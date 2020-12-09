2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı

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Bu yıl Google'ın çok fazla kullanıldığını tahmin etmek kolay çünkü uzun bir süredir herkes eve kapanmış durumda. Google'ın Türkiye için açıkladığı veriler de aslında bu yıl neler yaptığımızı gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "2020'de Google'da en çok yapılan aramalar"

Dünyanın aksine bu yıl Türkiye'de en çok aranan kelimelerden biri "Nasıl" kelimesi. Bu kategoride "HES kodu nasıl alınır?" aramasının zirvede olduğunu görüyoruz. Garip olan kısım ise tüm dünyada en çok aranan kelime olan koronavirüs, bizim ülkemizde EBA ve Dolar kaç TL'den sonra geliyor.

Geriye kalan aramalara da aşağıdan bakabilirsiniz.

Türkiye - Genel

EBA

Dolar kaç TL

Corona virüsü

Deprem

Zoom

HES kodu alma

Kandilli Rasathanesi

Sokağa çıkma yasağı

Sağlık bakanlığı

ABD seçimleri

Türkiye - Nasıl

HES kodu nasıl alınır

Zoom programı nasıl kurulur

1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır

Uzaktan eğitim nasıl oluyor

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir

E devlet maske başvuru nasıl yapılır

Seyahat izni nasıl alınır

Öksürük nasıl gider

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır

Eczaneden maske nasıl alınır

Türkiye - Tarifler

Ekmek

Pide

Aşure

Çökertme kebabı

Ramazan pidesi

İzmir bombası

Lahmacun

Güllaç tatlısı

Ezogelin

Kalburabasti

Türkiye - Diziler

Sadakatsiz

Mucize Doktor

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Alev Alev

Kırmızı Oda

Bay Yanlış

Menajerimi Ara

Bir Başkadır

Aşk 101

Tam Boyutta Gör

Türkiye - Kişiler

Fahrettin Koca

Berat Albayrak

Ebru Şallı

Ellen Page

Alaattin Çakıcı

Fatih Terim

Lütfi Elvan

Sercan Yıldırım

Halil Sezai

Nihat Hatipoğlu

Türkiye - Kaybettiklerimiz

Kobe Bryant

Pınar Gültekin

Nur Yerlitaş

Aytaç Yalman

Aleyna Çakır

Maradona

Ares Özdemir

Cemil Taşçıoğlu

Seyfi Dursunoğlu

Emre Gönlüşen

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