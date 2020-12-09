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    2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı

    Dünyadaki en çok Google aramalarının ardından şimdi de Türkiye için bir liste yayınlandı. Listeye baktığımızda Türkiye için yapılandan çok da farklı olmadığını görüyoruz.
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı
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    Bu yıl Google'ın çok fazla kullanıldığını tahmin etmek kolay çünkü uzun bir süredir herkes eve kapanmış durumda. Google'ın Türkiye için açıkladığı veriler de aslında bu yıl neler yaptığımızı gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "2020'de Google'da en çok yapılan aramalar"

    Dünyanın aksine bu yıl Türkiye'de en çok aranan kelimelerden biri "Nasıl" kelimesi. Bu kategoride "HES kodu nasıl alınır?" aramasının zirvede olduğunu görüyoruz. Garip olan kısım ise tüm dünyada en çok aranan kelime olan koronavirüs, bizim ülkemizde EBA ve Dolar kaç TL'den sonra geliyor.

    Geriye kalan aramalara da aşağıdan bakabilirsiniz.

    2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı

    Türkiye - Genel

    • EBA
    • Dolar kaç TL
    • Corona virüsü
    • Deprem
    • Zoom
    • HES kodu alma
    • Kandilli Rasathanesi
    • Sokağa çıkma yasağı
    • Sağlık bakanlığı
    • ABD seçimleri

    Türkiye - Nasıl 

    • HES kodu nasıl alınır
    • Zoom programı nasıl kurulur
    • 1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır
    • Uzaktan eğitim nasıl oluyor
    • Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir
    • E devlet maske başvuru nasıl yapılır
    • Seyahat izni nasıl alınır
    • Öksürük nasıl gider
    • Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır
    • Eczaneden maske nasıl alınır

    2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı
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    Türkiye - Tarifler

    • Ekmek 
    • Pide 
    • Aşure 
    • Çökertme kebabı 
    • Ramazan pidesi 
    • İzmir bombası 
    • Lahmacun 
    • Güllaç tatlısı 
    • Ezogelin 
    • Kalburabasti 

    Türkiye - Diziler 

    • Sadakatsiz
    • Mucize Doktor
    • Masumlar Apartmanı
    • Sen Çal Kapımı
    • Alev Alev
    • Kırmızı Oda
    • Bay Yanlış
    • Menajerimi Ara
    • Bir Başkadır 
    • Aşk 101

    2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı
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    Türkiye - Kişiler

    • Fahrettin Koca
    • Berat Albayrak
    • Ebru Şallı
    • Ellen Page
    • Alaattin Çakıcı
    • Fatih Terim
    • Lütfi Elvan
    • Sercan Yıldırım
    • Halil Sezai 
    • Nihat Hatipoğlu

    Türkiye - Kaybettiklerimiz

    • Kobe Bryant
    • Pınar Gültekin
    • Nur Yerlitaş
    • Aytaç Yalman
    • Aleyna Çakır
    • Maradona
    • Ares Özdemir
    • Cemil Taşçıoğlu
    • Seyfi Dursunoğlu
    • Emre Gönlüşen


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    interwap (Volkan ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eczaneden maske nasıl alınır


    -Şey var mı?
    --Ney?
    -Şey işte...
    --Aspirin?
    -Yok o değil, hani daha şey...
    --Viagra? Flibanserin?
    -O da değil...
    --Peki ne o zaman?
    -Hani korunmak için olur ya...
    --Desene kardeşim prezervatif
    -Yok yok valla o da değil.
    ...........
    Eczaneden maske nasıl alınır -Şey var mı? --Ney? -Şey işte... --Aspirin? -Yok o değil, hani daha şey... --Viagra? Flibanserin?
    Devamını Gör
    Yanıtla +9
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    acura07 (Okan Yüksel) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    haberın yalan olduguna yemın edebılırım ama kanıtlayamam :)


    porn
    sex
    porno


    herzaman zirvedeydi pandemıde tavanı delmiştir
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Shainx (Bekir Sayı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ellen Page ne alaka anlamadım? :D
    Derken anladım ki trans olup ismini Elliot yapmış. ABD'ye baksak Oscar'da müthiş konuşma yaptığı için Joaquin Phoenix falan üst sırada çıkar. Listedeki tek yabancı trans olduğu için aratılmış. O zaman galiba Wachowski olayında da en çok onlar aranmıştır.
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    Bluelektro (Melih Baygör) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Google" veya "Face" yok mu? Hayret :)
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    SKYFALL (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunların gerçek arama sonucu olduğunu sanıyor musunuz?
    Kim bilir aralarından daha neler sildiler.
    Haber işte yayınla geç
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    +Beleş ne var?
    -Tamam oradan bana 10 tane salla(!)
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bende bi an sevindim. Türkiye artık nasıl diye sormaya başladı zannettim. tabi hayal görmüşüm.
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    Mr. Send 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dolar kaç tl :)
    Yanıtla +2
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    Johnny Silverhand 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ellen page ile bayağı ilgilenmişiz.



    dolar kaç tl. her gün bakıyoruz zaten buna
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    interwap (Volkan ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eczaneden maske nasıl alınır


    -Şey var mı?
    --Ney?
    -Şey işte...
    --Aspirin?
    -Yok o değil, hani daha şey...
    --Viagra? Flibanserin?
    -O da değil...
    --Peki ne o zaman?
    -Hani korunmak için olur ya...
    --Desene kardeşim prezervatif
    -Yok yok valla o da değil.
    ...........
    Yanıtla +9
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Muhalefet millet aç aç diyor millet "çökertme kebabı" diye aratıyor yoksa ekrana ekmek mi banıyorsunuz?
    2 Yanıt Yanıtla
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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BunuAnanaSorsanaDelikanl
    Ekonomi çok iyi diyorsunuz 1 kg eti millete lüks mü görüyorsunuz?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BunuAnanaSorsanaDelikanl
    Aynı millet "1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır" diye de aratmış
    Yanıtla +1
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    acura07 (Okan Yüksel) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    haberın yalan olduguna yemın edebılırım ama kanıtlayamam :)


    porn
    sex
    porno


    herzaman zirvedeydi pandemıde tavanı delmiştir
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    MustafaC5 1 hf. ( Mesaj Silindi ) acura07
    Onları VPN den arattıkları için bize yansımamıştır :D
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    6326 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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