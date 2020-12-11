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    Sadece eBay’de al-satçılar 39 milyon dolardan fazla kazanıyor

    Sanal alış veriş sitelerinde stok yaparak kara borsadan satan al-satçılar devasa gelirler elde ediyor. Sadece eBay üzerinde 39 milyon dolar kar elde etmeyi başarmışlar.
    1 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sadece eBay’de al-satçılar 39 milyon dolardan fazla kazanıyor
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    Piyasada bir üründe stok sıkıntısı ve üretim yetersizliği yaşandığı dönemlerde kara borsaya düşmesi fazla zaman almıyor. Daha piyasaya çıkar çıkmaz ürünü kapan gruplar sonrasında fahiş fiyattan tüketiciye satıyor. Sanal alış veriş piyasasında da durum aynı.

    İnanılmaz gelir elde ediliyor

    Michael Driscoll adındaki bir mühendis sadece eBay üzerinde olacak şekilde son 3 aylık periyodu takip eden bir veri analiz robotu yazmış. Robot 3 ay boyunca belirli ürünlerde fiyat çizgilerini takip ederek al-satçılar olarak tabir edilen grupların gelirini hesap etmeye çalışmış.

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    Elde edilen sonuçlar oldukça ilginç. Özellikle pandemi nedeniyle üretim sıkıntısı yaşayan GeForce RTX 3000, Radeon RX 6800, Ryzen 5000, Xbox Series ve PS 5 ürünlerinde zaman zaman yüzde 240’lara varan fiyat artışları tespit edilmiş.

    Driscoll hesaplamalarına göre al-satçı grupların toplamda 89 milyon dolar civarında gelir elde ettiğini bulmuş. Yapılan kar ise 39 milyon dolar civarında ve sadece eBay üzerinde. Tüm internet piyasası incelendiğinde muhtemelen yüz milyonlarca dolar gelir tespit edilecektir.

    Sadece eBay’de al-satçılar 39 milyon dolardan fazla kazanıyor
    Tam Boyutta Gör

    İnternet üzerinde al-satçılık daha kolay zira mağaza gezip ürün toplamaya gerek kalmıyor. Özel bot yazılımlar anında siteleri tarayarak ürünleri buluyor ve gerekirse satın alıyor. Böylece bir saatte binlerce ürün toplanabiliyor.

    Uzmanlar kara borsa faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyor zira her dönemde talebe yetişemeyen veya stok sıkıntısı yaşayan popüler ürünler illa ki oluyor. Geçtiğimiz haftalarda bir grubun ekmek parası kazanmak için 3500 adet PS5 stoklayıp kara borsadan satması gündeme gelmişti.



    https://www.techpowerup.com/275791/its-a-scalping-christmas-scalpers-of-latest-games-consoles-pc-hardware-rake-in-usd-39-million Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    biyikliadam (Bay Biyikli) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Neden sicak firsatlarda bu baslik?
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    bahtiyaraziz (bahtiyar aziz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sıcak fırsatçılara tüyo veriyor saygıdeğer haber editörümüz!
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bizim yerli ve milli ebay’ımız s...inden.com’da da karaborsacılarımız yurtdışından alıp bize satıyorlar ama kimse buna karaborsa demiyor.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
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    pasaport02 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Takip
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    An Idiot Abroad (M** D**) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir ara ben de yapıyordum eBay’de al sat. 500$ alıyordum ayda. Part time gibi. IRS sıkıntı olabilir diye düşünüp bıraktım.
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    Sanal Dilenci 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Birşeyi satmak için almak gerekmiyor mu?
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    yukleniyor (Rocky Balbao) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şöyle düşünmekte yarar var

    Senin gelirin 10.000 TL ve üzeri PS5 normal fiyatı 1000 lira ama stokta yok karaborsada PS5 2000 lira

    Pandemi var vakit geçmiyor PS5 içinde fazla beklemek istemiyorsun alırmısın almazmısın
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    Oğuzhan/ (Oğuzhan ---) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu arkadaşlar garanti konusunu nasıl hallediyorlar acaba. Misal ben aldım bugün x cihazı. 1 Ay sonra satınca garantisi 1 ay azalmış oluyor. Gerçekten bu durumda sıfırından daha pahalıya satabiliyorlar mı?
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    janessery (yunus ileri) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla helal olsun iyi kaldırmışlar
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    mahmut716 (mahmut öz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    oo, amazondan sonra ebay linklerine de referans geliyor
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    hib.96 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kara borsa haram
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    4Vagrant (4Vaqrant ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    satanları anlayabiliyorum ama alanları asla anlayamıyorum anlayamayacağım, ürünün sıfırı 800tl gidip 750 tlye ikinci el alınıyor çok garip bir durum.Stok yoksa da almam kullanmam bu çakallara para vereceğime, evet çakal
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    TokerCraft (Efkan TOKER) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 4Vagrant
    2. El algısını biraz güncellemek gerek, kutusunda açılmamış garantisi 1 ay geçmiş olunca ürün 2. Ele düşmüyor tabikide
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En başta firmaların bunu öngörüp tam anlamıyla stok yapıp sonra piyasaya ürün sürmeleri gerekiyordu.

    Ama onlar satış rakamları derdinde oldukları için umurlarında değil.



    Oyun severler bunlardan almayacak bu kadar basit. Eninde sonunda stok olacak ve bu ürünler ellerinde kalacak.



    Tamam kapitalizm, liberalizm ve serbest piyasa falan ama hükümetlerin de bu konuya el atması lazım. Bir yerde ciddi miktarda kayıt dışı ekonomi söz konusu. Vergi verenlere karşı sorumluluk almaları gerekiyor.
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