2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı

Bu yıl Google'ın çok fazla kullanıldığını tahmin etmek kolay çünkü uzun bir süredir herkes eve kapanmış durumda. Google'ın Türkiye için açıkladığı veriler de aslında bu yıl neler yaptığımızı gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "2020'de Google'da en çok yapılan aramalar"
Dünyanın aksine bu yıl Türkiye'de en çok aranan kelimelerden biri "Nasıl" kelimesi. Bu kategoride "HES kodu nasıl alınır?" aramasının zirvede olduğunu görüyoruz. Garip olan kısım ise tüm dünyada en çok aranan kelime olan koronavirüs, bizim ülkemizde EBA ve Dolar kaç TL'den sonra geliyor.
Geriye kalan aramalara da aşağıdan bakabilirsiniz.
Türkiye - Genel
- EBA
- Dolar kaç TL
- Corona virüsü
- Deprem
- Zoom
- HES kodu alma
- Kandilli Rasathanesi
- Sokağa çıkma yasağı
- Sağlık bakanlığı
- ABD seçimleri
Türkiye - Nasıl
- HES kodu nasıl alınır
- Zoom programı nasıl kurulur
- 1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır
- Uzaktan eğitim nasıl oluyor
- Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir
- E devlet maske başvuru nasıl yapılır
- Seyahat izni nasıl alınır
- Öksürük nasıl gider
- Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır
- Eczaneden maske nasıl alınır
Türkiye - Tarifler
- Ekmek
- Pide
- Aşure
- Çökertme kebabı
- Ramazan pidesi
- İzmir bombası
- Lahmacun
- Güllaç tatlısı
- Ezogelin
- Kalburabasti
Türkiye - Diziler
- Sadakatsiz
- Mucize Doktor
- Masumlar Apartmanı
- Sen Çal Kapımı
- Alev Alev
- Kırmızı Oda
- Bay Yanlış
- Menajerimi Ara
- Bir Başkadır
- Aşk 101
Türkiye - Kişiler
- Fahrettin Koca
- Berat Albayrak
- Ebru Şallı
- Ellen Page
- Alaattin Çakıcı
- Fatih Terim
- Lütfi Elvan
- Sercan Yıldırım
- Halil Sezai
- Nihat Hatipoğlu
Türkiye - Kaybettiklerimiz
- Kobe Bryant
- Pınar Gültekin
- Nur Yerlitaş
- Aytaç Yalman
- Aleyna Çakır
- Maradona
- Ares Özdemir
- Cemil Taşçıoğlu
- Seyfi Dursunoğlu
- Emre Gönlüşen
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
-Şey var mı?
--Ney?
-Şey işte...
--Aspirin?
-Yok o değil, hani daha şey...
--Viagra? Flibanserin?
-O da değil...
--Peki ne o zaman?
-Hani korunmak için olur ya...
--Desene kardeşim prezervatif
-Yok yok valla o da değil.
...........
porn
sex
porno
herzaman zirvedeydi pandemıde tavanı delmiştir