-a-scalping-christmas-scalpers-of-latest-games-consoles-pc-hardware-rake-in-usd-39-million Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Senin gelirin 10.000 TL ve üzeri PS5 normal fiyatı 1000 lira ama stokta yok karaborsada PS5 2000 lira
Pandemi var vakit geçmiyor PS5 içinde fazla beklemek istemiyorsun alırmısın almazmısın
Ama onlar satış rakamları derdinde oldukları için umurlarında değil.
Oyun severler bunlardan almayacak bu kadar basit. Eninde sonunda stok olacak ve bu ürünler ellerinde kalacak.
Tamam kapitalizm, liberalizm ve serbest piyasa falan ama hükümetlerin de bu konuya el atması lazım. Bir yerde ciddi miktarda kayıt dışı ekonomi söz konusu. Vergi verenlere karşı sorumluluk almaları gerekiyor.
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