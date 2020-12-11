Sadece eBay’de al-satçılar 39 milyon dolardan fazla kazanıyor

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Piyasada bir üründe stok sıkıntısı ve üretim yetersizliği yaşandığı dönemlerde kara borsaya düşmesi fazla zaman almıyor. Daha piyasaya çıkar çıkmaz ürünü kapan gruplar sonrasında fahiş fiyattan tüketiciye satıyor. Sanal alış veriş piyasasında da durum aynı.

İnanılmaz gelir elde ediliyor

Michael Driscoll adındaki bir mühendis sadece eBay üzerinde olacak şekilde son 3 aylık periyodu takip eden bir veri analiz robotu yazmış. Robot 3 ay boyunca belirli ürünlerde fiyat çizgilerini takip ederek al-satçılar olarak tabir edilen grupların gelirini hesap etmeye çalışmış.

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Elde edilen sonuçlar oldukça ilginç. Özellikle pandemi nedeniyle üretim sıkıntısı yaşayan GeForce RTX 3000, Radeon RX 6800, Ryzen 5000, Xbox Series ve PS 5 ürünlerinde zaman zaman yüzde 240’lara varan fiyat artışları tespit edilmiş.

Driscoll hesaplamalarına göre al-satçı grupların toplamda 89 milyon dolar civarında gelir elde ettiğini bulmuş. Yapılan kar ise 39 milyon dolar civarında ve sadece eBay üzerinde. Tüm internet piyasası incelendiğinde muhtemelen yüz milyonlarca dolar gelir tespit edilecektir.

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İnternet üzerinde al-satçılık daha kolay zira mağaza gezip ürün toplamaya gerek kalmıyor. Özel bot yazılımlar anında siteleri tarayarak ürünleri buluyor ve gerekirse satın alıyor. Böylece bir saatte binlerce ürün toplanabiliyor.

Uzmanlar kara borsa faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyor zira her dönemde talebe yetişemeyen veya stok sıkıntısı yaşayan popüler ürünler illa ki oluyor. Geçtiğimiz haftalarda bir grubun ekmek parası kazanmak için 3500 adet PS5 stoklayıp kara borsadan satması gündeme gelmişti.

https://www.techpowerup.com/275791/its-a-scalping-christmas-scalpers-of-latest-games-consoles-pc-hardware-rake-in-usd-39-million

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